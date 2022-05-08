Третья мировая Путина: главные сценарии продолжения войны против Украины

"Никогда снова". Именно эти слова украинцы вместе с целым миром повторяют каждый год 8-9 мая, вспоминая жертв Второй мировой войны. На Красной площади в Москве же ежегодно звучит "можем повторить".

Москва присвоила себе победу во Второй мировой, хотя больше всего тогда погибло именно украинцев – примерно 9 млн. За почти 80 лет после ее окончания, Путин придумал свой "мир Геббельса", рассказывая об уничтожении "нацизма" в Украине, как и во время Второй мировой.

В День памяти и примирения 8 мая Владимир Зеленский записал свое обращение к украинцам из полностью разрушенной "русским миром" Бородянки:

"В этом году мы говорим "никогда снова" иначе. Это звучит болезненно, жестоко. 24 февраля слово "никогда" стерли. Расстреляли и разбомбили. Сотнями ракет в 4 утра, которыми разбудили всю Украину. Мы услышали жуткие взрывы. Мы услышали: "Снова".

С приближением 9 мая – сакральной для путинского победобесия даты – информпространство заполонили прогнозы, что же еще такого жуткого может сделать Путин. Американская и британская разведки предупреждали: Кремль официально объявит войну Украине, чтобы запустить маховик всеобщей мобилизации в России. Другие же отмечали: Путину это не выгодно, поэтому он приложит максимум усилий, чтобы полностью отрезать Украину от моря, завершив создание "Новороссии".

Пока на Западе спорят, украинцев интересует, когда перестанут летать ракеты и закончится война. Где же обещанное западное оружие, которое поможет нам победить? Когда наконец российская экономика будет падать быстрее украинской?

ТСН.ua собрал ответы на эти вопросы и проанализировал главные сценарии развития путинской войны против Украины.

Объявление войны

На военных учениях в Калининграде Россия имитирует атаку Европы ядерным оружием, а спикер Госдумы Вячеслав Володин заявляет, что Россия остановится на границе с Польшей. Это новая реальность Европы, где впервые со времен Второй мировой Россия развязала полномасштабную войну.

При этом, судя по заявлениям околопутинских говорящих голов, Кремль решил отойти от "денацификации Украины" — заявленной в самом начале цели войны. Почему? Потому что россияне слабо понимают, что это такое, а многие даже не могут произнести слово "денацификация".

Поэтому в Москве спешно перешли к другой методичке: Россия воюет против целой НАТО с ее экономикой и технологиями. Об этом в частности заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, постоянно безуспешно "воюющий" с Илоном Маском в Twitter, который кстати призвал как можно быстрее переводить российскую экономику на военные рельсы.

Кремль изо всех сил зомбирует россиян, повышая градус ненависти к украинцам, которых якобы взяли в плен злобные американцы и натовцы. Поэтому, по плану кремлевской пропаганды, нас нужно освободить, а заодно и другие страны, территории которых до 1917 года входили в состав Российской империи.

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Венцом этого маразма для россиян должен стать "праздник" победы 9 мая, который так любит Путин. Главная цель – повысить градус ненависти россиян к украинцам и всему цивилизованному миру настолько, чтобы они сами побежали в военкоматы и шли на фронт.

По информации западной разведки, Путин даже не побрезгует официальным объявлением войны Украине, чтобы собрать побольше пушечного мяса и бросить его на фронт. Но, бросается в глаза, что в Москве не продумали идеологию полномасштабной войны против Украины. Поэтому, по крайней мере пока, россияне готовы наблюдать за геноцидом украинцев с экранов своих зомбоящиков, а не умирать за безумные идеи Путина на поле боя.

Да, ТСН.ua уже писал, что Кремль может устроить серию кровавых терактов против собственного народа, обвинив в этом Украину, чтобы заставить россиян яростно ненавидеть украинцев. Но тогда разрушится миф о "непобедимой" российской армии и спецслужбах, которые упустили "теракты" на своей же территории.

Конечно, история доказывает, что пропаганда может питать россиянам даже биологические американские и натовские лаборатории, которые действуют на территории Украины. Поэтому заставить их поверить в очередную чушь очень просто. К тому же от объявления военного положения в России Путин может только выиграть.

Почему? ТСН.ua уже писал, что это предоставит Путину неограниченную полноту власти именно в экономической плоскости. Вся экономика перейдет на военные рельсы, а это значит, что можно забирать собственность несогласных с политикой Путина олигархов, если таковые еще остались, да и всех других граждан, просто так.

"Новороссия"

В воскресенье 8 мая Путин разослал странам поздравления с Днем победы. Среди адресатов была и Украина. В письме Кремль цинично пожелал украинцам "мирного и справедливого будущего". По обе стороны Атлантики тоже продемонстрировали символизм.

