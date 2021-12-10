Тревожный чемодан: что стоит держать наготове, чтобы чувствовать себя комфортно даже в экстремальных условиях

Украинцы готовы защищаться от врага.
Пока власти в городах проверяют укрытия на случай обстрелов, в соцсетях распространяют видео, как уберечься во время вражеских атак и что стоит брать с собой, если боевые действия таки доберутся до вашего города.
О практических советах – 10 декабря говорится в сюжете ТСН.19:30.
Так, ветераны АТО и инструкторы советуют положить в тревожный чемодан флисовую одежду, дождевик, гамаши, носки и ложку. Но самое главное среди всего – аптечка, потому что важна не только на войне, но и в обычной жизни. В ней должны быть противоожоговые средства, хлоргексидин для обработки ран, перчатки и обязательно жгут-турникет, который способен остановить артериальное кровотечение.
Тем временем украинцы готовы защищаться от врага. Прошлогодние исследования социологической группы "Рейтинг" показали, что 85% граждан считают себя патриотами, а 60% опрошенных готовы воевать за страну.
Напомним:
На фоне тревожных новостей с границ в украинских городах начали проверять готовность укрытий для населения, которых только в столице насчитывается более четырех тысяч.
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