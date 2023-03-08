Тренируются на трофейной технике и играют в теннис: как украинские военные отдыхают после упорных боев в Бахмуте

Военные 60-й отдельной механизированной бригады после ожесточенных боев на Бахмутском направлении приехали на Волынь – восстановить силы.
Об этом пишет ТСН.
Сюда привезли и технику, захваченную у врага. Здесь ее ремонтируют, чтобы использовать дальше на фронте.
Тем временем бойцы – отдыхают от ожесточенных боев – и тренируются.
На трофейном миномете военные к автоматизму отшлифовывают свои движения.
Здесь, рассказывают, важна командная работа. И готовность в любой момент заменить друг друга в поле боя.
Они побывали и в самом аду – в Бахмуте.
На ротацию защитники приехали всего несколько недель.
Здесь на Волыни они не просто восстанавливают силы, а ежедневно тренируются и работают с оружием.
А еще ремонтируют трофейную технику, привезенную с собой на ротацию.
У врага захватили более десятка единиц военных машин. Командир показывает некоторые из трофеев.
Вместе с ежедневными учениями ребята находят время и на отдых, например, играют в настольный теннис.
60-летний военный с позывным "Дед" воюет с 2014-го. На фронте у него сын и двое зятей. Дома воина ждут дочери. Говорит больше всего за ним скучает самая молодая – десятилетняя Таня.
На Волынь бойцы обещают приехать снова – после победы. Вместе со своими семьями.
Напомним, что под Бахмутом аэроразведка уничтожает врага из дронов гранатами, затрофеированными еще в Изюме.
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