Третий год большой войны: в США и Германии обсуждают "Минск-3" – интервью с немецким экспертом

Европейцы не хотят воевать за Украину и боятся быть втянутыми в большую войну с Россией. Вместе с тем, страны не вкладывают в свои ОПК и никоим образом не готовятся защищать даже себя.

На юбилейную Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая пройдет в столице Баварии 16-18 февраля, приедет Владимир Зеленский. В последний раз он там был в феврале 2022 года, всего за несколько дней до полномасштабного российского вторжения, где предупреждал мир о последствиях политики умиротворения агрессоров. Тогда Запад не прислушался. Не слышит он и сейчас.

Вместо того, чтобы предложить Украине рабочие гарантии безопасности и предоставить достаточное количество оружия, чтобы остановить Россию здесь и сейчас, европейские лидеры и военные всех пугают возможным нападением России на НАТО через несколько лет, будто Украина уже проиграла войну. При этом, по словам бывшего генерала ВС Бельгии Марка Тайса, плачевное состояние оборонного производства в Европе — "это не шутка, мы по уши в дерьме". Как отмечает глава норвежской разведки Нильс Андреас Стенсенс, за год Россия стала сильнее и имеет преимущество в войне.

Поэтому, не совсем понятно, как европейские страны собираются отбивать возможное нападение России на НАТО, на фоне заявлений Дональда Трампа, который, скорее всего, будет номинирован кандидатом в президенты от Республиканской партии, что во время своего президентства он угрожал "поощрить Россию" напасть на одного из членов НАТО, чтобы те увеличили свои оборонные расходы.

Чуть больше чем через неделю украинцы будут встречать свое третье 24 февраля в условиях полномасштабной войны. Ситуация на фронте очень сложная. Нам не хватает людей и оружия, а западная военная помощь заблокирована. О каких дальнейших сценариях развития войны говорят на Западе? ТСН.ua поговорил об этом с экспертом Немецкого совета по международным отношениям (DGAP), доктором Штефаном Майстером.

– Поскольку мы приближаемся к началу третьего года полномасштабной войны России против Украины, какие сценарии дальнейшего развития событий вы видите?

– Это очень сложный вопрос, который зависит от нескольких факторов: снабжение западного оружия; мобилизация в Украине; а также возможно изменение настроений в украинском обществе. Если я смотрю на прошлогодние опросы, то подавляющее большинство (украинцев – ред.) были за победу и за то, чтобы воевать до тех пор, пока россияне не покинут всю территорию Украины. Сейчас это меняется, потому что люди понимают, что может быть долгая и очень жестокая война, и потеряно гораздо больше жизней. Мы также видим, как на Западе поддержка (Украина – ред.) уменьшается, потому что мы не видим конца войны. Есть ощущение, что возможно, в какой-то момент нам нужно будет начать переговоры, даже если вам это не нравится.

Итак, все зависит от того, насколько Запад действительно хочет увеличить производство оружия в этом году. Если это произойдет, то в следующем году возможно новое украинское контрнаступление. В этом году это просто невозможно с уровнем нашего производства. Мы просто не готовились. И мы должны быть честными в этом. Также это зависит от возможности украинского сопротивления, потому что в этом году мы также можем увидеть несколько попыток российского наступления. Я не думаю, что им удастся прорваться. Будет патовая ситуация. Я не вижу действительно больших изменений в передовой в этом году.

И потом, увидим, будет ли расти давление как внутри страны (Украина – ред.), так и со стороны Запада по переговорам с российской стороной, или мы готовимся к новому контрнаступлению в следующем году. Думаю, что до конца этого года будут переговоры после выборов президента США. Путин ждет президентских выборов в США. Он надеется, что Трамп вернется. До этого он не пойдет на переговоры. Или если будет какой-то прорыв со стороны Запада – Европы и США – с производством оружия и определенным пониманием, что нам действительно нужно это протолкнуть (изменения в поле боя – ред.). Но это еще не определено. Если это произойдет, в следующем году могут быть действительно другие достижения. Если этого не будет, думаю, мы вступим в период очень трудных переговоров с российской стороной.

– У Украины есть формула мира президента Зеленского. Но, исходя из ее десяти пунктов, Россия и ее действующий режим, да и следующие тоже никогда не сядет за стол переговоров. Может ли эта война закончиться без переговоров вообще? Сколько лет Россия может продолжать войну высокой интенсивности?

