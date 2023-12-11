Треть жизни провел на войне: Герой Украины рассказал о сложных операциях и что такое "задача бинго"

30-летний офицер отделения разведки Нацгвардии Виталий Литвин на войне треть своей жизни. За время полномасштабного вторжения подразделения, которыми он командовал, совершили не одну специальную операцию в Луганской области. Именно за это он и получил звание Герой Украины, а на днях — сертификат на квартиру.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Инны Лебеденко.

В 2014 году Виталий Литвин только что окончил университет. Сын военного и внук танкиста, рожденный в военном городке Десна, решает присоединиться к добровольческому батальону Нацгвардии.

"2014 год, мы тогда заезжали в Попасную, заезжали на Богданах, на автобусах желтых с открытыми дверями. И мы как раз только высадились, был артиллерийский обстрел. И я думаю вот сейчас эта мина залетит мне в затылок и я точно погибну. Первый боевой опыт, я думаю, так все думали", - говорит Герой Украины.

Тогда Виталий Литвин еще был резервистом. Мобилизовали его только в феврале 2015 года. А еще через год он прошел отбор в бригаду быстрого реагирования. Сейчас он уже командир взвода разведки специального назначения. Полномасштабное вторжение застало защитника Украины на направлении Счастье-Станица Луганская.

"В Северодонецке я собрал свое подразделение и сказал такую фразу им, что мы можем все сегодня погибнуть, но нам надо сейчас отстоять 2,4,8 часов, сутки, чтобы страна смогла организоваться, чтобы смогли подойти резервы", - вспоминает Виталий Литвин.

Далее были многочисленные специальные операции в Рубежном и Северодонецке.

Война в Украине

"У военных есть понятие "задача бинго". Это задача в один конец. И когда ее доказывает командир, Виталик, то ты понимаешь, что это хоть и "задача бинго", но мы вернемся. Он уже все просчитал, все продумал", - говорит главный главный сержант взвода разведки 1-го батальона оперативного назначения Илья Жеведь.

Виталий Литвин ищет пути для эвакуации гражданских, возглавляет разведывательные группы, которые выдвигаются в глубь позиции оккупантов. Уничтожают технику и живую силу врага. Принимают бой. Координируют артиллерию.

В июне прошлого года, тогда еще лейтенант Виталий Литвин за все совершенные им подвиги получил звание Героя Украины и Золотую звезду.

С начала полномасштабного вторжения высшую государственную награду в нашей стране - звание Героя Украины присвоили 360 военнослужащим. 210 из них - награждены посмертно. И по инициативе главы государства всем удостоенным этого звания и родственникам погибших Героев - государство предоставит жилье. Зеленский уже вручил первые 12 сертификатов. Виталий Литвин - один из тех, кто его получил.

Виталий Литвин

"Было очень тяжело наблюдать, когда сертификаты на квартиры получали родственники погибших", – говорит Виталий Литвин.

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Напомним, одним из самых горячих участков фронта остается Серебрянское лесничество под Кременной. Там оккупанты готовят из всего имеющегося вооружения, устраивают штурмы и не оставляют попыток выйти на административные границы области.

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