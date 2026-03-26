Третья мировая началась в Украине: громкое заявление Буданова

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что Третья мировая война — это не угроза будущего, а реальность, которая началась именно в Украине.

Буданов: Третья мировая война уже продолжается

Третья мировая война уже идет и началась она в Украине.

Такое мнение высказал руководитель Офиса президента Кирилл Буданов сегодня, 26 марта, в разговоре с журналистами.

Буданова спросили, происходящее в мире — это уже Третья мировая война или все-таки локальные конфликты.

«Она уже давно идет», — ответил глава ОП.

Буданов считает, что Третья мировая началась именно в Украине.

На вопрос, каким будет ее завершение, он ответил лаконично: «Посмотрим. Это же война».

Ранее почетный профессор Букингемского университета, историк Энтони Глиз назвал три ключевых признака того, что Третья мировая война уже началась и идет уже годами.

Также президент Владимир Зеленский объяснял, из-за чего может начаться Третья мировая война.