– Я не верю в долгую войну высокой интенсивности. Думаю, это может закончиться так, как это было после 2014 года, когда шла война низкой интенсивности. Возможно, конечно, когда она будет идти вверх или вниз. И, боюсь, что это, может быть, более реалистичный сценарий, что у нас будет новая линия фронта, война низкой интенсивности вдоль этой линии фронта. И это может занять годы. Мы уже видели после 2014 года, как долго это может занять модель войны низкой интенсивности.

С другой стороны, я думаю, что растет интерес западной стороны также к тому, чтобы прекратить войну и иметь определенный вид соглашения с российской стороной. Я не верю в мирное соглашение сейчас. Я бы скорее верил в прекращение огня, которое не будет стабильным и создаст ситуацию "ни войны – ни мира".

Но я тоже боюсь, и это то, что я слышу от лиц, принимающих решение здесь, в Берлине, а также в США накануне Мюнхенской конференции по безопасности, обсуждаемые сценарии, что нам нужно что-то вроде "Минская-3". Кажется Кристоф Гойсген (Кристоф Гойсген, глава Мюнхенской конференции безопасности – ред.) недавно об этом сказал. Я считаю, что это очень плохое решение, потому что уже доказано, что оно не сработает. Но, я думаю, что здесь (в Берлине – ред.), а также в Вашингтоне будет расти интерес к такой "стабильности", которая на самом деле не является стабильностью. Поэтому я действительно думаю, что мы будем идти к своего рода переговорам о прекращении огня, которые завершатся ситуацией, когда в конце у нас будет война низкой интенсивности.

– То есть, в условиях отсутствия западной военной помощи, мы не сможем отвоевать свои территории и, собственно, хорошо было бы не потерять новые в этом году, не правда ли?

– Да. В декабре мы (DGAP – ред.) опубликовали статью о том, что будет, если Запад не захочет сделать больше (имеется в виду увеличить собственное производство оружия – ред.), чтобы увеличить поставки оружия и боеприпасов в Украину. Надо думать и обсуждать, как защитить территорию, которую сейчас контролирует Украина. Россия не остановится. Это также касается, например, Крыма. Для России очень важно контролировать Крым, чтобы постоянно нападать на Украину.

Однако в качестве кратко- и среднесрочной стратегии мы могли бы сказать: давайте сосредоточимся на территории, которую контролирует Украина, и попытаемся дать украинцам перспективу, что это будет хорошо защищенная территория с точки зрения обороны. А план на средне- и долгосрочную перспективу – возвращение территорий, когда мы (Запад – ред.) действительно сможем производить больше боеприпасов и оружия. Думаю, что сейчас, возможно, самый вероятный сценарий: сосредоточиться на территории, которую контролирует Украина, и производить достаточно боеприпасов и оружия, чтобы Украина по крайней мере могла себя защитить. А затем на более длинную перспективу планировать интеграцию в НАТО и ЕС, но также отвоевав территорию южной Украины.

– Вы только что вспомнили аналитическую записку, опубликованную Немецким советом по международным отношениям в ноябре прошлого года, в котором впервые говорилось, что НАТО должно быть готово к войне с Россией в течение следующих 6 лет. Сейчас мы слышим такие заявления от каждого европейского лидера и высшего военного чиновника.

– Это была не моя аналитическая записка, а мои коллеги из программы безопасности и обороны. Честно говоря, по этому поводу я настроен достаточно скептически. Я также ее читал и не увидел источников, доказывающих, почему Россия должна напасть на НАТО через 6-8 лет. Я очень скептически отношусь к этому сценарию. Я думаю, что это произойдет только в том случае, если НАТО не сможет сдержать Россию или если в Москве сложится впечатление, что страны-члены НАТО не хотят защищаться. Хорошо, может быть, когда Трамп придет… Он уже публично обсуждает это, что он или США не хотят защищать некоторые страны. Думаю, тогда это может произойти.

Но мое впечатление таково, что эта аналитическая записка пытается подтолкнуть нас к дискуссии. Это скорее обстоятельный анализ, что Россия это сделает. Но это больше подталкивает принимающих решения немецких и европейских чиновников к увеличению инвестиций в оборону на фоне возможного по крайней мере частичного выхода США из Европы или уменьшения инвестиций США в европейскую безопасность. Итак, я думаю, что это больше об обсуждении политики, чем о серьезном анализе того, какие сценарии могут произойти.

