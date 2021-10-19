Третья волна COVID-19 в Украине: почему увеличивается смертность и есть ли опасность для детей

Третья волна COVID-19 в Украине: почему увеличивается смертность и есть ли опасность для детей

Президент ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров эксклюзивно для ТСН рассказал, какие опасности подготовила для украинцев третья волна COVID-19, в частности штамм "Дельта".

Сегодня, 19 октября, в Украине зафиксировали самую высокую суточную цифру смертей от коронавируса за весь период пандемии.

Президент ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров объяснил, почему увеличиваются показатели смертности и связано ли это с тем, что люди поздно обращаются к медикам. Об этом Дубров сказал в прямом включении ТСН.19:30.

Уровень смертности

По его словам, на количество смертей от COVID-19 влияют два фактора: позднее обращение к медикам и более тяжелое течение заболевания "Дельта"-штамом.

"Это показал опыт Европы и США, которые первыми столкнулись с этим мутировавший видом и убедились, что летальность выше", — сказал врач.

Однако Дубров опровергает, что ситуация в Украине является более критической, чем в других европейских странах. Он прокомментировал данные, что в реанимации от COVID-19 умирает 40% больных.

"Сейчас общая статистика летальности составляет 2,3%. 40% и более — такой же показатель летальности в реанимации фиксируют у наших западных соседей, в частности в Польше", — пояснил он.

По словам президента ассоциации анестезиологов, о значительном повышении уровня летальности можно будет говорить, когда медучреждения будут переполнены. Но пока в среднем в Украине заполнено 56% коек. И еще 30% кроватей не развернуты.

"Действительно, некоторые регионы "красные", и мы видим существенное повышение заполняемости мест — в некоторых заведениях до 90%. Но есть возможности разворачивать дополнительные кровати", — отметил Дубров.

Особенности организации работы "ковидних" больниц

"Очень важно, сколько коек есть в отделениях интенсивной терапии. Когда мы видим лечебные учреждения на 300 коек под COVID-19 и из них 12 — интенсивной терапии, то это совершенно неправильный подход", — считает глава ассоциации анестезиологов.

По его словам, Минздрав рекомендует 10-15% коек для интенсивной терапии от общего количества мест. Тогда реанимация будет справляться с тяжелыми пациентами.

"Если реанимация имеет 3% или менее коек, то это заведение не будет справляться с тяжелыми и крайне тяжелыми пациентами", — убежден Дубров.

Ситуация в реанимации

Сергей Дубров подтвердил, что сейчас лечение в реанимации требуют больше пациентов, чем во время первой и второй волны.

Дети и COVID-19

"Общаясь с коллегами из детской инфекционной больницы Киева, могу сказать: во время предыдущих волн заведение было почти пустым — заполняемость составила 8-15%. Сейчас заполняемость детской инфекционной больницы составляет более 60%. Дети болеют чаще.

Важность вакцинации

Дубров утверждает, что подавляющее большинство пациентов с COVID-19 — непривитые.

"Вчера общался с Львовской больницей скорой помощи. Там 48 пациентов — и никто не вакцинирован. Та же ситуация в нашем отделении интенсивной терапии: из всех пациентов, которые лечились или лечатся, не было ни одного привитого", — рассказал он.

Новости Украины: Сергей Дубров рассказал о важности вакцинации и течении болезни

Вакцинация или реанимация: фоторепортаж с COVID-стационара, реанимации и пациентами, которым привозят кислород (30 фото) Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МИнздрава 0-800-602-019. Более о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним, по состоянию на середину октября Украина занимает второе место по уровню смертности от COVID-19 среди стран Европы.

Как сообщалось, в настоящее время в "красной" зоне карантина находятся 5 областей: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Херсонская.

Киев вскоре также может перейти в "красную" зону карантина из-за того, что в столице загружены уже 70% больничных коек во больных коронавирусом.

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