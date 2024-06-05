Тренд "Уклонист": почему украинцы гордились избеганием мобилизации и повелись на ИПСО России

В Украине некоторые мужчины начали гордиться тем, что они прячутся от мобилизации.

"Уклонист" - прозвище, которое месяц мелькало во всех «тиктоках», мемах, принтах и даже номерах машин.

Что произошло? Почему всем резко стало не до шуток и как тренд, который должен был повеселить, дал немалый под дых стыда для украинцев - об этом в материале корреспондента ТСН Елена Гущик.

Что известно о тренде "Уклонист"

Сначала в Украине понесся тренд "Уклонист". Такие надписи делали на чепчиках, футболках, номерах машин. А в эту неделю все, кто раскрутил тренд — начали прятаться. Ни один продавец – сейчас не соглашается на открытый комментарий.

Операция "уклоняющийся" — помните как она началась? С "ТикТок" и веселых песен – как сопротивление новому закону о мобилизации. Впоследствии появились и объявления: вот к примеру об интимных отношениях.

А дальше – буквы У, которые вроде бы начали появляться на украинских автомобилях. Ну а в конце концов — футболки и кепки "Уклонист". А еще десятки фото у них — вроде бы украинцев без лиц в транспорте и на улице.

Футболки "Уклоняющий"

Россияне хотели показать, что уклоняться от армии – это модно

Все это — информационные вбросы, на которые повели украинцы, как только тренд набрал резонанс начали писать в одиночку в соцмержах. Россияне хотели показать молодежи, что уклоняться от армии – это модно.

Информационная волна под названием "Уклонист" получила такую огласку, что разъяснять украинцам как работала враждебная ИПСО взялся и Центр противодействия дезинформации.

"Компания "Уклонист" — это умышленный пропагандистский флешмоб, который создавался благодаря пропаганде прекрасной жизни уклоняющегося. Что это круто! Это стандартная работа врага. Было вбросить материал в социальные сети, что якобы человек сидит в метро, и с этого начала раздуваться волна, что это массовое явление или значительное явление", – объяснил эксперт.

Чтобы прекратить враждебную информационную кампанию, нужно было запустить свою в противодействие. Сотни мнений экспертов, еще больше материалов журналистов и эта контратака похоже подействовала.

Видео из Сети

Продают ли сейчас вещи с надписями "Уклонист"

Вот объявления в Интернете сегодня: чехлы на телефон, шевроны, чашки – которые предположительно заказывают больше всего военные. Но футболок в продаже – уже почти нет. Кардинально другая ситуация была еще неделю назад рекламой одежды с подобным принтом – изобиловали все соцсети. Мы позвонили по нескольким телефонам. После – эти объявления исчезали и магазины говорили, что они больше подобного не продают.

Правда с одним, но по личному заказу, изготовить такой принт все еще готовы.

В Днепре футболки по такому принту продавали в ТЦ "Караван". Что сегодня? Футболки в продаже на странице все еще есть. А вот в ТЦ, куда пришли корреспонденты ТСН бизнес несколько прикрыли.

Маски пожилого мужчины

Еще один бизнес, который слишком приобрел популярность во время ИПСО "Уклонист" — это маски пожилого мужчины. Вот объявление на сайте – висит до сих пор. Более того — подобные новые появляются десятками каждый день. Образ старца – от 13 900 грн. А вот скрины переписки ТСН с продавцом. Он на русском убеждает, что с приобретением нужно поспешить, потому что масок мало. По ценам, говорит, есть еще несколько дешевле — китайский за 11 тысяч гривен. Но это плохая. Лучше покупать идентичную человеческой коже маску с удлинением на грудь – за 36 тысяч гривен.

В том, что спрос на такие предложения есть, можно убедиться в отчетах пограничной службы. Мужчин в таких масках пограничники уже задерживали во время пересечения границы.

Россияне хотели легализовать уклонение от армии

"До того момента, как появился этот тренд, об этом было не принято говорить вообще. Они этим трендом это легализовали в информационном пространстве, они начали это романтизировать и работать сразу на несколько задач. И раскол общества, и, собственно, вывод в обсуждение, в легализацию того сегмента и той модели поведения, которая неприемлема в обществе", — говорит эксперт.

Оксана является основательницей движения информационной гигиены. Говорит, российских ИПСО много, но обычно целей они не достигают. А кампания "Уклонист" еще и доказала, что украинцы умеют признавать ошибки. Все предложения быстро исчезли и остались только шевроны, но уже скорее ирония.

Видео с тикТок

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