– Но, может быть, этот аналитический документ рассматривал риск проигрыша Украины в войне? Потому, что сейчас происходит на поле боя, мы видим, что ситуация не на стороне Украины.

– Я этого не увидел в аналитической записке. Возможно, авторы так думали, что это часть сценария, что Украина проигрывает войну. Но атаковать страны Балтии и Польшу – это не об Украине. Речь идет больше о том, сколько времени понадобится России, чтобы перевооружиться и атаковать НАТО. Сделать это будет тяжело. Россия потеряла очень много действительно профессиональных солдат и военных возможностей. И даже если сейчас Россия увеличила свои производственные линии, ей все равно нужны Северная Корея и Иран, чтобы иметь достаточное количество боеприпасов и оружия. У России нет достаточных мощностей для производства.

Я до сих пор считаю, что Россия не может завоевать Украину и удержать ее под контролем, потому что она просто слишком велика, а у России не хватает для этого людей и возможностей. Поэтому я здесь достаточно скептически. Но конечно мы должны сдерживать Россию и готовиться к этому. Но для меня ключевой частью сдерживания также подготовка Украины к защите так, чтобы дальнейшие нападения на Украину обходились России слишком дорого. Поэтому нам действительно нужно думать о таком долгосрочном сценарии. Если мы этого не сделаем, мы останемся уязвимыми для дискуссий, что на каком-то этапе Россия может атаковать НАТО. Кроме того, из-за такого восприятия угрозы здесь, в наших обществах, пойти на определенные компромиссы с Россией. Это очень неправильный дискурс. Мы способны отбросить Россию назад, вооружить Украину и умерить Россию также от наступления на Украину и нас самих. Мы должны задать себе цель, чем обсуждать эти страхи.

– Запад не дает Украине все, что нужно для победы над Россией здесь и сейчас, но готовится к войне с Россией через 3-6 лет. Достаточно странная позиция, не правда ли?

– Конечно. Опять же, на мой взгляд, это неправильная дискуссия. Если мы хотим сдержать Россию, если мы хотим видеть Россию, которая не сможет напасть на НАТО, тогда нам нужно инвестировать в Украину, вооружение Украины, самооборону Украины, а также ее способность атаковать Россию за пределами линии фронта, цепей снабжения. Это также касается и возвращения территорий. Это была бы честная дискуссия. Я не хочу обсуждать здесь буферные или серые зоны (недавно венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что Украина должна быть буфером между Западом и Россией – ред.). Это неправильно. Это то, чего мы не хотим. Но это то, что хочет Россия. Россия хочет создать такие серые зоны, где не будет ни войны — ни мира, и где она сможет восстанавливать свои гибридные войны. Нам нужно это предотвратить. И это была бы честная дискуссия. Но сейчас у нас такие эгоистические дискуссии: нам нужно больше инвестировать в нашу самооборону, потому что, возможно, Россия завоюет большие части Украины, а потом может напасть на нас. Это стратегически неверно. Для меня это лишь признак слабости, а не продуманная дискуссия о том, как должна выглядеть европейская безопасность в будущем.

– Вы только что вспомнили о возможном выходе США из Европы. Так, мы должны серьезно готовиться к этому? Особенно если Трамп станет президентом на выборах в США.

– Да, я считаю, что Европа не суверенна с точки зрения собственной политики безопасности и способности защищаться. Мы уже 10-14 лет живем в другом мире, где нужно уметь и иметь возможность защищаться. Это также уникальная возможность создать больше безопасности в Европе через интеграцию Украины в НАТО и ЕС, поскольку положит конец положению страны где-то "посередине". Альтернативы этому уже нет, потому что нет нейтралитета или других сценариев, которые мы обсуждали в прошлом. Поэтому нам нужно подготовиться, чтобы защитить себя, чтобы Украина была способна защитить себя, чтобы Украина стала частью НАТО и мы вместе были способны сдерживать Россию. До следующих выборов в США (в ноябре этого года – ред.) сделать это будет невозможно. Но мы должны были начать готовиться к возможному выходу США (из Европы – ред.) еще вчера. Мы обсуждаем это еще со времен первого президентского срока Дональда Трампа. Мы здесь не сделали многое, и сейчас снова это обсуждаем. На самом деле речь идет о лидерстве, ответственности, причастности наших элит делать правильные и необходимые вещи для европейской безопасности.

