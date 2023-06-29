Тревога, спецкостюмы и калия йодид: как на юге готовятся к вероятному взрыву на ЗАЭС

В нескольких областях уже тренируются спасать жителей после возможного взрыва на атомной станции.

В Украине сегодня, 29 июня, стартовали учения, легендой которых является авария на Запорожской АЭС.

Напомним, о вероятной угрозе чрезвычайной ситуации в последнее время сообщал ряд учреждений и экспертов. Неделю назад теме ЗАЭС посвятил свое выступление президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил следующее: "Разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на Запорожской атомной станции – террористического акта с выбросом радиации. Они все подготовили для этого".

Сегодня о старте учений официально сообщили власти Херсонской и Запорожской областей.

Как они проходят и к чему готовятся оперативные службы – об этом в комментарии для ТСН.ua сообщил начальник управления внутренней политики Запорожской ОВА Владимир Марчук.

"В 5.00 утра была тревога. По тревоге, в течение часа, срочно собралась соответствующая комиссия, были приняты управленческие решения. После этого побежали выполнять то, что нужно. Затем комиссия отработала алгоритм на местах – там, где пункты деконтоминации (обеззараживания – Ред.), там, куда привозят людей в рамках учений".

По словам Марчука, участники учений были одеты в специальные костюмы. " Все делается так, будто авария произошла ", — уточнил он.

К этому он добавил: "Это касается 50-километровой зоны. В нее входит часть города Запорожья и три громады, которые находятся на правом берегу. Две общины – полностью, это Беленковская и Долинская. Одна община – частично. Речь идет о Широковской и соответственно, городской Запорожской".

По оценкам чиновников, в учениях задействовано несколько тысяч представителей оперативных служб.

"Все службы, коммунальные предприятия, учреждения, транспортники, медики. Среди населения паники нет. Мы все сделали, чтобы успокоить население и сообщить об учениях, о том, что не стоит паниковать. Учения продолжатся согласно графику", - уточнил Марчук.

На западе Украины выдали таблетки

Как выяснилось, в некоторых регионах местные власти решили обеспечить население медицинским препаратом "калия йодид", который, как считается, способен помочь в случае радиационного выброса. Врачи отмечают, что его следует принимать исключительно после ознакомления с инструкцией по использованию, потому что в противном случае можно нанести вред своему здоровью.

Факт выдачи таких таблеток населению в комментарии для ТСН.ua подтвердил руководитель управления здравоохранения Луцкого городского совета Владимир Лотвин. Но при этом он подчеркнул, что не стоит паниковать из-за факта выдачи этого препарата.

"Этот препарат поступает централизованно через Минздрав, через областные управления здравоохранения. Наши учреждения, соответственно, получили его через управление здравоохранения. Семейные врачи раздали препарат своим пациентам на местах, чтобы они держали у себя его. Также было выдано четкую инструкцию о том, при каких условиях его принимать. Речь идет о пациентах до 40 лет", — сообщил Владимир Лотвин.

И добавил: "Это наша рутинная работа. Не надо делать вывод, что мы готовимся к неизвестно чему".

Ситуация на ЗАЭС: что известно

В последние дни профильные ведомства и чиновники сообщали, что Россия готовится к теракту на Запорожской АЭС с выбросом радиации. Сегодня, 29 июня, "Энергоатом" сообщил, что, несмотря на подрыв российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС, ситуация остается стабильной и контролируемой.

"По состоянию на 10:00 29 июня уровень воды в пруде-охладителе Запорожской АЭС без изменений. Сейчас он составляет 16,58 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции. Уровень воды в канале ТЭС, откуда при необходимости подпитывается ставок ЗАЭС, — на уровне 11,15 м. Заметим, что в течение последнего времени уровень воды в канале существенно не падает, его показатели уже не зависят от Каховского водохранилища. Важно напомнить, что энергоблоки ЗАЭС не работают с сентября 2022 года, поэтому с того времени активного выпаровывания воды из пруда-охладителя не происходит", — отметили в "Энергоатоме".

В свою очередь, в украинской разведке недавно сообщали, что россияне разместили взрывчатку около четырех из шести энергоблоков атомной электростанции.

Министерство здравоохранения обнародовало советы по содержимому домашних аптечек для жителей 50-километровой зоны вокруг Запорожской атомной станции из-за возможной угрозы подрыва.

Ранее сообщалось о том, к каким последствиям приведет взрыв и кого коснется радиационное облако.

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