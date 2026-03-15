Третья мировая война на пороге: откуда начнется и что будет с Украиной

Военный эксперт объяснил, насколько мир близок к началу масштабной войны и очертил угрожающие тенденции.

Мир на пороге Третьей мировой войны. Такие мнения возникают у большинства граждан и не только в Европе, после начала военного конфликта на Ближнем Востоке и втягивании в войну все большего числа стран. Военная операция, начатая США и Израилем в Иране, не прекращается уже две недели, и пока неизвестно, чем может закончиться это противостояние.

Ближний Восток как детонатор глобальной войны

По мнению военного эксперта Игоря Романенко, Третья мировая война еще не началась, но есть опасная тенденция к ее развитию.

«Если рассматривать войну в Иране, то у сторон этого военного противостояния становится все больше союзников. И подключаются все новые и новые. Если события так будут разворачиваться и дальше, то начало Мировой войны вполне возможно», — рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и заместитель начальника Генштаба (2006–2010 гг.).

Он добавляет, что вряд ли Мировая война разгорится на территории Украины, где ужасная война длится уже пятый год.

«По выводам военных аналитиков, и это, подчеркиваю, не какие-то гадалки или ворожки, есть большая вероятность, что Третья мировая может начаться. И ее началом не будет российско-украинская война, а разразится именно с Ближнего Востока. И это там происходит уже сейчас. Совпадений очень много», — добавляет военный эксперт.

«Пчелы» от Нострадамуса и реальность 2026 года

По словам Игоря Романенко, о начале Третьей мировой войны в 2026 году свидетельствуют и пророчества Нострадамуса.

«Об этом говорится в стихах Нострадамуса. На 2026 год у него есть такие слова: „будет рой пчел ночью нападать на города, села и здания“. Можно эти „пчелы“ от Нострадамуса рассматривать как современные дроны, которые тоже летают роями. Еще одно совпадение — это то, что 2026 будет проходить под эгидой Марса, а это, как известно, бог войны», — рассказывает военный эксперт.

В то же время аналитики прогнозируют, что Мировая война может занять семь месяцев.

«Действительно ли это так — увидим. Если отвергнуть пророчества, то есть реальные негативные тенденции. Ирану активно помогает Китай, как и России. На стороне США и Израиля не то чтобы союзники, а государства, которых Иран обстреливает ракетами и дронами, чтобы посеять хаос и панику в регионе. Эти страны вынуждены наносить ответные удары», — замечает эксперт.

Он указывает на парадокс: от обстрелов Ирана страдают мусульманские государства, которые при других обстоятельствах не стали бы на сторону Израиля, но сейчас вынуждены это делать из-за агрессии Ирана, чтобы отбиваться от его ракет и дронов.

Критика Трампа и кризис в НАТО

«Американский президент рассказывает о якобы близкой победе над Ираном, но на самом деле ее там нет. Военный конфликт начавшийся в последний день зимы лишь обостряется и уже негативно влияет на экономику огромного количества стран в мире из-за роста цен на нефть. Поэтому прогнозам Трампа уже мало кто верит, как политическим, так и экономическим, и военным», — говорит Игорь Романенко.

Эксперт указывает на еще одну тенденцию: НАТО, которое формировалось для того, чтобы совместно защищать мир и покой людей, под влиянием США и непосредственно Трампа теряет эту функцию, и происходит очевидное переформатирование альянса.

«Причем эти изменения очень разительны. Никто бы и подумать не мог, что Украина может выступать в роли защитника, а США будет нуждаться в защите от иранских „Шахедов“. Кстати, семь месяцев назад наш президент предлагал Трампу совместно заняться производством дронов, но американцы отказались. Украинские военные уже помогают на Ближнем Востоке сбивать БПЛА. Известно, что в такой помощи нуждаются 11 стран, которые атакует Иран. Так что Третья мировая пока не началась, но есть тенденции к ее активному продвижению. И если не будут включены определенные рычаги ее остановки, эти тенденции могут перерасти в угрожающие», — подчеркивает Игорь Романенко.

Сценарий «победы для всех»

К этому эксперт добавляет, что существует и нейтральный вариант завершения войны на Ближнем Востоке.

«Если в ближайший месяц в Иране не будет настоящей победы, а только на словах Трампа, то США фактически закладывают основу для того, чтобы каждая из стран-участниц объявила о своей победе и остановила ведение боевых действий. Хотя это, на самом деле, не решает существующие проблемы. Например, в свое время была война между Ираком и Ираном. Когда удалось остановить боевые действия, каждая сторона заявила тогда о своей победе, хотя это было совсем не так. Я не исключаю, что нынешний конфликт может закончиться по такому же сценарию», — отмечает генерал-лейтенант.

В то же время, Игорь Романенко считает, если конфликт на Ближнем Востоке не остановить, он может перерасти в длительную или даже Третью мировую войну. По мнению эксперта, если такая война все же начнется, то Украину она не минует.

«Несмотря на все жертвы, нанесенные Украине Россией, наше государство приобрело огромный военный опыт, которого нет ни в одной из стран Европы. Европейцы не захотят его терять, поэтому будут формировать с нами всяческие союзы. Ибо вместе можно более рационально противостоять противнику. Поэтому Украина, безусловно, будет принимать в этом участие», — отмечает Игорь Романенко.

Психологическое давление Кремля и ядерный шантаж

Пока противостояние на Ближнем Востоке продолжается, Россия продолжает раздувать панические настроения в Европе. На днях появилось сообщение от МИД РФ: они призывают своих граждан отказаться от поездок в Германию.

«Я не думаю, что это связано с „красными линиями“, которые постоянно рисует Путин, угрожая Европе за помощь Украине. Ибо, как видим, несмотря на его угрозы, ракеты Storm Shadow эффектно уничтожают российский стратегический завод в глубоком тылу. В ответ Кремль вновь прибегает к угрозам. Там прекрасно понимают, что Германия — экономически наиболее мощная в Европе страна, которая активно помогает Украине. Поэтому призыв „не ехать в Германию“ — это очередное намерение надавить, запугать. Причем как немцев, так и своих граждан, ведь что делать россиянам, годами живущим в Германии?», — говорит Игорь Романенко.

Что касается участия России в Третьей мировой войне, то эксперт отмечает, что в таких условиях Путину воевать на всех фронтах конвенционным оружием будет невыгодно. А использовать ядерное - страшно, потому что в этом случае Трамп ему уже не поможет, как помогал неоднократно.

«Именно поэтому российский диктатор будет пытаться придумывать всевозможные пугалки — угрозы ядерным оружием и „Орешником“, и использовать откровенный шантаж, вроде предупреждений „не ехать в Германию“, „не ехать в Великобританию“. Такими действиями он постарается выбивать из числа наших союзников отдельные страны. Другое дело, удастся ли ему добиться желаемого результата», — заключает Игорь Романенко.