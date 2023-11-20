Тревоги по 5 часов: Жданов рассказал, что задумала Россия и можно ли не включать сирену

Воздушные тревоги в Украине в последнее время стали длиннее. Они могут раздаваться до пяти часов. Дело в том, что российская армия отрабатывает дозаправку самолетов в воздухе, пояснил спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Таким образом, время пребывания вражеского МиГа в воздухе растет вдвое.

Что задумала Россия и можно ли не объявлять тревогу, в комментарии сайту ТСН рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Как дозаправляют МиГ в воздухе

По словам Олега Жданова, дозаправка в воздухе — это обычный процесс для сокращения времени боевого применения самолетов. Он был отработан еще в 70-е годы, во время холодной войны.

"Не возвращаясь на аэродром самолет может выходить в район дозаправки. Там находится летающий танкер, к которому он подсоединяется и закачивает себе топливо. И снова, как только взлетел, выполняет боевое задание. Это стандартная практика в отношении применения авиации близкого радиуса действия. Имеется в виду истребительная авиация и фронтовые бомбардировщики, у которых радиус действия достаточно невысок”, — рассказал Олег Жданов.

Что задумала Россия

Россияне увеличивают время нахождения истребителя в воздухе, чтобы терроризировать украинцев, говорит военный эксперт. По его словам, в прошлом году такой потребности у врага не было, ведь у них был достаточный запас ракет, чтобы осуществлять атаки по городам Украины.

“У них было достаточно времени и достаточно ракет. Сейчас они понимают, что у ракет есть проблемы, они их накапливают. Но пока там есть целый ряд ограничений, начиная с налета часов для самолета — они тоже нуждаются в ремонте и обслуживании. Они не рассчитывали на длительную войну. Поэтому ресурс самолетов тоже очень ограничен. И они решили, почему бы и не делать столь долговременное пребывание самолета в воздухе, тем более что он в безопасности”, — рассказал Олег Жданов.

Он обёяснил, что самолет находится в воздушном пространстве Российской Федерации и не пересекает границу.

Чем опасны такие отработки

Олег Жданов говорит, что дальность запуска ракет составляет около тысячи километров. Вражеский самолет может подойти к украинской границе и совершить пуск в любой момент, пока находится в воздушном пространстве.

“У нас парализована экономика, становится транспорт, прекращается работа магазинов, учебных заведений, предприятий и другого. Мы сидим в укрытиях в ожидании, когда он улетит. Это террор”, — рассказал Олег Жданов.

Можно ли не объявлять тревогу

По словам Олега Жданова, для того, чтобы определить, несет ли угрозу вражеский самолет, нужно иметь "своего" человека на российском аэродроме. Иначе это делать, например, с помощью противовоздушной обороны невозможно.

“Нужно иметь своего человека на аэродроме, который точно скажет, висит там аэродинамический макет, или висит там настоящая боевая ракета. Мы не можем это определить. Это могут определить только те люди, которые заряжали эту ракету. К сожалению, такой возможности у нас нет. Он может лечь на боевой курс, дойти до рубежа сброса и сбросить эту ракету в любой момент", — рассказал Олег Жданов.

Напомним, экономист предлагает во время взлета МиГов объявлять предупредительную тревогу и не останавливать работу бизнеса. Прежде всего из-за длительной тревоги убытки терпят заведения общепита, а также общественный транспорт.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что в Украине могут ослабить запреты. Речь идет о придании тревогам статуса "оранжевый", "желтый", "красный".

Как МиГи дозаправляются в воздухе: видео

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