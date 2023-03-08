Тренируются на трофейной технике и играют в теннис: как украинские военные отдыхают после упорных боев в Бахмуте

Военные 60-й отдельной механизированной бригады после ожесточенных боев на Бахмутском направлении приехали на Волынь – восстановить силы.

Об этом пишет ТСН.

Сюда привезли и технику, захваченную у врага. Здесь ее ремонтируют, чтобы использовать дальше на фронте.

Тем временем бойцы – отдыхают от ожесточенных боев – и тренируются.

На трофейном миномете военные к автоматизму отшлифовывают свои движения.

Здесь, рассказывают, важна командная работа. И готовность в любой момент заменить друг друга в поле боя.

Они побывали и в самом аду – в Бахмуте.

На ротацию защитники приехали всего несколько недель.

Здесь на Волыни они не просто восстанавливают силы, а ежедневно тренируются и работают с оружием.

А еще ремонтируют трофейную технику, привезенную с собой на ротацию.

У врага захватили более десятка единиц военных машин. Командир показывает некоторые из трофеев.

Вместе с ежедневными учениями ребята находят время и на отдых, например, играют в настольный теннис.

60-летний военный с позывным "Дед" воюет с 2014-го. На фронте у него сын и двое зятей. Дома воина ждут дочери. Говорит больше всего за ним скучает самая молодая – десятилетняя Таня.

На Волынь бойцы обещают приехать снова – после победы. Вместе со своими семьями.

Напомним, что под Бахмутом аэроразведка уничтожает врага из дронов гранатами, затрофеированными еще в Изюме.

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