Трехкомнатная квартира по цене дома: почему дорожает стоимость жилья в Киеве и при чем здесь кредиты

В Киеве наблюдается значительное удорожание стоимости жилья. По словам риелторов, цены на недвижимость уже сравнялись с теми, которые были до начала войны.

Сайт ТСН.ua выяснял, что происходит на рынке недвижимости столицы и чего ждать дальше.

Довоенный уровень цен на недвижимость пройден

Риелторы подтверждают удорожание цен на недвижимость в столице.

"Мы действительно видим увеличение стоимости квартир в Киеве. Но эта тенденция наблюдается в заявленных объявлениях, где каждый хочет продать как можно дороже, а купить как можно дешевле. Могу подтвердить, что цены на недвижимость в Киеве и куплю-продажу квартир уже пересекли тот предел, который была до войны. Рынок полностью вышел на довоенный уровень по ценам", — рассказывает сайту ТСН.ua Сергей Курганов, риелтор-практик, гендиректор риелторского объединения.

Эксперт: стоимость квартир в Киеве увеличилась / Фото: pixabay.com

Эксперт уточняет, что подорожание квартир наблюдается только в объявлениях, публикуемых в Сети. Но когда начинаешь осмотр квартиры и общаться с собственником (или его представителем), то он готов идти на уступки от своей первой цены.

"Люди в условиях войны хотят продать недвижимость подороже – это вполне естественное стремление. Но после осмотра выясняется, что собственник готов на уступку в 10% от стоимости квартиры. Таких продавцов подавляющее большинство. Хотя есть и такие владельцы жилья, которые упорно не меняют стоимость и ждут лучших времен. Трудно сказать, повезет ли им да еще и в условиях войны", — отмечает Сергей Курганов.

Большинство квартир покупают в кредит

Что касается сделок купли-продажи, которые сейчас совершаются на столичном рынке недвижимости, то, по словам эксперта, 90% из них – происходит под льготные программы или кредиты.

"Жилье сейчас покупают в основном за сертификаты по 280 постановлению или по государственной ипотечной программе "єОселя" и жилищным сертификатам "єВідновлення". А это почти 90% от всех сделок купли-продажи на рынке. 10% — это так называемые "альтернативные покупки". Это когда покупатель покупает квартиру по сертификату или под программу "єОселя", а владелец проданной квартиры, сразу покупает себе новое жилье вместо старого", — объясняет Сергей Курганов.

Большинство квартир покупают в кредит / Фото: УНИАН

Печальная тенденция – сбывают недвижимость

Эксперт отмечает, что значительно вырос процент сделок, когда происходит "чистая продажа". То есть человек продал квартиру и деньги ни на что не тратит.

"Таких "чистых продаж", как их называют риелторы, происходит почти половина от всего количества в Киеве. Это свидетельствует о том, что люди продают свою недвижимость. Или владелец уже обустроился за границей и принял для себя окончательное решение не возвращаться, поэтому распродает имеющуюся недвижимость”, – объясняет Сергей Курганов.

Сложно ли продать дорогую квартиру

Иногда люди сознательно завышают стоимость своего жилья. К примеру, владельцы купили трехкомнатную квартиру в Днепровском районе за 50 тысяч долларов, сделали в ней ремонт, а сейчас пытаются продать за 180 тысяч долларов. Мы поинтересовались у эксперта, есть ли шанс продать ее по такой цене.

"Определенные шансы продать такую квартиру есть. Особенно если учитывать то, насколько подорожала себестоимость строительных материалов и самого ремонта за последние два года. Кстати, она подорожала в 2-3, а на некоторые позиции и в 4 раза. То есть с одной стороны такие намерения вполне логичны, а с другой – есть рынок, диктующий свои условия. Чтобы продать квартиру за 180 тысяч долларов – она должна стоить таких денег. Но если там ремонт эконом класса, то у владельцев нет никаких шансов продать ее за такие деньги", – отмечает Сергей Курганов.

Сколько стоит квартира в Киеве / Фото: ТСН.ua

Он добавляет, если же в такой трехкомнатной квартире имеет место дизайнерский ремонт, использование современных решений и технологий, тогда есть шанс продать такое жилье, но еще нужно постараться найти покупателя, у которого достаточно денег на такую покупку.

"Все зависит от выбора покупателя и он у него есть. Зачем ему трехкомнатная квартира в Днепровском районе, если он за такие деньги может приобрести частный дом площадью 180-200 квадратных метров? И даже не под Киевом, а в районе станции метро "Славутич", где сейчас средняя цена такого дома — 200 тысяч долларов. Конечно, есть дешевле, есть дороже, намного дороже, но это же собственный дом рядом с Днепром, недалеко от станции метро. Владелец может оборудовать его по собственному усмотрению и быть полностью независимым. от коммунальных услуг", – объясняет Сергей Курганов.

Почему дорожают квартиры во время войны?

Мы попросили эксперта объяснить феномен рынка недвижимости: война в Украине продолжается уже третий год, а стоимость квартир продолжает расти, особенно в Киеве.

"Наверное, такое происходит потому, что для многих людей война "где-то там". Что касается роста цен на недвижимость во время войны, то я это связываю с тем, что сейчас пытаются удержать цену жилья на первичном рыке, но на нем происходит очень мало сделок, потому что новое жилье в Киеве почти не строится", – объясняет Сергей Курганов.

Он добавляет, что на первичном рынке полный штиль уже два года, лишь некоторые застройщики в столице достраивают новые дома, но их очень мало.

Рынок недвижимости/коллаж ТСН.ua

"Многие люди, которые приобрели квартиры до войны и успели сделать там ремонт, выставляют их сейчас на продажу. Причем люди ставят на них заоблачные цены, ориентируясь на информацию из Сети, мол, моя квартира самая лучшая — поэтому и цена самая высокая. Никто углубленно не изучает. ситуацию, а стоит. Поинтересоваться, например, о стартовой стоимости квартиры на рынке, приходит ли кто-то на ее пересмотр. Ведь в большинстве случаев цену такой недвижимости ставят просто наугад", — объясняет Курганов.

Еще один фактор связаный с ростом цен на недвижимость – "космические" цены на строительные материалы, стоимость ремонтных работ, бытовую технику и мебель, значительно выросшие за эти два года.

Риелтор добавляет, что на стоимость квартир влияет также необходимость покрытия курсовой разницы. Если жилье покупается по программе или по программе кредитования, то расчет происходит в гривнах, а от этого соответственно меняется стоимость жилья.

Чего ждать в будущем?

Эксперт отмечает, что дальнейшая ситуация на рынке недвижимости столицы будет полностью зависеть от ситуации на фронте.

Он подчеркивает, что из-за войны покупательная способность украинцев ослабевает. Соответственно, желающих продать жилье много, а вот желающих купить его все меньше и меньше.

"При таком соотношении есть угроза, что цены на жилье могут пойти вниз. Соответственно, чтобы продать недвижимость, ее владельцу придется снижать цену", – заключает Сергей Курганов.

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