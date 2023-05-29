Третье десятилетие правления Эрдогана: почему Украине нужно избавиться от иллюзий относительно дальнейшей политики Турции

Многие говорят, что это было прогнозируемо. Однако еще никогда за более чем 20 лет правления позиции Эрдогана не были такими шаткими. Потому что, если бы это было не так, второго тура не было бы.

Во-первых, победив на выборах, главный враг Эрдогана никуда не девался. Это турецкая экономика. Оставаясь приверженцем низких процентных ставок, обесценение лиры достигло почти 100%. И открытый вопрос, возьмется ли Эрдоган за внедрение жестких экономических реформ.

Во-вторых, Эрдогану придется преодолевать безумную поляризацию общества. Даже, судя по результатам второго тура президентских выборов, политику его правления не поддерживает почти половина избирателей. Возможно, именно поэтому в воскресенье вечером, 28 мая, уже празднуя победу, Эрдоган призвал к единству и сплочению.

В-третьих, наивно полагать, что Эрдоган будет играть в демократию. Турция продолжит дрейф в сторону автократий с сильной президентской вертикалью, очень понравившейся таким странам, как Россия.

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Влияние России и позиции Украины: к чему готовиться Киеву

"Путин выиграл выборы в Турции". Это заглавие статьи в Newsweek о результатах второго тура президентских выборов. И можно было бы сказать, что он несколько таблоидный и не соответствует действительности, но здесь есть несколько интересных моментов.

С одной стороны, по результатам первого тура президентских выборов третий кандидат Синан Оган, набравший 5,17% голосов, во втором туре призвал поддержать именно Эрдогана. Биография Огана находится в открытом доступе. Он прекрасно владеет русским и учился в МГИМО. К тому же можно вспомнить довольно резкий твит Кемаля Киличдароглу в адрес Москвы, когда он обвинил Россию во вмешательстве в выборы.

С другой стороны, Путин первым поздравил Эрдогана с переизбранием на третий пятилетний срок, подчеркнув строительство АЭС "Аккую" (первый энергоблок уже введен в эксплуатацию), которая находится под полным контролем "Росатома", и создание в Турции газового хаба. Президент США Джо Байден также поздравил Эрдогана, выразив надежду в Twitter на продолжение совместной работы в НАТО по двусторонним вопросам и общим глобальным проблемам.

Ни для кого не секрет, что Турция помогает России обходить санкции, став своеобразным хабом из схем двойного импорта, с помощью которых Россия получает комплектующие для производства тех же ракет, которыми потом убивает украинцев. Анкара так и не присоединилась к антироссийским санкциям. Более того, накануне второго тура выборов в интервью CNN Эрдоган говорил об этом, как о достижениях, обвиняя США и Запад, что они хотят сбросить его с президентского кресла:

"Мы не на том этапе, когда мы ввели бы санкции против России, как это сделал Запад. Мы не связаны санкциями Запада. Мы сильное государство и имеем положительные отношения с Россией. Россия и Турция нужны друг другу во всех возможных сферах".

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Владимир Зеленский также поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с переизбранием. Украине в этой ситуации следует понимать, что временные экономические выгоды и интересы в турецкой политике будут преобладать над долгосрочной стратегией. То есть, Эрдоган и дальше будет помогать России обходить санкции, зарабатывая на этом безумные деньги. А воплощение проекта газового хаба в Турции – это не что иное, как недавно похороненная немецкая схема, когда Россия будет продавать свой газ в Турцию за копейки, а будет перепродавать, зарабатывая на марже. Однако надо заметить, что до создания такого газового хаба еще очень далеко, и отдельный большой вопрос – кто будет платить за строительство этого газового "праздника".

Эксперты отмечают, что военная помощь Украине со стороны Турции продолжится, как и военно-техническое сотрудничество. ТСН.ua уже писал, что это и новые беспилотники-истребители Bayraktar Kızılelma (с украинским двигателем), и первый построенный турками украинский корвет "Гетман Иван Мазепа". Однако, с другой стороны, дальнейший дрейф Турции в сторону более автократической модели правления может добавить Эрдогану аргументы для давления на Украину по поводу начала переговоров с Россией и прекращения огня. То есть заморозка войны, которая даст России время перегруппироваться, восстановить силы и нанести еще более мощный удар по Украине.

