Треть абитуриентов не набрала на ВНО по математике даже минимум баллов: почему так случилось

Учителя отмечают, что задачи по математике на ВНО ежегодно становятся проще.

Полтысячи отличников. Завершилась основная сессия ВНО и уже известно, сколько участников набрали максимальное количество баллов — 200. В этом году таких 574. Меньше всего отличников по украинскому языку и литературе — всего 5 учеников. А больше всего с английского — 210 и математики — 137 участников.

Об этом 25 июня говорится в сюжете ТСН.19:30.

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И это в то время, когда треть тех, кто проходил тестирование по математике, не набрали даже минимум баллов. Почему так, математический анализ наши журналисты делали с нынешними отличниками и поинтересовались у министра образования, как будут повышать математическую грамотность



Это Ирина — выпускница Сумской гимназии. У нее по математике - 200, с английского - 200, по украинскому языку и литературе - 199,5. К ВНО по математике, говорит, особо не готовилась, все годы хорошо училась в гимназии, а за три месяца до тестирования ходила к репетитору.



"Я просто собралась и очень спокойно начала писать, что могла написать", — говорит Ирина.



Самое сложное - ето задача с параметрами.



А это Виктория — выпускница Тернопольской гимназии. У нее математика — 200, химия — 200, украинский язык — 194. Чтобы получить по математике максимум, выпускница последний год занималась еще и с репетитором.



"Не так, чтобы усиленно, только раз в неделю по 1,5 часа. Но этого мне было достаточно, а еще училась в математическом классе в гимназии. И было по 9 часов в неделю, почти каждый день по 2 урока математики", — говорит Виктория .



Во время тестирования она больше времени потратила на задании по геометрии.



Однако треть нынешних участников тестирования оступилась на простейших задачах. 31% — не преодолел порог по математике



Сергей в этом году окончил экономический факультет Киевского университета, он параллельно работает учителем математики в школе и ходит сдавать ВНО уже пятый год. И пятый год подряд набирает 200 баллов.



"Задания не становятся сложнее. Я начинал в 2017, если сравнить сейчас, то задачи стали в разы проще", — говорит Сергей.



Сергей высчитывает, почему же столько завалило математику. С ответом не заставил себя ждать. В этом году на это ВНО зарегистрировалось значительно больше, чем в прошлом году. Часть решила сходить просто так, чтобы проверить свои знания и обрушила статистику. Сергей говорит, у нас пропасть между преподаванием в городах и селах, да еще и в старших классах мало уроков по математике. Министр образования признает, что проблемы есть.



"Обычно мы немножко упали после изменений в системе образования, что происходили в последние годы. Но я думаю, что мы улучшим эти результаты", — говорит Сергей Шкарлет.



Как будут улучшать — министр не уточнил. Учитель Сергей советует интереснее преподавать этот предмет. Чтобы впоследствии не позориться при решении простых задач.

Напомним, сколько украинцев не сдали тестирование и какие предметы оказались самыми сложными.

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