Третий армейский корпус РФ: эксперты рассказали, куда его перекинут и какие задачи будет выполнять

Созданным третьим армейским корпусом Россия будет пытаться усиливать сразу несколько направлений. Скорее всего – Донецкое и Запорожское.

Однако одного такого корпуса мало для проведения прорывных операций в войне.

Об этом ТСН.ua рассказали военные эксперты Олег Жданов и Петр Чернык.

"Армейский корпус составляет около 14-15 тысяч. Не больше. На базе первой танковой армии они до сих пор формируют резервный третий танковый корпус. Планировалось включить в состав корпуса до 200 танков и 400 боевых машин пехоты. На сегодняшний день известно из открытых источников, что они в течение почти двух месяцев сформировали около 10 тысяч – это неполный корпус, и они тянут его в Украину. У них критическая ситуация с резервами", – оценил Жданов.

Усилят несколько направлений

Военный эксперт напомнил, что Генштаб ВСУ ранее сообщал – третий армейский корпус РФ может появиться на Донецком направлении и на юге Украины.

Жданов также оценил, какие задачи могут быть поставлены перед этим корпусом.

"Скорее всего, могут потащить его на Запорожье через Крым, потому что в районе Таганрога есть эшелон. Для нас положительно то, что они разрывают его на куски, а не будут использовать его как единый организм. Они будут пытаться усиливать сразу несколько направлений. Скорее всего — Донецкое, и, возможно, Запорожское. На Херсонское направление они не перетянут технику через Днепр", — пояснил эксперт.

Он добавил – судя по технике, российские войска собрали все, что осталось – танки Т-90, Т-80.

"Я думаю, это не просто остатки. Это последнее вооружение, которое попадет на войну России против Украины. Все, что было в боксах первой армии – все вытащили", – заметил Жданов.

Из кого сформирован третий корпус

Военный эксперт предположил, что этот корпус может быть сформирован чисто из наемников.

"Была информация, что они пытались сделать его таким, чтобы там были только наемники. Последние – более мотивированные. Но пока нет информации, сколько там наемников, сколько – контрактников. Об этом мы узнаем в ближайшие дни, когда части корпуса появятся на наших территориях", – сказал Жданов.

Он отметил, что корпус может быть использован как в наступательном бою, так и в оборонном.

"Танковый корпус в большинстве предназначен для наступательных действий. Недаром Генштаб высказывает предположение, что корпус может быть использован для возобновления наступления на отдельных направлениях", – сообщил военный эксперт.

Какова угроза

В то же время Чернык сказал, что армейский корпус – это очень гибкий механизм, и его численность зависит от решения командования. По его мнению, относительно количественного состава третьего корпуса речь идет об около 30 тыс. бойцов.

"Очень трудно точно сказать. Это достаточно серьезная сила. Сможет ли она переломить ход войны? На мой взгляд – нет, но они очень сильно спешат", – отметил эксперт.

"Первое. Был приказ Путина о выходе на админлинии Донецкой области до конца августа. Сегодня – 31 августа и они не вышли. "Вторая армия" мира забуксовала в Украине. Второе – на мой взгляд, они не отказываются от наращивания наступательных потенциалов по Донецкому плацдарму. Удастся ли это им? Считаю, что нет. Каждый день для них все труднее. Времени мало до середины осени. С середины октября, с конца октября Господь подарит нам дожди. Двигаться им будет невероятно тяжело", – объяснил Черник.

В то же время он отметил, что это касается и ВСУ.

"Мы должны понимать, что это касается и нас. На мой взгляд, осенью эта фаза войны, вероятно, затихнет. Мы перейдем в огромную контрартиллерийскую борьбу", – прогнозирует военный эксперт.

Резюмируя, Черник подчеркнул, что сил одного корпуса РФ для осуществления прорывных операций маловато.

Напомним, по оценкам американских аналитиков, сформированный из добровольческих батальонов третий армейский корпус России не сможет создать эффективную боевую мощь.

Кремль затыкает дыры на фронте боевиками из Донбасса и новыми мобилизованными / Сергей Кузан

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