Во-первых, 8 мая в Ужгород приехала первая леди США Джилл Байден. Вместе с Еленой Зеленской они посетили местную школу, где разместились украинцы, вынужденные бежать из охваченных войной областей. Это уже не говоря о визите в Ирпень премьера Канады Джастина Трюдо и выступление прямо в киевском метро легендарной рок-группы U2 и Боно.

Во-вторых, посетить Украину 9 мая Зеленский пригласил канцлера Германии Олафа Шольца. Было бы очень символично, если бы он приехал в Киев именно в этот день. Однако, что точно станет ударом для Путина, так это подписание Байденом закона о ленд-лизе, уже анонсированном в Белом доме.

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Тем не менее большинство экспертов склоняются к мнению, что на 9 мая (или через несколько дней после этой даты) Путин может объявить об аннексии Луганской и Донецкой областей в их административных границах, вместе с частью Запорожской и Херсонской областей.

Уже неделю пророссийские паблики пестрят заявлениями самопровозглашенных глав этих регионов о том, что они хотят жить в составе РФ. Иногда доходит прямо до маразма. Где-то устанавливают монументы Ленину, политику которого критикует Путин. Херсонщине кафиры вроде бы возвращают герб времен Российской империи. Луганск на 9 мая решили переименовать в Ворошиловград.

Однако и это не то, на что надеялись в Кремле. После поражения под Киевом, Путин реанимировал проект "Новороссия", считая, что может до 9 мая захватить чуть ли не пол Украины от Харькова до Приднестровья, очевидно вздумая пойти и на Молдову. Однако и эти планы ВСУ сорвали, а на 9 мая в Мелитополе, Бердянске, Новой Каховке, Энергодаре и Херсоне, которые находятся под временной российской оккупацией, запланированы проукраинские митинги.

Выборы-2024

По словам заместителя генсека НАТО Мирча Джоане, вскоре война России против Украины перейдет в решающую фазу.

The Washington Post пишет: если украинцы смогут продержаться до поступления непосредственно на фронт новых партий вооружения, есть шанс, что удастся вытеснить Россию с позиций, которые она заняла во время полномасштабного вторжения. По словам военного эксперта Олега Жданова, об освобождении ныне захваченных Россией территорий можно начинать разговор не раньше июня.

"Надо получить технику, которую нам пообещали западные партнеры, сформировать подразделения и научить личный состав. На сегодняшний день у нас есть силы и средства для удержания занимаемых позиций. Украина четыре недели выстояла при самых плохих условиях. Сейчас в ВСУ условия улучшаются, а у россиян ухудшаются. В российской армии идет деградация как личного состава, так и военной техники, потому что они снимают с хранения старую советскую", — комментирует ТСН.ua Олег Жданов.

Пока американские СМИ, в частности The New York Times, продолжают развенчивать путинские мифы о русскоязычных украинцах, которых вроде бы нужно защищать от нацистов и бандеровцев, в Европе, особенно в Германии, начинают осознавать ошибочность своей политики в отношении России, уже открыто заявляя, что победила" во Второй мировой, положив почти 9 млн украинцев, и благодаря тому же ленд-лизу от американцев.

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Путин не демонстрирует никаких признаков готовности к завершению войны путем дипломатии и переговоров. Еще бы, ведь он не может проиграть войну против Украины накануне своих президентских выборов в марте 2024 года, в каком бы виде они ни состоялись. Иначе он потеряет не только свой царский трон, но возможно и жизнь.

Поэтому он будет продолжать повышать ставки. Полномасштабное вторжение 24 февраля Путин фактически легализовал ракетно-бомбовые удары по Украине, чего не было все восемь лет войны на Донбассе. Сейчас всех украинцев интересует, как остановить бомбардировки? Ведь даже если мы разгромим российскую армию на поле боя, никто не знает, сколько у Путина есть еще в запасе ракет, которыми он может продолжать бомбить мирные украинские города.

Заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь говорит, что это на самом деле на совести наших западных партнеров. С 2014 года Киев постоянно просил предоставить нам системы ПВО и ПРО. По обе стороны Атлантики смеялись, мол, 21 век, какие ракетные удары.

"Сейчас они опускают глаза и говорят: "Да, мы будем думать". Я уверен, что работающие на С-300 украинские специалисты быстро освоят американские Patriot. Украина не просит, чтобы США за нас воевали и сбивали российские ракеты или самолеты. Мы просим предоставить нам например польские истребители МиГ-29, которые тоже могут закрывать небо и сбивать ракеты. Кроме этого нам нужно Patriot и норвежские системы NASAMS. Вместе с тем я действительно поражен работой нашей ПВО, потому что она служила еще СССР. Польша, как и все страны бывшего Варшавского договора вообще сейчас сидят без ПВО, потому что не ремонтировали советские системы, думая, что закупят натовские", — подитоживает для ТСН.ua Михаил Самусь.