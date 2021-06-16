Трехмесячная норма осадков выпала в Днепре за сутки: город ликвидирует провалы и оползни

Спасатели в области получили три тысячи звонков о последствиях мощной грозы.

В Днепре до сих пор ликвидируют последствия непогоды, что прошла накануне вечером — недолго, но вместе с ливнем налетел ураган. На некоторых улицах подмыло асфальт, смыло также и забор одного из лицеев. А подпорная стенка стадиона рухнула на тротуар.

Об этом говорится в ТСН.14.00.

Днепр приходит в себя после вчерашней непогоды и готовится к новому удару стихии. В мэрии заявляют, что выпала трехмесячная норма осадков. По данным спасателей, за сутки по области они получили три тысячи звонков о последствиях мощной грозы.

На некоторых улицах в Днепре посмывало асфальт. В центре образовались провалы. Сейчас на некоторых улицах перекрыто движение. Пропасть засыпают, а в мэрии успокаивают, что угрозы для домов нет.

Потоки воды смыли забор лицея в центре города. Подпорная стенка стадиона рухнула на тротуар. Пешеходам, пробегали под ливнем мимо, повезло, что кирпич вместе с металлическим забором не обвалилась прямо на них — они не пострадали. Собственно повезло и ученикам, они уже ушли домой после занятий.

Сильный ветер гнул рекламные щиты и валил деревья. Лишь в Днепре спасатели разрезали и убрали 15 упавших деревьев на пути и авто. В области — еще больше десятка.

Ливень был настолько мощным, что дороги мгновенно затопило. На некоторых улицах остановилось движение, потому что машины не могли преодолеть такую глубину. Осадки были настолько обильными, что ливневая канализация не справилась. Мощные потоки воды местами смывали асфальт. Некоторые маршруты трамваев пришлось останавливать из-за слишком высокий уровень воды.

Новости Украины: в Днепре до сих пор ликвидируют последствия мощного непогоды

Почти везде вода с улиц уже ушла, но образовались провалы на дорогах. Не повезло жителям низменных районов. По данным спасателей, по меньшей мере семьдесят дворов частного сектора затоплены. В области из-за непогоды обесточены более трех десятков населенных пунктов. Это примерно 13 000 абонентов. Ремонтные работы продолжаются.

В общем непогода прокатилась югом и востоком страны. Николаев накануне затопило так, что машины плыли по дверцу в воде. Мощный ливень накрыл город вчера вечером. От порывов ветра падали ветви, свалилось несколько деревьев. Они повредили автомобили и электропровода трамвайной линии. Ливневая канализация не справилась с большим количеством воды. Также дождем залило подъезд в одном из жилых домов. Лишь под утро вода начала понемногу сходить.

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