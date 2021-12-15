Три человека остаются в больнице после аварии маршрутки и внедорожника вблизи Днепра

Три человека остаются в больнице после аварии маршрутки и внедорожника вблизи Днепра

Еще троих человек медики отпустили.

В авария на Днепропетровщине шесть человек получили травмы, когда внедорожник врезался в маршрутку, в которой ехали пассажиры.

Об этом идет речь в ТСН.12.00.

Угрозы для жизни пострадавших нет, отмечают врачи. В больнице сейчас остаются трое — с черепно-мозговой травмой, ушибом груди и повреждением скелета. Состояние всех пациентов стабильное. Еще троих – осмотрели и уже отпустили домой.

Авария произошла накануне вечером на трассе на въезде в город. Внедорожник на перекрестке поворачивал налево. Навстречу ехала маршрутка сообщением Одесса-Днепр. Столкновения избежать не удалось. Потерпевшие – водитель «БМВ» и пассажиры буса.

«Водитель автомобиля «БМВ» – женщина 57 лет – совершала маневр и допустила столкновение с маршрутным такси, которое перевозило пассажиров. По предварительной информации, женщина была трезвая. Сейчас мы выясняем все обстоятельства аварии», – отметили в полиции.

По предварительным данным, именно водитель внедорожника должна была пропустить бус. Полиция открыла уголовное производство. За нарушение ПДД с такими последствиями женщине грозит штраф, арест, или ограничение свободы.

В Днепре в ДТП с маршруткой шесть человек получили травмы | Новости Украины

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