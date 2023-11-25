Тревожная ночь в столице: как киевляне пережили атаку российских "Шахедов"

"Победы на фронте нет — вот они и терроризируют население", — считает один из жителей Киева.

В ночь на 25 ноября российская оккупационная армия совершила массированную атаку беспилотниками на Украину, угрожая "Шахедами", в том числе и Киеву. Воздушная тревога продолжалась более шести часов.

Журналисты ТСН спросили у прохожих киевлян, как они пережили эту тревожную ночь, когда враг запустил по Украине более 70 БПЛА.

Вот какими были ответы жителей столицы, над головами которых почти всю ночь кружились начиненные взрывчаткой летательные аппараты.

"Для меня лично нормально, я как будто уже привыкла"

"Очень неспокойно, в коридоре"

"В подвале поликлиники"

"Когда сирена уже прозвучала, мы проснулись и потом следили за телеграм-каналамами, где находятся "Шахеды"

"ПВО — молодцы... Я тоже когда-то служила в ПВО, я знаю эту работу... Классно, когда есть уже обученные специалисты, но классно, когда еще есть чем сбивать"

"Гепарды" работали классно. Слава богу, все, что могли – сбили"

"Для меня нормально, потому что я очень поздно легла спать. Только в 3 я заснула, поэтому в 5 закрыла окно и продолжила спать. Но это было ужас, да"

"Победы на фронте нет — вот они и терроризируют население"

"Это не по-человечески вообще так делать"

"Они готовились-готовились, долго не было. Я думаю, что атаки на Киев будут для того, чтобы отвлечь наше внимание, возможно, от чего-то более серьезного, возможно на востоке или на юге".

"Будет сейчас зима, я думаю, они одними "Шахедами" не обойдутся, сейчас и ракеты будут"

"Даже, если и света снова не будет, то это не такая уж проблема"

"Мы уже привыкли. Так, как было в прошлом году, уже не будет, потому что мы уже готовы ко всему"

"Мы не имеем право уставать — тяжело тем, кто на "нуле"

"Это все вернется к ним. Пусть долго они не радуются"

"Наш народ сейчас борется и это самое главное, и мы доказали всему миру. Поэтому, я думаю, России не удастся сломить наш дух"

"Мы несокрушимы, мы все переживем и победим, и все у нас будет хорошо"

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Как киевляне пережили страшную ночь под обстрелами"

Напомним, ТСН.ua собрал все, что известно об атаке российских дронов на украинскую столицу.

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