Третья мировая война уже началась: срочное заявление Залужного

По словам экс-главнокомандующего ВСУ, после прямого вовлечения военных КНДР в войну против Украины можно совершенно точно считать, что в 2024 году началась Третья мировая война.

Третья мировая война уже началась. Такое оглушительное заявление сделал экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. О чем идет речь и как Украина должна действовать дальше – читайте в эксклюзиве ТСН.ua.

Третья мировая уже началась

Посол Украины в Великобритании, экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что после прямого привлечения автократических союзников России в войну против Украины можно совершенно точно считать, что в 2024 году началась Третья мировая война.

"Потому что в 2024 году перед Украиной уже стоит не Россия. Перед Украиной стоят солдаты из Северной Кореи. Давайте говорить честно. Уже в Украине совершенно открыто, ничего не стесняясь, убивают гражданских людей иранские "Шахеды"", – заявил Залужный.

По словам Залужного, в Украину уже летят ракеты именно северокорейского производства, и в КНДР об этом открыто заявляют. Более того, в Украине взрываются китайские снаряды, а в российских ракетах применяются китайские детали.

По мнению экс-главнокомандующего, большинство военных согласятся, что все перечисленные факторы позволяют говорить, что мировая война началась и мир должен готовиться к этому.

"То, чего так долго ждали, оно уже началось. Но хочу сказать, что сам Бог дает шанс, не только Украине, но и всему миру, чтобы сейчас еще успеть сделать правильные выводы. Можно все еще остановить здесь, на территории Украины Но этого не хотят понимать почему-то наши партнеры. Очевидно, что у Украины уже слишком много врагов. Украина за счет технологий будет выживать, но неизвестно, сможет ли она самостоятельно победить в этой битве. Поэтому я считаю, что мировая война, добро пожаловать – она началась", – подчеркнул Залужный.

Объединение диктаторов

Стоит добавить, что российская агрессия в Украине обнажила недостатки действующей системы безопасности. Международные организации, такие как ООН, ОБСЕ или НАТО, сталкиваются с критикой за медлительность действий и неспособность остановить эскалацию.

Между тем, формируются новые геополитические блоки, где Иран, КНДР и Россия объединяются для более сильного противостояния США, ЕС и их союзникам. КНДР стремится к расширению своего влияния в регионе и укреплению ядерного потенциала, Иран — господство на Ближнем Востоке, Россия — восстановление имперской сферы влияния.

И все эти государства считают США и ЕС своими геополитическими соперниками и пытаются ослабить их влияние. Этот союз является вызовом мировой системы безопасности, ведь сотрудничество этих государств усиливает угрозу дестабилизации в мире.

Удар межконтинентальной баллистической ракетой

Напомним, что 21 ноября РФ запустила межконтинентальную ракету по Днепру. В тот же день с внезапным заявлением выступил и Путин. Он заявил, что конфликт в Украине приобрел элементы глобального характера после ударов дальнобойными западными ракетами по России.

После удара баллистической ракетой по Днепру, обложки западных медиа вышли с вопиющими заголовками: "Кремль предупреждает: Вы вступили в войну", "Британия — ответная цель для ракетного удара", "Британия и Франция будут твердо стоять против Путина", "Путин угрожает миру ".

Российская риторика становится все более агрессивной. В частности, после поставок Украине вооружения и роста военной поддержки, Кремль пытается запугивать международное сообщество, играя на страхе мировой войны.

Следует отметить, что это часть информационной войны диктатора, направленная на создание паники, усиление напряжения в отношениях между странами НАТО и дискредитацию поддержки Украины. Путин стремится использовать страх перед ядерным конфликтом, чтобы заставить Запад пересмотреть свою политику поставок оружия Украине и ввести ограничения на военную помощь.

Эта риторика является составляющей стратегии устрашения, которая пытается убедить международное сообщество, что эскалация войны неизбежна, если Украину продолжат поддерживать. Однако, стоит помнить, что враг понимает только язык силы.

Командиры "Азова" сделали громкие заявления

Напомним, что совсем недавно полковник, командир бригады "Азов" Национальной гвардии Украины, Герой Украины Денис Прокопенко, известный нам всем как "Редис", также сделал громкое заявление о войне. Он заявил, что время играет против Украины и отметил необходимость больших изменений. .

Недавно с подобным призывом обращался и начальник штаба "Азова" Богдан Кротевич. Военные отметили, что Украина нуждается именно в изменениях в армии.