К этому Эрдогана может подтолкнуть еще и привлечение России и ее сирийского ставленника Башара Асада к решению проблемы запретной в стране Рабочей партии Курдистана и курдских Отрядов народной самообороны (YPG). Если этого не произойдет, эксперты прогнозируют, что, возможно, Эрдоган примет решение об очередной крупной военной операции против YPG, потому что одним из главных предвыборных обещаний Эрдогана было возвращение сирийских беженцев домой.

Все это может повлиять и на переговоры по очередному продлению действия зернового соглашения, которое де-факто уже несколько месяцев заблокировано. Многие в Украине ошибочно считают, что Эрдоган в этом вопросе оказывает большое влияние на Путина. Однако очередной массированный российский обстрел в ночь на понедельник, 29 мая, когда враг попал по портовой инфраструктуре Одесщины, оставляет очень много вопросов, как и искусственная блокировка судов с украинским зерном российскими инспекциями, так и те, кто на самом деле контролирует Черное море.

К тому же ТСН.ua уже также писал, что Россия выдвинула свой перечень требований для полноценного продления действия зернового соглашения. Наиболее опасно возобновление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса", что является, по сути, завуалированным требованием прекращения огня, учитывая взрывоопасность аммиака.

Экономическая катастрофа: кто главный враг Эрдогана

Поклонники Реджепа Таипа Эрдогана праздновали его переизбрание до поздней ночи воскресенья, 28 мая. Когда он обращался с балкона своего дворца в Анкаре, Эрдоган встретил 320 тыс. толпу. Он заявил, что среди главных приоритетов его правительства будет борьба с инфляцией и заживление ран от катастрофического землетрясения 6 февраля, унесшего более 50 тыс. жизней в Турции и соседней Сирии. А еще Эрдоган сказал такую фразу: Нам вместе быть не до воскресенья, а до смерти.

Повторимся, что самым большим врагом Эрдогана, помимо его все более автократических методов правления, остается крайне сложная экономическая ситуация. Западные аналитики советуют правительству Турции отходить от любимой политики низких процентных ставок, что провоцирует обесценивание национальной валюты, и обращаться за помощью к западным кредиторам, чтобы вернуть иностранные инвестиции в страну и остановить отток рабочей силы.

Однако вряд ли это произойдет. В своей победной речи Эрдоган снова раскритиковал оппозицию, назвав ее сторонниками ЛГБТ. В многочисленных репортажах западных медиа из Турции рядовые турки, особенно женщины, констатируют огромные растущие проблемы с базовыми свободами и движение Турции в сторону исламизма, которой и есть политсила Эрдогана "Партия справедливости и развития".

Почти во всех репортажах западной печати из Турции о победе Эрдогана во втором туре президентских выборов отмечается проблема огромной поляризации общества. За Эрдогана не голосовали такие мегаполисы, как Стамбул. Напомним, что в 2019 году в Анкаре и Стамбуле партия Эрдогана уступила мэрским должностям в пользу оппозиции. Многие эксперты сетуют, что если бы оппозиция на этих президентских выборах выдвинула кандидатом одного из мэров именно Стамбула или Анкары, а не Кемаля Киличдароглу, не пользовавшегося ни приверженностью самой оппозиции, ни молодежи, результат мог бы быть другим.

Реджеп Таип Эрдоган сконцентрировался на своем электорате в регионах, который очень сильно пострадал от экономического кризиса в Турции и почти 100% обесценивания лиры. Однако, с одной стороны, парадокс состоит в том, что сторонники Эрдогана не связывают это напрямую с ошибками и просчетами его правительства. С другой стороны, Эрдоган во время предвыборной кампании прибег к откровенному популизму, обещая людям бесплатный газ и повышение зарплат. И все это будет опять-таки финансироваться из госбюджета, за что избиратели заплатят десятки миллиардов долларов. И, опять же, открытый вопрос, к каким странам или финансовым донорам правительство Эрдогана обратится за помощью.