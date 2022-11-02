Третий фронт: Путин снова расшатывает ситуацию в Молдове, чтобы ударить Украине в спину

Во время массированного российского ракетного обстрела Украины в понедельник, 31 октября, одна из ракет упала в населенном пункте Наславча в Молдове.

Вероятно Москва целилась по дамбе Днестровской ГЭС, что в 10 км от дамбы Наславча. Ракету сбила украинская зенитная система. Но упавшие обломки повредили несколько домов.

Это уже далеко не первый подобный случай. Россия неоднократно использовала воздушное пространство Молдовы для атак по Украине по южному и северному направлениям. А российские беспилотники фиксировались в 5-10 км от румынской, то есть натовской границы.

Минобороны Молдовы отреагировало довольно сдержанно, заявив, что вражеские ракеты в своем небе не зафиксировали. И причина этому есть: молдавские эксперты и журналисты говорят, что стране просто нечем ответить России. МИД Молдовы осудило очередное военное преступление Кремля против Украины. А потом, неожиданно, выслало сотрудника российского посольства, объявив его персоной нон грата.

Все это происходит на фоне статьи The Washington Post, наделавшей немало шума. Там говорилось, что ФСБ работает над свержением прозападного правительства в Молдове руками сбежавших за границу пророссийских молдавских политиков. Тем более, недавно и Путин, и кремлевская пропаганда снова принялись говорить об Одессе, мол, надо сначала уничтожить там порт, а потом захватить город, чтобы отрезать Украину от моря. Недаром же Россия заявила о приостановлении своего участия в "зерновом соглашении".

А там и Приднестровье недалеко. Россия снова начала расшатывать и без того хрупкую политическую конструкцию в Молдове. Пророссийские политики уже долгое время устраивают антиправительственные митинги с требованием смены власти. Да и заявления президентки Маи Санду говорят сами за себя: "Если РФ будет угрожать Молдове, мы будем защищаться".

Действительно ли Путин решил использовать Приднестровье, чтобы открыть против Украины еще и третий фронт в добавок к белорусскому? Есть ли у России на это силы? И каким может быть ответ НАТО? ТСН.ua узнавал.

Фактор Приднестровья

В апреле, через два месяца после начала широкомасштабной российской войны против Украины, информационное пространство всколыхнула новость о серии взрывов в Приднестровье. В это же время Россия начала прицельно бить ракетами по мосту через Днестровский лиман, а западные медиа сообщали, что Путин готовится к вторжению в Молдову.

Тогда наша разведка называла это не более чем российским психологическим давлением, параллельно все же фиксируя некую активность на аэродроме в Тирасполе. Собственно, как и белорусское направление все это время, пока недавно Путин реально не стал там накапливать свои войска. Приднестровье, напомним, это непризнанная даже Россией республика на востоке Молдовы, где до сих пор дислоцируется российский (советский) военный контингент.

Относительно его точной численности оценки разнятся. Бывший посол Молдовы в Украине Руслан Болбочан говорил о 1500 российских солдатах и 20 тыс. тонн боеприпасов. В СМИ фигурирует цифра в 1700 военных. Весной этого года украинская разведка докладывала, что реально боеспособных там максимум 300 человек и списаны боеприпасы. Весной в России не скрывали, что хотят создать сухопутный коридор в Приднестровье через Одессу, полностью отрезав Украину от моря.

Однако все так и сошло на нет. Об угрозе с молдавского направления забыли до лета, когда Украина и Молдова получили статус кандидата на членство в ЕС. Тогда заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Молдова, объединившись с Румынией, попытается ускорить свое членство в Евросоюзе. А российская пропаганда разгоняла фейк о том, что Молдова в сговоре с Румынией и при поддержке НАТО готовится "оккупировать" Приднестровье.

На это в июле премьер Молдовы Наталья Гаврилица ответила в интервью The Wall Street Journal: Молдова обеспокоена, что может стать следующей жертвой российского военного вторжения; это гипотетический сценарий, однако ситуация может измениться.

Аналитики Европейского совета по внешним отношениям, оценивая разные варианты действий России по дестабилизации ситуации в Молдове и свержение проевропейского правительства во главе с Маей Санду, писали:

"Три наиболее вероятных сценария российской агрессии: военные действия из Приднестровья; местное, сфокусированное на элитах, восстание, подобное тому, что Россия делала на Донбассе 2014 года, и вероятно, будет сосредоточено в Гагаузии; и народные беспорядки которые будут содержать элементы насилия".

Расшатывание ситуации

Похоже, что на фоне военных поражений в войне против Украины и недостаточности силового ресурса, в Кремле прибегли к гибридному варианту из-за местных протестов в Молдове, на самом деле инспирированных Россией. Потому что Путин не отказывается от реставрации СССР. По-прежнему он стремится оккупировать всю Украину, Молдову и другие бывшие советские республики. Просто сейчас у него нет для этого сил и ресурсов.

