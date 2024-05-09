"Три дня изнасиловали маленькую девочку!": военный — об ужасной истории насилия оккупантов над детьми

Стояли в одном населенном пункте, и женщина мне рассказала. Три бурята приехали приехали домой к женщине, у которой было трое дочерей. Забрали меньшую, потому что старшей дома не было. Насиловали ее три дня.

Об этом в эксклюзивном интервью для TSN.UA рассказал майор полиции в отставке, разведчик 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады на позывной "Питбуль".

"Привезли, как кусок мяса выбросили под дом и сказали "забирайте". Ей 13 лет. Это боль… это очень тяжело. К этому привыкнуть невозможно. Можно привыкнуть ко всему, но нельзя привыкнуть к смерти побратимов, к смерти гражданским. Мы военные, у нас работа такая. Гражданских мы должны защищать, почему они страдают? Воюй с нами, выйди один на один… Нет, они ракеты запускают и все", – рассказал военный.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео ИНТЕРВЬЮ ПОД ЗВУКИ ВЗРЫВОВ! Если ВСУ закончатся, россияне придут насиловать! Разведчик "Питбуль"

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