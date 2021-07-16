Тренер рукопашного боя с проблемами с алкоголем: что известно о человеке, который совершил взрыв в Каменце-Подольском

Тренер рукопашного боя с проблемами с алкоголем: что известно о человеке, который совершил взрыв в Каменце-Подольском

Известно, что задержанный работает тренером и имеет неоднозначную репутацию в городе.

После взрыва гранаты в Каменце-Подольском четырехлетнюю девочку, раненную осколками, собираются перевозить в областную больницу. Состояние ее тяжелое. Еще два человека с травмами остаются в травматологии.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Свидетели рассказывают, что за столиком на открытой площадке сидел и подрывник. Видно что он был пьян. В какой-то момент получил взрывчатку и бросил прямо под соседние столики. Сам не пострадал, только рвануло просто встал и ушел.

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Подрывника задержали, ему 60, ранее судимый за тяжкие преступления. Какие именно — в полиции пока не уточняют.

«Открыто производство за покушение на умышленное убийство, а также незаконное применение оружия и взрывчатки. Пока мы не можем говорить, что стало причиной таких действий с его стороны, ведь пока это тайна расследование», - говорит пресс-секретарь Каменец-Подольского отдела полиции Татьяна Чубарь.

Известно, что задержанный работает тренером и имеет неоднозначную репутацию в городе. В СМИ его связывают с криминальными кругами. Жена это отрицает. «Он тренер по рукопашному бою. Имеет победителей, имеет награды», — уверяет жена Ирина Брюхно.

Где человек взял взрывчатку жена понятия не имеет. Говорит, в целом он спокоен, но как выпьет — меняется.

«Ему нельзя пить, потому что у него после армии три контузии, ему даже пива нельзя, может упасть, координации нет. Я сама в шоке, просто в шоке, мне очень жаль тех людей, которые пострадали», — утверждает жена.

Вероятнее всего, говорят в полиции под столики он швырнул таки гранату. Впрочем, какую именно — станет известно только после экспертиз. Мера пресечения мужчине будут выбирать завтра. Между тем, чтобы получить осколки четырехлетнюю девочку собираются транспортировать в областную больницу.

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