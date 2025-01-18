Тревогу отменили, потом произошли взрывы: очевидцы рассказали об атаке на Киев

В столице утренняя вражеская атака убила четырех человек.

Сегодня утром россияне атаковали баллистическими ракетами Киев. Есть погибшие. Очевидцы говорят, что после отмены воздушной тревоги произошел взрыв.

Об этом сообщила корреспондентка ТСН Наталья Нагорная.

Одна из киевлянок Юлия, работающая в одном из магазинов, рассказала, что после отмены сообщения о воздушной тревоге она открыла заведение. Впрочем, после этого произошли взрывы.

"Воздушную тревогу отменили и мы открыли магазин. Затем — "прилеты". Дверь выбило взрывной волной. Потом мы вышли из магазина на улицу. Испугалась. Страшно было", — вспоминает женщина.

Напомним, утром 18 января РФ атаковала баллистику столичную Лукьяновку. Произошли разрушения в Шевченковском районе столицы. Погибли четыре человека.

Взрывы произошли после отмены тревоги: очевидцы рассказали ТСН об атаке РФ

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