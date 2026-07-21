- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 2566
- Время на прочтение
- 3 мин
Три девушки погибли на месте: стали известны жуткие подробности ДТП во Львовской области (видео)
В Бродах на Львовщине простились с тремя несовершеннолетними девушками, погибшими в ужасном ДТП. Пьяный 24-летний водитель Mercedes врезался в дерево и опору, после чего скрылся с места происшествия.
Сегодня во Львовской области простились с тремя несовершеннолетними девушками, трагически погибшими в ужасающей аварии. Смертельное ДТП произошло накануне в городе Броды. 24-летний нетрезвый водитель не справился с управлением автомобиля: машина на высокой скорости врезалась в дерево, бетонную электроопору и в итоге перевернулась. В салоне находились пять пассажиров — трое девушек в возрасте 16 и 15 лет погибли на месте. Еще двое подростков получили тяжелые травмы. Одна из девушек в настоящее время находится в критическом состоянии в реанимации.
Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Марички Кужик.
Во Львовской области простились с погибшими девушками
Охапки цветов, слёзы и белые гробы. В Бродах одноклассники, друзья и родные простились с двумя погибшими девушками. Их третью подругу хоронят в соседней общине неподалёку.
В городе официально объявили траур.
Празднование дней рождения и трагическое ДТП
Смертельное ДТП произошло накануне около 2 часов ночи. Компания подростков как раз возвращалась домой после празднования дней рождения двух пассажирок. В салоне находились 5 подростков, а за рулем легковушки — 24-летний мужчина. Момент, когда произошла роковая авария, четко зафиксировали камеры уличного наблюдения.
Юрий Матлах, начальник управления по защите интересов детей Львовской областной прокуратуры: «Управляя автомобилем марки Mercedes, водитель не справился с управлением, съехал на обочину, где столкнулся с деревом и электроопорой, в результате чего автомобиль перевернулся».
После аварии нетрезвый водитель скрылся с места происшествия, даже не попытавшись оказать помощь раненым детям. Он находился в состоянии алкогольного опьянения, подтверждают в прокуратуре.
Юрий Матлах, начальник управления по защите интересов детей Львовской областной прокуратуры: «Содержание алкоголя в организме мужчины почти вдвое превышало допустимую законом норму».
В каком состоянии находятся пострадавшие в ДТП
От мощного удара девушек в буквальном смысле выбросило из салона автомобиля на улицу. Трое из них скончались от полученных травм на месте происшествия до прибытия медиков. Еще одна 15-летняя девушка в тяжелом состоянии находится под наблюдением врачей.
Геннадий Чайковский, детский анестезиолог, реаниматолог больницы Святого Николая: «У пациентки закрытая черепно-мозговая травма, контузионное поражение головного мозга, перелом костей таза и тяжелый ушиб легких».
Чтобы спасти жизнь раненой, медики ввели её в состояние медикаментозного сна и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).
Геннадий Чайковский, детский анестезиолог, реаниматолог больницы Святого Николая: «Девушка находится в коме, но у нее наблюдается гипервозбудимость. Мы поддерживаем её в состоянии седации и медикаментозного сна, чтобы не усугубить отек мозга… Это будет очень длительное лечение — оно продлится месяц, два или даже три».
Кроме того, в результате опрокидывания автомобиля травмы получил 17-летний парень — в настоящее время он находится в больнице в состоянии средней тяжести.
Что грозит водителю автомобиля
24-летнего водителя, который стал виновником ДТП со смертельным исходом и скрылся с места происшествия, правоохранители разыскали и задержали сразу же по горячим следам. Ему уже официально предъявлено подозрение.
За вождение в нетрезвом состоянии, повлекшее гибель нескольких человек (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины), задержанному грозит до 12 лет лишения свободы. Подозреваемому избирают меру пресечения — прокуратура настаивает на самой строгой мере пресечения: содержании под стражей в СИЗО без права внесения денежного залога.
▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 18:00 В ПРЯМОМ ЭФИРЕ! НОВОСТИ вторника, 21 ИЮЛЯ