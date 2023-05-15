Третье десятилетие у власти или политическое забвение Эрдогана: что ждет Турцию после второго тура президентских выборов

Президентские и парламентские выборы в Турции 14 мая прошли без особых сюрпризов. Как и прогнозировали социологи, второй тур президентских выборов 28 мая таки состоится, причем впервые в истории Турции.

Действующему президенту Реджепу Таипу Эрдогану не удалось набрать 50% + 1 голос, чтобы победить сразу в первом туре: у Эрдогана - 49,51%, у его оппонента от шести оппозиционных партий Кемаля Киличдароглу – 44,88%. Но разрыв между ними все же немного больше, чем прогнозировали опросы.

Ошиблись социологи и по поводу результатов парламентских выборов. Альянс во главе с Партией справедливости и развития Эрдогана получил 321 место (всего в парламенте Турции 600 мест). Это больше, чем им давала социология, но недостаточно, чтобы в случае проигрыша Эрдогана во втором туре президентской гонки изменить конституцию и вернуть Турцию к парламентской форме правления. Но, если Эрдоган выигрывает президентские выборы, его власти на следующие пять лет (в целом же во время третьего десятилетия его правления) ничего не угрожает. Разве что экономический кризис, если ему не удастся остановить инфляцию, сворачивание инвестиций и эмиграцию молодежи.

Качающиеся позиции Эрдогана на выборах в Турции

За все 20 лет правления эти выборы для Эрдогана самые трудные. Несмотря на то, что многие западные аналитики называют политику действующего президента близкой к автократии, но в первом туре победу Эрдоган не одержал. Это снимает любые спекуляции по теме или все еще "живая" демократия в Турции. Однако два однозначных вывода об этих выборах сделать можно: в обществе есть большой запрос на изменения при одновременной безумной поляризации.

При этом, по оценкам экспертов, именно эти выборы можно назвать и историческими для Турции.

Во-первых, действительно, наблюдается безумная поляризация в обществе. Есть огромный запрос на изменения именно из-за недовольства экономической политикой Эрдогана. Меньше – из-за избранного им откровенного антизападного вектора, дружбы с Кремлем и даже последствий самого катастрофического с 1939 года землетрясения 6 февраля, жертвами которого стали более 50 тыс. человек, а около 6 млн остались без крова.

Во-вторых, на этих выборах была исторически высокая явка: 88,92% в Турции и 52,69% за границей. При этом интересно, что голосовавшие в России турецкие граждане поддержали Кемаля Киличдароглу. В Украине граждане Турции тоже предпочли оппозиционный кандидат.

В-третьих, еще один маргинальный ультранационалистический кандидат Синан Оган в первом туре президентских выборов набрал 5,17% (около 3 млн. голосов). И именно от того, кого он публично поддержит во втором туре, Эрдогана или Киличдароглу, зависит очень многое.

Синан Оган уже успел заявить, что будет консультироваться с избирателями. Однако красными линиями для него является отправка сирийских беженцев назад и борьба с терроризмом, перекликающаяся с политикой Эрдогана. Хотя сам Оган критически относится как к действующему президенту, так и к Киличдароглу. В то же время, он говорит, что подпишет альянс с тем, кто четко зафиксирует выполнение его красных линий. Однако не меньший вклад в возможную победу Эрдогана во втором туре внесет и победа альянса партий во главе с политсилой действующего президента на парламентских выборах, уже у него в кармане.

Еще до объявления Высшей избирательной комиссией Турции результатов подсчета 100% бюллетеней Эрдоган выражал надежду все же на победу уже в первом туре. И надо сказать, что государственные агентства в воскресенье вечером, 14 мая, и в ночь на 15 мая намеренно давали данные с участков, где Эрдоган опережал Киличдароглу со значительным отрывом. Оппозиция отвечала, что власти делают это намеренно, выражая уверенность в победе во втором туре.

