Три главных сигнала России от Запада: услышит ли их Путин и как это повлияет на возможный предел компромисса по окончанию войны

Понедельник, 5 декабря, начался для россиян не с кофе. На авиабазе "Энгельс-1" в Саратовской области, которая основной базой бомбардировщиков, с которой Россия наносит массированные удары по Украине, произошел мощный взрыв.

Повреждены два стратегических бомбардировщика. Взрыв бензовоза также произошел и на аэродроме под Рязанью. И все это на фоне сообщений британской разведки, что российская авиация значительно сократила количество боевых вылетов в последние месяцы из-за высокой угрозы от сил украинского ПВО.

Россия, очевидно, решила отомстить, устроив уже очередную массированную ракетную атаку против Украины. Пока российские пропагандисты с экранов федеральных каналов соперничают в мастерстве убеждения россиян "встать на народную войну" и призывают повысить налоги для богатых, Запад направил Путину сразу несколько сигналов.

Во-первых, в понедельник, 5 декабря, вступило в силу решение Совета ЕС и G7 по ограничению цены на российскую нефть на уровне $60, и запрет морской транспортировки российской нефти в третьи страны. Также, по информации Bloomberg, в девятом пакете санкций ЕС, который может быть принят уже 12 декабря, Евросоюз готовится ударить по российскому сектору БПЛА.

Во-вторых, по словам госсекретаря США Энтони Блинкена, в настоящее время Администрация Байдена вместе с Конгрессом работает над законодательством, принятие которого в конечном итоге будет служить признанию России страной спонсором-терроризмом со стороны США.

В-третьих, по информации The Guardian, у ООН уже есть проект резолюции по созданию международного трибунала вроде "Нюрнберга" для привлечения России к ответственности.

ТСН.ua проанализировал, что об этом говорят в России и Западе, и почему все чаще отдельные западные представители заявляют, что Украина не сможет отвоевать Крым и Донбасс.

Если проанализировать итоговые новостные выпуски и политические ток-шоу по российским федеральным каналам, Кремль продолжает осторожно раскручивать войну еще и против собственного народа. И это несмотря на то, что по свежему опросу "Левада-центра" вроде бы 74% россиян поддерживают войну против Украины.

Пока депутаты Госдумы, сенаторы, пропагандисты и военкоры продолжают рассказывать о "народной священной войне" против Украины, ради которой с дивана должна встать вся страна, угрожая бежавшим от мобилизации за границу санкциями, россияне продолжают так же не понимать сакральную цель .

С одной стороны, итоговые новостные выпуски на российском телевидении в воскресенье, 4 декабря, начались с фразы: "Российские ПВО получили новое программное обеспечение, позволяющее надежно перехватывать американские ракеты комплекса HIMARS". Однако зачем же тогда министр обороны РФ Сергей Шойгу спешно летал в Беларусь в субботу, 3 декабря? Очевидно, договариваться о передаче белорусского оружия России.

С другой стороны, на политических ток-шоу пропагандисты призывают повысить налоги для богатых, мол богатым нужно делиться, чтобы увеличить зарплаты военных, вспоминая о какой-то популярности российских офицеров при царской России.

В то же время у Кремля, очевидно, свое кино. Хотя Владимир Зеленский и подверг критике решение Совета ЕС и G7 об ограничении цены на российскую нефть на уровне $60 (а, например, Польша, страны Балтии и другие предлагали $30), Москва просто бешенее. Бывший президент РФ Дмитрий Медведев в привычном ему шизофреническом стиле пугает "толпы подгулявших бюргеров смертями в ледяной воде".

Между тем, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия не признает никаких ценовых "потолков" на российскую нефть и готовит свой ответ Западу. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что Россия, даже если придется сократить добычу, не будет продавать нефть странам, введшим ценовой "потолок".

Так, ценовое ограничение на уровне $60 не выглядит как "потолок", который может больно ударить по России, существенно сократив доходы от продажи энергоресурсов и, в итоге, расходы на финансирование войны против Украины. В то же время в этом решении очень интересный момент – это запрет оказания технической помощи при транспортировке, брокерских и страховых услуг. Например, Турция еще в середине ноября официально заявила, что закроет Босфор и Дарданеллы для танкеров с российской нефтью без страховки. Поэтому еще увидим, что скажут Китай и Индия – крупнейшие покупатели российской нефти и без того с большим дисконтом за последние полгода.

