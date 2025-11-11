Третья годовщина освобождения Херсона: как это было и что сейчас происходит в городе

Россия беспощадно обстреливает Херсон до сих пор / © ТСН.ua

Три года назад ВСУ освободили Херсон. Это был единственный областной центр, который удалось захватить оккупантам за время полномасштабного вторжения.

Город был в оккупации 8 месяцев, но показал пример партизанской борьбы.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Натальи Нагорной.

Три года назад, 11 ноября, ВСУ освободили Херсон. Местные встречают украинских защитников с флагами и устраивают празднование на центральной площади.

Оккупация Херсонщины началась с 24 февраля 2022 года. В сам город оккупанты заходят 1 марта — этот день оборачивается трагедией Сиреневой рощи — десятки тероборонцев Херсона, почти безоружные, все в штатском, безжалостно расстреляны оккупантами. Тела убитых тогда пришлось собирать местным и хоронить в братских могилах.

Но трагедия в Сиреневой роще не останавливает мужественных херсонцев. Пока город в оккупации, на центральной площади тысячи смелых в сине-желтых флагах.

Эти митинги россиянам удалось остановить, но не партизанское движение — в городе регулярно взрывались машины с оккупантами.

Уже в июле жителей Херсонщины предупредили — город в оккупации не оставят. Ключевую роль играют «Хаймарсы» — надежду дают удары по Антоновскому мосту.

Россия проводит имитацию референдума, чтобы присоединить оккупированные территории.

Однако впоследствии оккупанты отступают: они взрывают Антоновский мост, телебашню, стратегические предприятия, разворовывают музеи.

В Херсон поехали поезда, хотя после того враг неоднократно разбивал и сам вокзал, и бил по вагонам с пассажирами. Местные радостно сдирали плакаты, которые обещали, что «Россия здесь навсегда».

Рядом с радостью от освобождения всегда идут раскрытия преступлений России — становятся известными похищения, пытки, застенки.

В июне 2023 года Россия взорвала Каховскую ГЭС, Херсон, села и городки рядом пережили потоп — город накрыла большая вода, но Херсону и близлежащим населенным пунктам съехались помогать люди со всей Украины.

Эти три года свободы дались Херсону очень дорого — Россия терроризирует город-герой постоянными обстрелами, убивает херсонцев, разрушает их дома. Но десятки тысяч людей держатся за родной Херсон.

На подъезде к городу длинные километры дороги накрытой антидроновими сетками. Враг достает ФПВишками и сбросами во все районы города и за его пределы.

Центральную площадь, на которой люди праздновали деоккупацию разбили авиабомбами и ракетными ударами. Но город продолжает бороться и ежедневно доказывает — Херсон это Украина.

