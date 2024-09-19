Третья мировая и страх победы Украины: почему США не позволяют нам бить по России

На следующей неделе Владимир Зеленский и Джо Байден лично встретятся в Нью-Йорке на Генассамблее ООН для обсуждения дальнейшей военной стратегии Украины и снятия ограничений на удары западным дальнобойным оружием по целям в глубине территории России.

Американский президент выступит на Генассамблее ООН 24 сентября, в первый день открытия всеобщих дебатов. Владимир Зеленский произнесет речь 25 сентября. Вероятно, где-то в эти даты состоится и личная встреча глав США и Украины. Белый дом хочет обсудить дальнейшую военную стратегию Украины. Киев представит свой "План победы", который, по словам президента Зеленского, состоит из четырех основных пунктов (безопасность, сильная военная и экономическая поддержка Запада и геополитическое место для Украины) и еще одного, который нам нужен после войны. Однако, как заявили в США, они этот план уже видели.

Один из пунктов включает предоставление Украине разрешения бить западным оружием – американскими ATACMS, британскими Storm Shadow и французскими SCALP – по целям в глубине территории России. По словам Владимира Зеленского, 80% разрушенной украинской инфраструктуры – это российские управляемые авиационные бомбы – КАБы и ФАБы. Поэтому ВСУ следует срочно поразить аэродромы, с которых они запускаются. Однако западные лидеры либо отказываются предоставить нам разрешение ударить их оружием по этим аэродромам, либо тянут с принятием этого решения.

Путин уже заявил, что если Украина получит такое разрешение, то страны НАТО начнут прямую войну с Россией. А безумный Дмитрий Медведев снова угрожает применить ядерное оружие, в первую очередь по Киеву. И пока Франция и Британия ждут решения Администрации Байдена о снятии ограничений на использование ВСУ их дальнобойного оружия, в западной прессе снова умножаются статьи по поиску параметров возможного перемирия или заморозки войны без каких-либо для Украины гарантий.

Действительно ли Запад, особенно США, хочет подтолкнуть Украину к переговорам с Россией еще до выборов в США 5 ноября на невыгодных для нас условиях? Дадут ли Киеву разрешение избивать западным дальнобойным оружием по России? И чего действительно боятся в Вашингтоне и ключевых европейских столицах? Читайте на сайте ТСН.ua.

Очередная перезагрузка: разрешение на удары

От встречи Джо Байдена с премьером Британии Киром Стармером в пятницу, 13 сентября, в Вашингтоне все ждали наконец предоставления Украине разрешения наносить удары по объектам в глубине территории России. Тем более что именно тогда в The Times вышла общая статья пяти бывших министров обороны и премьера Великобритании Бориса Джонсона, где они призвали разрешить Украине применять ракеты Storm Shadow даже без поддержки США.

Однако, несмотря на ряд обнадеживающих публикаций в западной прессе накануне, Белый дом ограничился сообщением: "Лидеры…подтвердили непоколебимую поддержку Украины, которая продолжает защищаться от агрессии России. Они выразили глубокую обеспокоенность предоставлением Ираном и Северной Кореей летального оружия России. промышленной базы России».

Накануне британские СМИ сообщали, что официальный Лондон (как, в принципе, и Париж) не прочь дать разрешение на удары Storm Shadow по целям в России, но ожидает сначала соответствующего решения США. Вместе с тем, как и до встречи Кира Стармера с Джо Байденом, так и после нее, министр иностранных дел страны Дэвид Леммид заявлял, что какой-то один вид вооружения не будет иметь решающего значения в этой войне.

Позже The Times, со ссылкой на источники в британском правительстве, сообщила, что Лондон не будет действовать сам без Вашингтона по снятию ограничений на удары. "Лондон считает, что США, скорее всего, дадут разрешение на удары на открывшейся 10 сентября Генассамблее ООН, хотя у Администрации Байдена есть разногласия по этому поводу", — добавляет издание.

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После этого The Washington Post написала, что Администрация Байдена хочет получить больше информации, как Киев будет использовать американское дальнобойное оружие, и как это вписывается в более широкую стратегию войны, то есть План победы Украины, который президент Зеленский должен представить Джо Байдену во время их личной встречи на следующей неделе. .

"Представители Администрации обеспокоены, что ослабление ограничений будет иметь ограниченное влияние и связано с большим риском. Должностные лица по обороне США неоднократно утверждали, что количество ракет большой дальности (ATACMS на складах США — ред.) ограничено, и что Украина уже использует собственные собственные беспилотники дальнего действия, чтобы поражать цели в глубине России. – отмечает The Washington Post.

Вместе с тем, публичные и непубличные комментарии действующих и бывших западных военных существенно отличаются от того, что говорят политики. Первые призывают к безусловному предоставлению Украине разрешения на удары по России западным оружием. Например, глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что каждая нападающая страна имеет право на самозащиту, и это право на ограничивается границей собственной страны. А генсек НАТО Йенс Столтенберг (правда, он не военный, и скоро уступит должность бывшему премьеру Нидерландов Марку Рютте, а сам возглавит Мюнхенскую конференцию безопасности) тоже считает, что на войне не бывает без риска.

Как видим, снятие соответствующих ограничений блокируют США. Впрочем, как обычно. Однако сейчас для этого есть две главные причины:

Нежелание Администрации Байдена рисковать накануне президентских выборов в США 5 ноября, чтобы команда Дональда Трампа не стала еще больше обвинять кандидатку от демократов и вице-президента Камала Гаррис во втягивании Америки в Третью мировую войну; Возможно, как об этом пишет The Economist, Администрация Байдена не хочет поставить под угрозу "перезагрузку" отношений с Москвой в будущем.