То есть, Запад тоже повышает ставки и останавливаться не собирается. В обширной программной статье для Foreign Policy канцлер Германии Олаф Шольц подчеркивает, что влияние российской войны выходит далеко за пределы Украины. Когда Путин отдал приказ атаковать Украину, этим он разрушил европейскую и международную архитектуру мира, которая строилась десятилетиями. Действуя, как имперское государство, Россия теперь стремится изменить границы силой, снова разделив мир на сферы влияния.

"Среди многих просчетов, которые сделал Путин, была его ставка на то, что вторжение в Украину ухудшит отношения между его противниками. На самом деле произошло наоборот: ЕС и трансатлантический альянс сильнее, чем когда-либо", — пишет Олаф Шольц.

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Тогда, почему, например, президент Франции Эммагуэль Макрон, наряду с заявлениями о том, что Путин должен быть обязательно привлечен к ответственности за военные преступления, говорит о предоставлении России каких-то гарантий безопасности? А в интервью CBS News сразу после официального визита в США и встречи там с Джо Байденом, заявляет, что Путин вроде бы обижен на США и ЕС из-за якобы их желания уничтожить Россию.

В ответ на странные заявления французского президента заместитель министра иностранных дел Польши Мартин Пшидач заявил, если кто-то и нуждается в гарантиях безопасности, то это Украина и государства Центрально-Восточной Европы перед лицом российской агрессивной политики.

"Меня удивляет, что французская дипломатия подходит к этому таким образом. Это не способствует построению длительного мира. Россия, если ей удастся заморозить этот конфликт из-за переговоров, будет трактовать это как стратегическую паузу для того, чтобы провести еще одну (военную – ред.) операцию после укрепления в военном, экономическом и политическом плане. Мы уже переживали это во время Нормандского формата", — заявил Мартин Пшидач.

Возможно, такие заявления Эммануэля Макрона скрывают две цели.

Во-первых, своеобразная тактика "пуга и пряника" в отношении России. Не надо снимать со счетов и то, что Путина на Западе могут действительно считать нерациональным больным человеком. А полная изоляция, по мнению западных руководителей, может подтолкнуть кремлевскую верхушку к радикальным шагам.

Во-вторых, за этим может скрываться давняя политика балансировки Франции между США и Россией. Несколько месяцев назад Макрон уже избил горшки с Шольцем из-за того, что правительство Германии выделило 200 млрд евро на субсидирование населения и экономики в условиях энергетического кризиса. То же Макрон высказывал и Байдену по закону о сокращении инфляции на $430 млрд, который предусматривает значительные субсидии на производимую в США продукцию, содействие выработке возобновляемой энергии. То есть Макрона беспокоит, что французская продукция будет менее конкурентной на рынке немецкого и американского.

Вместе с заявлениями Макрона, в кулуарах западных экспертных центров, и некоторые влиятельные западные журналисты начали говорить, что Украина явно никогда не отвоюет Крым и Донбасс, поэтому нужно садиться и уже сейчас договариваться с Путиным. К примеру, похожая статья под названием "Путин не должен выиграть, но и Зеленский не должен выиграть слишком много" появилась в Time. В частности, авторы приходят к выводу, что победы Украины на поле боя могут спровоцировать Россию на реванш любой ценой, тогда как у Сил обороны Украины уже может не быть столько сил и средств, чтобы отражаться, как мы это молниеносно сделали под Киевом, на Черниговщине., Сумской, Харьковской и Херсонской.

Но этот тезис выглядит скорее как совет жертве сдаться маньяку, мол, он все равно сильнее, зачем сопротивляться. Украина может и должна победить. Другой настройки просто не существует. А Запад должен наконец-то осознать, что наша победа – это и их победа, которая прямо пропорционально зависит от поставки нам большего количества оружия.

"Уважаемые политики, эксперты, медиа и научные круги за рубежом. Я знаю, что некоторым из вас трудно представить украинскую победу, но мы на пути к ней. Лучше уже сейчас готовиться к поражению России, а не объяснять, почему Украина не может или нет должна победить", — написал в своем Twitter в понедельник, 5 декабря, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.