– Вы смотрели интервью Такера Карлсона с Путиным? Какова общая оценка в Германии? Что вы увидели в германских соцсетях?

– Я не знаю, почему это интервью так обсуждали. Это манипуляция, дезинформация и многое уже обычное вранье, которое Путин распространяет об истории, о том, как закончить войну. Он получил площадку, где смог распространить ложь и дезинформацию среди мировой и европейской аудитории. Поэтому есть много дискуссий относительно того, что он сказал, правда ли, как на это реагировать... По-моему, это неправильная дискуссия. Правильной была бы дискуссия о том, какова цель Путина давать это интервью сейчас? Всё просто. Он чувствует, что Запад слаб, и думает, что в конце концов сделал предложение США вести переговоры. Ну, и конечно же, чтобы объяснить, как он видит мир. Но на самом деле в этом интервью нет ничего нового. От него и России зависит прекращение войны, а не от нас. Мы обсудили много деталей этого интервью, почему Путин сделал это именно сейчас... Но я не вижу смысла вдаваться в детали, потому что опять же ничего нового в этом интервью для меня нет.

– Мы записываем интервью накануне Мюнхенской конференции по безопасности, где, кроме собственно самой конференции, предусматривается подписание соглашения о дальнейшей поддержке Украины со стороны Германии, подобной той, которую Украина подписала с Великобританией. Я сознательно не говорю о "гарантиях безопасности", потому что ничего общего с этим у этих соглашений нет. Почему западные страны не хотят предоставить Украине реальные гарантии безопасности, вроде тех, которые Великобритания предоставила Швеции и Финляндии к их фактическому вступлению в НАТО?

– Думаю, что страны Запада боятся быть втянутыми в войну с Россией. Это главная причина. Мы даже ставим под сомнение, способны ли мы защитить Украину, достаточно ли техники и солдат, чтобы защитить всю границу Украины с Россией. Кроме того, Украина не контролирует всю свою территорию. Это значит, что будет также очень трудно выяснить, где сейчас та настоящая граница, которую мы должны защищать, не правда ли? Также нет консенсуса в обществах, которые мы должны бороться за Украину. Здесь мы должны быть честными, даже если есть огромная поддержка Украины и солидарность… Но защищать Украину, воевать за Украину нет желания ни в немецком обществе, ни в любом другом европейском обществе. Может быть, в странах Балтии, я не знаю. Я не видел соцопросов там. Но я думаю, что здесь нет консенсуса на этот счет. И это действительно о восприятии угрозы, втягивающей нас в войну, которую мы не контролируем, которая может превратиться в великую войну с Россией. А это то, чего мы не хотим.

– Почему Германия до сих пор не приняла решения предоставить Украине ракеты Taurus? В чем причина? Почему мы не видим это решение со стороны правительства Шольца?

– Думаю, это касается преимущественно самого Шольца. Ибо другие в коалиции поддерживают поставки Taurus. Но Шольц не слишком подвержен риску. Он очень осторожен. Он считает, что это может привести к дальнейшей эскалации войны с Россией и, возможно, побочные эффекты для Германии и Европы. И, я думаю, он также понимает, что все большая часть немецкого общества против снабжения (тяжелого – ред.) оружия в Украину и хочет положить конец войне. Он реагирует на эти настроения в немецком обществе и в частности в собственной партии. Поэтому он хочет иметь баланс между тем, что Германия делает многое, и мы сейчас являемся вторым поставщиком после США, однако, учитывая мнение общества и большинства в его собственной партии, что мы не должны слишком усиливать эту войну, и на каком-то этапе, возможно, нам даже придется вести переговоры с Россией о прекращении войны. Это его образ мышления: быть осторожным и не обострять это дальше.

– Украина сможет получить политическое приглашение к вступлению в Альянс на юбилейном Вашингтонском саммите НАТО?

– Я не думаю, что это произойдет на нынешнем саммите НАТО. Мы также должны понимать, что не только Олаф Шольц осторожен в этом отношении, но и президент США Байден. Они во многом соглашаются. Они тоже очень тесно координируют друг друга. Байден не будет поднимать тему интеграции Украины в НАТО до президентских выборов в США. Он знает, что в американском обществе это также не решено. Трамп может сыграть на этом. Поэтому Байден будет очень осторожен в обсуждении этого вопроса. Я очень скептически отношусь к любому дальнейшему процессу на эту тему в этом году.