Тревога в Киеве не звучала более 10 дней: Жданов рассказал, что могла задумать Россия

Российские атаки по столице, по мнению експерта, могут начаться с похолоданием.

Воздушная тревога в Киеве не звучала больше 10 дней. Российская армия не атакует столицу ни ракетами, ни беспилотниками, хотя до этого это делала регулярно. Военный эксперт Олег Жданов считает, что этому могут быть две причины.

В комментарии сайту ТСН.ua он рассказал, что Российская Федерация могла переключиться на более приоритетные для нее на сегодняшний день цели. Или же враг накапливает боеприпасы, чтобы нанести массированные удары, как только похолодает.

“Во первых, они выполняют задачи по приоритету. Они понимают, что в Киеве не пробить воздушную оборону – сколько попыток было и все напрасно. Поэтому они переключились на более приоритетные для них задачи, а именно разрушение портовой инфраструктуры и зернохранилищ для того, чтобы сделать невозможными поставки зерновых и других грузов из Украины”, – считает военный эксперт.

Олег Жданов напомнил, что представитель России в ООН Василий Небендзя открыто заявил об этом на заседании Совета безопасности.

"Он сказал, что Россия продолжит уничтожать зерновую и портовую инфраструктуру. Как всегда соврал, что мы ее используем в качестве мест хранения техники и вооружения”, – рассказал Олег Жданов.

Военный эксперт считает, что российские атаки по столице могут начаться с похолоданием. К тому времени армия РФ будет копить ракеты.

“Сегодня погода более-менее теплая, это во-первых. Во-вторых, скорее всего, судя по тому, что не применяются ракеты, они накапливают необходимое количество, чтобы затем осуществлять более или менее массированные ракетные удары, а не небольшие групповые. И ракеты, кстати, сегодня используются очень-очень ограниченно. Я думаю, они ждут похолодания и накопления количества", – рассказал Олег Жданов.

По его словам, с беспилотниками в РФ, вероятно, такая же ситуация. Или российская армия решает более приоритетные задачи – сегодня им нужно остановить работу наших портов.

"Для того чтобы потом выйти к международным партнерам с предложением замены нашего зерна на российское или других предложений, выгодных для Российской Федерации", — считает военный эксперт.

Олег Жданов отметил, что точно не стоит связывать перерыв в российских атаках с событиями в Израиле.

"Я думаю, что они просто накапливают. Разные цифры были. Минимально, что они 50 ракет в месяц могут производить, звучала цифра до 100 ракет в месяц. Три месяца – 300 ракет. Это три-четыре массированных удара. Я думаю, что именно с накоплением ракет связано то, что они вообще не используют их. Возможно, дроны они также накапливают, а часть выпускают по приоритетным задачам. Приоритетная задача – зерновое соглашение. Россия все же хочет доказать, что она способна остановить наше зерновое соглашение”, – рассказал военный эксперт.

Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщила, что в Украину идет похолодание и назвала точные числа. А на днях в Карпатах ударили первые морозы.

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