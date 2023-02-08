Три дня полировали сотня человек: в Одесском оперном почистили одну из самых больших театральных люстр мира

Главная люстра Одесского театра оперы и балета снова готова сиять, ведь уже закончили ее ежегодные ремонт и чистку, говорится в ТСН.

В театре верят, что, несмотря на блекаут, и постоянные обстрелы вскоре люстра вспыхнет двумя сотнями лампочек перед очередным спектаклем. В этом году их заменили на более современные и экономичные – светодиодные. Кроме этого, отполировали девять сотен хрусталиков, почистили от пыли и грязи каркас и декор изделия.

Для этого механизм весом почти два с половиной тона опустили до уровня зрительских кресел, а затем почти сотня человек три дня подряд наводили блеск. «Несмотря на все, несмотря на войну, несмотря на сложные условия, профилактические работы с нашей красавицей, как мы говорим, ее величеством госпожой люстрой, происходят, потому что она, как женщина красивая, капризная, на которую все смотрят, должна быть безупречной”, — говорят работники заведения.

Эта люстра считается одной из самых больших театральных люстр в мире. Длина ее достигает девяти метров от верхнего кольца до кончика самой низкой хрусталины, а диаметр – четыре метра.

Обычно ее поднимают за закрытой дверью, но сегодня сделали исключение. “Никто не хочет, чтобы эта красота исчезла. Хочется сохранить для потомков и для себя, для современности. Если полный блекаут, то у нас есть подаренный генератор”, – говорят в театре.

Напомним, в Одессу доставили более 80 мощных генераторов, которые должны улучшить ситуацию со светом. Их планируют присоединить к критической инфраструктуре, поэтому электроэнергию, которая освободится, перенаправят потребителям. Следовательно, горожане надеются, что свет будут получать на 3 часа, с 6-часовым отсутствием, так как это было до обстрелов и чрезмерной нагрузки, когда в местной энергосети произошли две аварии подряд.

Главную люстру Одесского оперного театра отремонтировали

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