Денис Прокопенко отметил, что необходимо изменить принципы ведения войны, процедуры управления войсками, роль и место подразделений на поле боя. А еще саркастически добавил, что проблема кроется "не в широком ассортименте западного вооружения и красивых бирках латиницей на дверях кабинетов".

По его словам, стратегические ошибки в планировании невозможно компенсировать на тактическом уровне, когда противник имеет большое преимущество практически во всем. В частности, отмечается, что одно из преимуществ вражеской армии состоит далеко не в планировании и применении войск, а именно в концепции формирования, обеспечения, подготовки и управления подразделениями оперативно-тактического и оперативно-стратегического уровня.

Это позволяет командованию вражеских дивизий и армий готовить и в дальнейшем руководить своими штатными подразделениями в бою более эффективно и уверенно, чем украинским командирам. Ибо сегодня трудно найти на фронте бригаду, которая не воюет приданными подразделениями в виде рот и батальонов, что часто приводит к ухудшению взаимодействия, потерям на поле боя и невыполнению поставленных боевых задач.

Проблема приданых подразделений

Проблема приданных подразделений (т.е. подразделений, временно подчиняющихся другой воинской части или соединению) имеет несколько ключевых аспектов, которые влияют на эффективность боевых действий и взаимодействие между военными формированиями. Эта проблема особенно актуальна в условиях войны, в частности, в войне в Украине, где смешанные группировки военных сил часто образуются для выполнения сложных боевых задач.

Основные аспекты этой проблемы:

недостаточное взаимодействие и коммуникация;

отличия в подготовке и опыте;

моральное состояние личного состава;

логистические вызовы;

отсутствие четкого командования.

В современной войне в Украине приданные подразделения часто образуются из-за постоянного изменения оперативной ситуации и необходимости усиления отдельных направлений. Хотя это позволяет оперативно реагировать на угрозы, проблема эффективной интеграции таких подразделений остается актуальной.

Создание дивизий

Денис Прокопенко и Богдан Кротевич акцентировали внимание на стратегических преимуществах создания больших военных формирований, таких как дивизии или армейские корпуса, в противостоянии с Россией. Эти формирования становятся критически важными для обеспечения оперативного успеха, учитывая количественное преимущество противника в личном составе, технике и ресурсах.

Следует добавить, что дивизии и корпуса позволяют проводить широкомасштабные операции на нескольких направлениях одновременно, обеспечивая синхронизацию различных видов войск (пехоты, артиллерии), что повышает эффективность использования ресурсов и позволяет реагировать на оперативную ситуацию быстрее отдельных бригад.

Большие соединения позволяют создавать резервы, необходимые для отражения наступлений или проведения контрнаступлений. Армейские корпуса предоставляют командованию более широкий спектр возможностей для маневра, распределения сил и средств в зависимости от изменения ситуации.

Кроме того, в дивизиях и корпусах централизованно решаются вопросы поставок, ремонта техники, медицинского обеспечения. Это особенно важно в войне высокой интенсивности, где обеспечение подразделений боеприпасами и топливом имеет решающее значение.

Более того, содержание больших секторов фронта требует значительной концентрации сил. Благодаря дивизиям и корпусам возможно создавать укрепленные рубежи с достаточной глубиной обороны.

Масштабные формирования позволяют сохранять оперативную инициативу, даже когда противник совершает активные наступательные действия. Корпусная структура позволяет проводить операции на нескольких фронтах, синхронизируя усилия.

Реформа мобилизационной системы

Начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич Тавр в своем Telegram-канале затронул также критически важную тему — реформу мобилизационной системы в Украине, акцентируя на мотивационном подходе.

Он указывает на необходимость системных изменений во внутренней политике, в частности, по комплектованию Вооруженных Сил. Сейчас Украина имеет большие потери, проваленную мобилизацию и нехватку войск, говорит он.

Неукомплектованные бригады с опытом

Богдан Кротевич также поднял вопрос, который активно обсуждается как в военных кругах, так и в медиа — неравномерное распределение современной техники между подразделениями, что затрудняет выполнение боевых задач. Ситуация, когда вновь созданные подразделения получают западное вооружение, тогда как опытные боевые бригады работают с устаревшими образцами, не только создает дисбаланс, но и усложняет выполнение оперативных задач.

Это проблема, которая влияет как на боеспособность армии, так и на моральный дух военных. Неравномерное распределение техники создает серьезные проблемы для обороноспособности Украины.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: СРОЧНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЛУЖНОГО: ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ ВОЙНА УЖЕ НАЧАЛАСЬ!

Читайте также: