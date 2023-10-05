Тревожные звоночки: психолог назвала признаки, что у ребенка депрессия и он может думать о самоубийстве

В Киеве двое подростков совершили самоубийство. Сводные брат и сестра, 17-летняя Вика и 18-летний Вова, 2 октября прыгнули из окна многоэтажки. Депрессивные состояния у ребенка, приводящие к трагедии, можно просмотреть, если не знать, на что следует обращать внимание.

Специалист ОО ЦПП "Конфиденс" – психолог, детский и подростковый травмотерапевт Роксолана Малый-Прасол в комментарии сайту ТСН.ua рассказала, что стоит делать родителям превентивно, чтобы уберечь своих детей и на какие тревожные звоночки обращать внимание.

Что может подтолкнуть подростка к самоубийству

К основным факторам, приводящим к развитию суицидального поведения у молодежи относится депрессия. Согласно отдельным исследованиям около трети жертв суицида среди молодежи имели клиническую депрессию или другие психические расстройства. К числу непосредственных факторов риска относится также злоупотребление психоактивными веществами, физиологические изменения, связанные с подростковым возрастом или длительной болезнью.

Подростковый возраст сам по себе – психоэмоционально тяжелое кризисное явление. Гормональные волны в совокупности с кардинальными изменениями социального статуса, при котором вместе с правами и свободами в наборе приобретается охапка собственной ответственности за свою жизнь и свои выборы, естественно влекут за собой высокий уровень тревоги, поскольку это незнакомые и неизвестные территории, и опыта обитания взрослой жизни они не имеют. Как будто одной ногой они находятся еще в детстве, другой – уже во взрослой жизни, и в таком "шпагате" по меньшей мере очень дискомфортно, а часто – страшно и больно. И если к этому прибавляется отсутствие навыков здорового преодоления стрессовой нагрузки, им может быть очень трудно справиться с трудностями подросткового возраста: неприятием, ошибками, разрывами отношений, проблемами в обучении или трудностями в семье.

Депрессия / Фото: pixabay.com

Факторы, повышающие риск суицида у ребенка

К факторам, повышающим риск суицида у ребенка, кроме непосредственно расстройств ментального здоровья, относятся отдельные жизненные обстоятельства, такие как:

факт усыновления (удочерения);

потеря близких друзей или членов семьи или трудности в отношениях с ними;

семейная история ментальных расстройств, суицида или действий, которые могли привести к суициду;

опыт физического или сексуального насилия, психоэмоционального насилия или буллинга;

доступ к средствам, с помощью которых можно осуществить суицид, например оружие или медикаменты.

Любовь в подростковом возрасте: чего точно не стоит делать родителям

Важно понимать, что во внутреннем мире подростка нет полутонов, мировосприятие обострено, эмоции на максимуме, их качает и переворачивает как маленькую лодку в бурном океане, и самое большое и самое первое, что нужно такой лодке – это пришвартоваться к большому кораблю или к берегу, опереться на кого-то или что-то достаточно устойчивое, надежное и стабильное.

Самое важное, чего не стоит делать с какими-либо чувствами подростка, это обесценивать чувства и запрещать их, но чрезвычайно важно показать, что вы понимаете, что с ними происходит. Если обратиться к примеру с подростковой любовью, обесценением могла бы быть фраза "у тебя еще много таких влюбленностей будет", вместо этого стоило бы сказать "похоже, что это сильное чувство, такое, какого ты раньше в своей жизни не испытывал".

Что должно насторожить родителей

Депрессивные состояния у ребенка можно и проглядеть, если не знать, на что стоит обращать внимание. К таким "тревожным звоночкам" относится:

прежде всего устные или письменные (в соцсетях) сообщения непосредственно о суициде, например "я больше не буду создавать никому проблем", "я покончу с этой жизнью";

повышение уровня употребления алкоголя или наркотиков;

ощущение беспомощности и безнадежности по поводу какой-то ситуации;

проявления рискованного или саморазрушающего поведения. Также сюда можно отнести проявления, которые в целом типичны для подросткового возраста: уменьшение уровня общения (социализации) и рост желания быть наедине; значительные колебания настроения;

изменения в привычном жизненном ритме, в частности, в режиме питания и сна.

Если у родителей есть подозрение относительно суицидальных намерений ребенка, сразу нужно с ним об этом говорить, не бояться, что эти разговоры могут поселить суицидальные идеи в голове ребенка, расспросить о чувствах ребенка, не обесценивать трудности, с которыми ребенок встретился; внимательно слушать и уверить ребенка в своей любви; обратиться за профессиональной помощью к психиатру, психологу.

Депрессия / Фото: vseostresse.ru

Что следует делать родителям превентивно, чтобы предотвратить и уберечь своих детей

говорить с ними о психическом здоровье и суициде;

интересоваться, что произошло, если замечаете у ребенка уныние, тревогу, апатию и т.п.;

внимательно слушать и предлагать помощь;

обращать внимание как на слова ребенка, так и на поведение;

поощрять ребенка к здоровому образу жизни, прежде всего своим примером;

поощрять ребенка к времяпрепровождению с семьей или поддерживающими друзьями;

говорить о гигиене использования соцсетей, в которых с одной стороны ребенок может действительно найти необходимую поддержку, а с другой – может встретиться с токсическим контентом, который может нанести вред подростку.

Как у детей появляются мысли о самоубийстве

Мнения о том, что с этой новой, неизвестной и часто пугающей взрослой жизнью легче будет не встречаться совсем – достаточно распространены среди подростков. Они так и могут остаться мыслями или фантазиями о том, как в таком случае будут жалеть и горевать близкие. К сожалению, при наличии одного или нескольких сопутствующих факторов риска, указанных выше, и отсутствия своевременной помощи, такие мысли могут перейти в действие.

Для того чтобы почувствовать страх смерти, сначала нужно почувствовать вкус и ценность жизни. В то время как для подростков их представление о взрослой жизни может быть охвачено тревогой и страхом. Кроме того, подростки действительно могут не отдавать себе отчет, что суицид является безвозвратной реакцией, а не решением, в ответ на краткосрочные трудности. Именно поэтому так важно говорить с детьми о суициде, о своей готовности помочь и уверять их в том, что вместе вы можете преодолеть любые трудности.

Самоубийство подростков в Киеве: что известно

Подростки, совершившие самоубийство в Киеве, жили в приемной семье в городе Березань в Киевской области. Погибших воспитывали супруги Б. Их семья – показательный детский дом семейного типа, где проживало около десяти детей. 17-летняя Виктория и 18-летний Владимир, прыгнувшие с 24-го этажа, были влюблены друг в друга. Читайте все, что известно о семье, где произошла трагедия.

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