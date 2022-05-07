Треть жизни в оккупации: история самого маленького заложника "Азовстали" в Мариуполе

Треть своей жизни он прожил на "Азовстали". Его зовут Свят, сейчас ему полгода и он был самым младшим заложником мариупольских бункеров — пережил авиаудары, обстрелы ракетами и артиллерией, не голодал только потому, что взрослые искали сахар по руинам и примешивали ему в молоко.

Историю очень веселого мальчика и его смелой семьи в эфире "1+1", марафона "Единые новости" рассказала корреспондентка ТСН Наталья Нагорная.

Анна с сыном впервые за два месяца вместе спали на настоящей, несамодельной кровати да еще и на белых простынях. В Мариуполе они делали кровати из пенопласта, которые были очень жесткими и от которых оставались синяки на спине. Анна шутит о себе – одновременно стала телезвездой и бездомной. Это сейчас они в гостиничном номере на берегу Днепра, а несколько дней до этого интервью не могла заставить себя поверить, что выберется из бункера "Азовстали".

Молодая мама и ее сын с сине-желтой пустышкой – о том, что они среди выживающих под массированными бомбардировками Мариуполя – люди узнали из видео, снятого полком "Азов".

Самой Ане 24 года, она всю жизнь прожила в Мариуполе. Любит петь, работала преподавательницей иностранных языков. Их дом на левом берегу города, говорят, сгорел – от прежней жизни осталось так мало. Аня рассказывает, что за время пребывания в бункере потеряла с десяток килограммов и очень боялась, что ребенок будет голодать. Дедушка маленького Святослава Олег, чтобы семья выжила, охотился за топливом и искал еду по брошенным шкафчикам работников "Азовстали".

Святославу все новое – он впервые кушал банан, вот только сейчас увидел весну из окна. Впереди у них большое путешествие и неизвестность, но мама знает – они теперь точно справятся.

Стоит отметить, что город Мариуполь, который разрушен на 95%, находится в блокаде российских оккупантов с 1 марта, но взять его полностью под контроль врагу не удается.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 73-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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