В отчете Совета Европы международные наблюдатели констатируют, что в целом выборы в Турции 14 мая были конкурентными, но проходили при неоправданных преимуществах для представителей действующей власти и под давлением на оппонентов власти. "Ключевые политические и общественные деятели остаются за решеткой даже после решений ЕСПЧ, свобода СМИ серьезно ограничена, атмосфера способствует самоцензуре. Турции предстоит пройти еще долгий путь к условиям для честной избирательной кампании", — отметил руководитель делегации ПАСЕ Франк Швабе.

Второй тур: дружба с Россией и дальнейшая судьба зерновой сделки

В большой статье "Дешевый лук против дворца на тысячу комнат: выборы в Турции — конец эпохи или третье десятилетие правления Эрдогана" накануне дня выборов в Турции 14 мая ТСН.ua уже писал, что свою кампанию Эрдоган построил в основном на популизме (повышении зарплат и пенсий), а также предлагая бесплатный газ для населения), достижениях отечественной оборонки и крупных инфраструктурных проектах.

Киличдароглу в противовес играл на недовольстве экономической катастрофой, в которую скатилась Турция (а это обесценивание лиры до 90%, выход инвесторов, падение прямых инвестиций и снижение уровня жизни в результате чрезмерной концентрации власти в руках Эрдогана), записывая простые для народа видеоролики. Одним из "вирусных" стало видео, где Киличдароглу с луком в руках объясняет, кто виноват в бешеном росте цен на базовые продукты питания, что отозвалось среди граждан Турции. Но не слишком сильно ввиду большего, чем прогнозировали социологи, разрыв между Эрдоганом и Киличдароглу в первом туре.

По результатам второго тура президентских выборов будет наблюдать без преувеличения полмира. В четверг, 11 мая, Кемаль Киличдароглу публично обвинил Россию во вмешательстве в выборы, написав в Twitter "держите свои руки подальше", хотя до этого очень осторожно высказывался по поводу Москвы и войны против Украины. Эрдоган назвал такие заявления позорными, намекнув на вмешательство западных стран в выборы.

В случае победы Кемаль Киличдароглу обещает вернуть в Турцию демократию и показать, что она является страной-членом НАТО. В Альянсе у Турции есть вторая по численности армия после США. Однако за последние годы, особенно после попытки госпереворота в 2016 году, ссоры из США после покупки российских систем ПРО С-400 и замороженной для Турции программы F-35, политика Эрдогана стала на антизападные рельсы. Дошло даже до того, что войну России против Украины турецкие официальные лица называли войной между США и Китаем и новой Холодной войной, а Россия просто хочет занять достойное место в мире.

Не секрет, что Турция много зарабатывает на войне России против Украины, в то же время оказывая нам вооруженную помощь, производя новые беспилотники-истребители Bayraktar Kızılelma с украинским двигателем и построив для Украины первый корвет "Гетман Иван Мазепа".

Во-первых, даже после начала полномасштабного вторжения Турция так и не присоединилась к антироссийским санкциям. Более того, помогает Москве их обходить и получать западные комплектующие для производства тех же ракет, которыми Россия потом убивает украинцев.

Во-вторых, Турция находится в большой энергетической зависимости от России. Это и построенная первая в Турции АЭС "Аккую", которая будет обеспечивать до 10% всех потребностей страны в электроэнергии, однако находится под полным контролем "Росатома"; и перенесение $600 млн оплаты за поставленный российский газ на 2024 год; и обещанный Эрдоганом бесплатный газ для населения в случае его победы (легко догадаться, кто именно в России будет обеспечивать исполнение этого популизма).

В-третьих, непонятна для Украины дальнейшая судьба зернового соглашения. Несколько раундов переговоров с Россией с участием Турции и ООН не принесли никаких результатов. По словам посла по особым поручениям МИД Ольги Трофимцевой, Киев не исключает прекращения действия зернового соглашения после 18 мая, когда истекает срок его действия. Москва настаивает на выполнении каких-то своих мифических условий, среди которых одно вполне циничное – возобновление работы аммиакопровода Тольятти-Одесса – завуалированная попытка заморозить войну на сегодняшней линии фронта.