До потери президентской должности лидером пятой пророссийской колонны в Молдове был Игорь Додон. Сейчас Москва ищет альтернативу. И, похоже, нашла. Уже несколько месяцев в Молдове не утихают антиправительственные протесты, инспирированные Россией. За ними стоит Илан Шор, фигурирующий в ряде уголовных производств. Против него и его партии США ввели санкции за дестабилизацию ситуации в Молдавии. Сам он находится за границей, как и скандально известный олигарх Влад Плахотнюк. Долгое время считалось, что Плахотнюк "держит" чуть ли не всю Молдову. Однако в 2019 году ему пришлось скрыться из страны после того, как США, ЕС и Россия достигли совместной договоренности по Молдове.

Однако недавно Плахотнюк сделал неоднозначное заявление о своем возвращении к молдавской политике, очевидно, надеясь на приверженность России. По словам заместителя исполнительного директора Совета внешней политики "Украинская призма" Сергея Герасимчука, провалы российской армии в Украине, вероятно, стали определенным уроком для Москвы. Следовательно, в Молдове Кремль прибегает к старым способам воздействия.

Во-первых, это использование газовой удавки. "Газпром" сократил поставки газа в Молдову, в том числе в Приднестровский регион, до 50% от законтрактованного объема.

Во-вторых, это попытки свергнуть проевропейское правительство, спекулируя на социальной тематике. А она сейчас более чем актуальна из-за роста цен на энергоносителей Например тарифы на газ для населения за последний год выросли в 6 раз.

В такой ситуации, по словам Сергея Герасимчука, позиции президентки Маи Санду достаточно шатки. Однако она может в значительной степени надеяться на поддержку ЕС и, прежде всего, Румынии.

"Уже сейчас Бухарест пытается компенсировать Молдове потерю доступа к украинскому электроснабжению. Украина поставляла Молдове около 30% электричества (однако из-за ударов РФ по нашей энергосистеме этот экспорт прекратился – ред.). Обсуждаются планы сотрудничества с Болгарией и Румынией по поставке газа из альтернативных источников. Не зря 1 ноября Мая Санду посетила Бухарест, где встретилась с румынским президентом Клаусом Иоганнисом, обсудив не только поставки электричества, но и мазута, газа и дров, Санду также выступила перед парламентом Румынии, где подчеркнула, что европейский курс Молдовы будет неизменным. Россия использует своих прокси, чтобы расшатать Молдову, Майя Санду работает над тем, чтобы усилить и без того беспрецедентную солидарность с Румынией и ЕС", — сказал Сергей Герасимчук.

Еще раз подчеркнем, что у Путина нет сил, чтобы оккупировать Одессу и пробить сухопутный коридор в Молдову через Приднестровье. Поэтому в Кремле прибегают к гибридным сценариям расшатывания ситуации в Молдове изнутри, чтобы к власти там пришли приверженные России политические силы. Поэтому Москва щедро подпитывает там антиправительственные протесты на фоне выхода России из "зернового соглашения" и новых заявлений Путина об Одессе.

"Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов, и символом нахождения какого-то решения всего происходящего. Вопрос не у нас", — заявил Путин на Валдае в ответ на вопрос, какую визу нужно будет делать для путешествия в Одессу за несколько лет.

Параллельно с этим задействуется фактор страха. Используя воздушное пространство Молдовы, чтобы бить по Украине, Путин пытается устрашить молдавское общество, чтобы люди боялись даже думать о сопротивлении России. К тому же такие демонстративные и дерзкие полеты российских ракет проходят на самой границе с Румынией, которая является членом НАТО. Многие украинские эксперты говорят, что Румыния и американские силы там обязательно вмешаются, если Россия все же решит задействовать военный сценарий против Молдовы. Однако румынские аналитики не очень согласны с подобными утверждениями. По крайней мере, сейчас.

По словам президентки Ассоциации экспертов по безопасности и глобальным вопросам (ESGA, Румыния) Анжелы Грамады, падение обломков российской ракеты в Молдове вызвало немало дискуссий. Однако, по мнению эксперта, самое главное, что отреагировало МИД, назвав это угрозой безопасности страны, и выслало российского дипломата.

"Конечно, можно отнести этот инцидент и к дестабилизации ситуации в стране, особенно во внутренней политике. Потому что мы видим протесты, организованные пророссийскими формированиями, и есть голоса из Приднестровья, настаивающие на официальной позиции Кремля о признании независимости (непризнанной республики – ред.) .). Тем не менее, наше правительство также пытается противодействовать всем этим вызовам. Румыния будет продолжать помогать Молдове, но будет делать это в экономической, энергетической и гуманитарной сферах, усиливая потенциал армии. Иной реакции у нас не будет, по крайней мере, в ближайшее время", — подытожила для ТСН.ua Анжела Грамада.