Третья годовщина освобождения Киевщины: как россияне совершали пытки, изнасилования и массовые убийства

Последствия российской оккупации / © ТСН

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Украина способна побеждать. Такой сигнал послала наша страна всему миру после успешной Киевской операции. Об этом в соцсетях написал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Именно в этот день, 2 апреля, 2022 года Генштаб официально сообщил о полном освобождении Киевской и Черниговской областей от российских захватчиков. Захват Киева «за три дня», чем грезил враг, провалился. Хотя в определенные дни судьба столицы была на волоске.

Героическая оборона Киева подарила миру три города-героя. Это звание присвоили Гостомелю, Буче и Ирпеню. Когда оккупанты ушли с Киевщины, они оставили после себя боль и слезы, совершив наибольшее количество военных преступлений со времен Второй мировой.

Какой ценой удалось защитить столицу Украины — в материале корреспондента ТСН Дмитрия Фурдака.

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Наступление на Киев: как это было

В первые дни полномасштабной войны российские войска оказываются в каких-то 10-15 километрах от северной границы Киева. От белорусской границы до Бучи россияне добираются за сутки. На военный аэродром Гостомеля уже летит вражеский десант подкрепления. Решающими становятся какие-то часы. Наши защитники выводят из строя взлетную полосу аэродрома. На земле врага встречает местная тероборона, 72 бригада имени Черных запорожцев, десантники 95-й и 80-й бригад, а также другие силы обороны. Здесь исчезает свет, газ, иногда — вода, а еще — мобильная связь. Что происходит в эти дни там — точно не знает никто. Становится очевидным одно: защитники Киева ломают ключевой план врага — взять столицу за три дня и захватить государственные органы.

Преступления России в Киевской области

В конце марта 2022 года элитные российские подразделения бегут из столичного региона так же быстро, как надвигались месяц назад. В то, что увидят украинские военные, журналисты и во весь мир в освобожденных городках — невозможно поверить до сих пор.

Последствия российских обстрелов / © ТСН

Ирпень

Недавно живописный пригород Киева — не узнать. Дома, которые только возвели 5-10 лет назад — избитые. Прямо во дворах возле детских площадок — могилы. Большинство людей, несмотря на смертельную опасность, выехали из Ирпеня. Хотя во время эвакуации россияне без разбора стреляли по машинам с надписью «дети». Те, кто остался, готовят еду на огне и рассказывают о пережитом адексе.

«Я только вчера через месяц вышла, посмотрела, то это просто ужас. У нас, слава Богу, только окна выбиты насквозь полностью, но это самое малое, что могло произойти при таких взрывах. Я думала, что у нас реально расстреляют», — говорит местная.

На одной из улиц показательная картина: разбитая техника с буквой V, побитая БМП, а также сапог в луже — все, что осталось от российского оккупанта. Среди тех, кто стал в ряды Сил обороны — многократный чемпион по смешанным боевым искусствам Ярослав Амосов.

25 марта 2022 года городские власти сообщают о зачистке Ирпеня от врага. Среди погибших — 322 мирных жителя.

Буча

Еще через несколько дней Вооруженные силы Украины освобождают городок Буча и мир еще больше ужасается от того, что происходит на европейском континенте в 21-м веке. Пытки, изнасилования и убийства беззащитных. Тела гражданских лежат по всему городу. Как будто это не реальная жизнь, а компьютерная игра. Тело этого парня съемочная группа ТСН нашла случайно. Просто заглянув в недострой: «Стреляли в рот, потому что полный рот крови. И, обратите внимание, руки связаны. Рук нет, руки связаны».

Связанные руки — «фирменный» почерк россиян. Военные преступники не оставляли невинным жертвам ни единого шанса на спасение. Кого успевали, бучанцы хоронили в братской могиле на территории храма Андрея Первозванного в Буче. По последним данным местных властей, только на территории Бучи погиб 381 человек. Сто — из-за неоказания медицинской помощи. То есть люди медленно умирали в муках.

Нечеловеческие условия можно было пережить только проявляя сверхчеловеческие качества. Например, 14-летний Саша в Буче несколько недель, рискуя жизнью и надеясь на милость россиян, искал еду и воду. В холодном подвале, прячась от войны, «добычу» подростка ждали несколько десятков взрослых и детей.

31 марта Буча возвращается под контроль Украины.

Бородянка

Россияне беспощадно обстреливали городок «Ураганами» и «Смерчами», в частности — стреляли по спасателям ГСЧС, которые выезжали на вызовы. С самолетов разбомбили восемь многоквартирных домов.

В то же время Бородянка подарила миру еще один символ несокрушимости украинцев: керамический петушок и шкафчик, которые чудом устояли на своем месте в полностью разрушенном доме в центре города. Владелица петушка — Надежда Дмитриевна выжила, потому что покинула Бородянку в первые дни агрессии.

Выстояла и вся Киевская область. 2 апреля 2022 года ее полностью освобождают от россиян. «Захватить Киев за три дня» не получилось. Над освобожденными городками снова развевается сине-желтый флаг. В них возвращаются люди. Но война за украинскую независимость продолжается по сей день.

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