Тревожный чемодан: что стоит держать наготове, чтобы чувствовать себя комфортно даже в экстремальных условиях

Тревожный чемодан: что стоит держать наготове, чтобы чувствовать себя комфортно даже в экстремальных условиях

Украинцы готовы защищаться от врага.

Пока власти в городах проверяют укрытия на случай обстрелов, в соцсетях распространяют видео, как уберечься во время вражеских атак и что стоит брать с собой, если боевые действия таки доберутся до вашего города.

О практических советах – 10 декабря говорится в сюжете ТСН.19:30.

Так, ветераны АТО и инструкторы советуют положить в тревожный чемодан флисовую одежду, дождевик, гамаши, носки и ложку. Но самое главное среди всего – аптечка, потому что важна не только на войне, но и в обычной жизни. В ней должны быть противоожоговые средства, хлоргексидин для обработки ран, перчатки и обязательно жгут-турникет, который способен остановить артериальное кровотечение.

Тем временем украинцы готовы защищаться от врага. Прошлогодние исследования социологической группы "Рейтинг" показали, что 85% граждан считают себя патриотами, а 60% опрошенных готовы воевать за страну.

Что, прежде всего, стоит брать с собой, если боевые действия таки достанутся вашего города

Напомним:

На фоне тревожных новостей с границ в украинских городах начали проверять готовность укрытий для населения, которых только в столице насчитывается более четырех тысяч.

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