Третья мировая: чего действительно боится Запад

После угроз Путина, Медведева, спикера Госдумы Володина и других кремлевских муртадов (вдобавок к уже не раз говорящему о Третьей мировой войне белорусскому диктатору Лукашенко) о том, что предоставление Западом разрешения на удары их оружием по целям в глубине России втянет НАТО в глубину России прямую войну с Москвой, Дэвид Лемми сказал, что Кремль пускает пыль в глаза. А спикер Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби заявил, что "это не та риторика, которой мы не слышали от него (Путина — ред.) раньше".

Однако, как отмечают аналитики Центра стратегических и международных исследований (CSIS), которые в августе были в Украине и изложили свои мнения в соответствующейстатье, ограничения США на использование многих предоставленных Киеву американских систем создали у украинцев ощущение, что они воюют с завязанной спиной рукой.

"Украинские силы имеют координаты аэродромов у границы с Россией, из которых Путин запускает МиГи, вооруженные кассетными бомбами. У них есть оружие для нейтрализации этих аэродромов, но они не имеют на это разрешения партнеров. Хештег #letUkrainestrikeback (в переводе с англ. — дайте Украине бить в ответ — ред.) распространился в течение последних месяцев, демонстрируя распространенное мнение, что оборонным усилиям Украины существенно препятствуют западные страны, слишком чувствительные к потенциальной российской эскалации", — говорится в статье аналитиков CSIS.

По информации Reuters, еще на прошлой неделе Украина предоставила США и Британии список целей на территории России, по которым мы хотели бы нанести удары: командные центры, склады топлива и оружия, а также места сосредоточения живой силы противника. Однако, как пишет издание, американские официальные лица скептически относятся к тому, что это существенно изменит ход войны.

"По их словам, ATACMS усилили бы эту способность, но они слишком дороги и ограничены в количестве, чтобы что-то изменить. Кроме того, Кремль в значительной степени переместил свои запускающие планирующие бомбы военные самолеты за пределы радиуса действия американских ракет. Они также считают, что Киев должен сосредоточиться на том, чтобы остановить продвижение России на востоке Украины", — добавляет Reuters.

Также Financial Times, со ссылкой на западных чиновников, пишет и о британских ракетах Storm Shadow. Мол, их запасы на складах ограничены, и вряд ли они способны стратегически изменить ход войны. Германия имеет значительные запасы ракет Taurus, которые бьют на 300-500 км, и могут серьезно повредить Керченский мост. Тем не менее, позиция канцлера Олафа Шольца неизменна: Германия не предоставит Украине эти ракеты, а также не собирается снимать запрет на использование другого немецкого оружия на удары вглубь территории России. Вместе с тем интересно другое: все западные страны предоставили Украине разрешение на использование их оружия в операции на Курщине. Поэтому не совсем понятно, почему сейчас ограничивать использование западных дальнобойных ракет, которые, тем более, вряд ли достанут в Кремль в Москве.

Ранее ТСН.ua уже писал, что Белый дом приблизился к принятию решения о предоставлении Украине ракет JASSM для F-16. Однако пока неясно, какую из двух типов ракет JASSM получит Украина – дальностью 370 км или 800 км – и получат ли ВСУ разрешение бить ими по целям в глубине России. С самого начала полномасштабной войны России против Украины США постоянно вводили различные виды ограничений на предоставление определенных видов вооружений или на их использование, не давая ВСУ нанести действительно существенные потери врагу.

По словам Лиама Коллинза, старшего научного сотрудника New America, карьерного офицера спецназа, прослужившего в армии США 27 лет, и в 2016-2018 годах работавшего исполнительным офицером старшего советника по вопросам обороны США в Украине, Запад не дает Украине разрешение бить вглубь территории РФ, потому что боится мнимых красных линий, которых не существует.

"Западные страны десятилетиями соблюдали самосдерживание. Я был частью консультативной группы, которая рекомендовала предоставить украинцам Javelin еще в 2017 году, но многие выступали против, потому что боялись, что Россия как-то эскалирует ситуацию, но этого не произошло. Единственный путь, по которому они могли бы. эскалировать сейчас, – это использовать ядерное оружие. Однако, если вы углубитесь в то, что говорит Путин, – Россия никогда его не использует, если США или НАТО не будут непосредственно вовлечены (в эту войну – ред.). что он (Путин – ред.) ее использует. Он не пойдет на эскалацию, сколько бы систем Запад не предоставил Украине, и где бы Украина их не использовала (то есть внутри России)», — сказал ТСН.ua Лиам Коллинз.

Тем временем в западных медиа снова появились статьи о закрытых разговорах на Западе по окончании войны путем переговоров между Украиной и Россией уже в 2025 году. Однако все эти публикации со ссылками на неназванные источники не дают ответа на главный вопрос: какие гарантии от российского ненападения в будущем получит Украина?

Профессор Школы дипломатической службы при Джорджтаунском университете, Школы Максвелла при Сиракузском университете, автор книги года по версии Economist "Новые правила войны" Шон Макфейт комментирует ТСН.ua, что Путин требует статуса сверхдержавы (для России — ред.) и уважения США, а европейские страны рассматривает как производные. Ему также нужно (Путин хочет – ред.) дождаться результата президентских выборов в США.

"Не может быть мирного саммита или переговоров без участия всех враждующих сторон. Я думаю, что ничего не произойдет до завершения выборов президента США. Даже если состоится успешный мирный саммит, скажем, следующей весной, я думаю, что Москва, скорее всего, обмануть. Интересы Путина в Украине никогда не уменьшатся. Чтобы противостоять этому, я считаю, что Украине нужно меньше Голиафа и больше Давида.