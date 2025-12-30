Три года пробыл в плену: военный на Пасху вернулся домой и рассказал, как изменилась его жизнь

Владислав Каретник / © ТСН

Для Владислава Каретника2025 год стал годом сбывшихся мечтаний. После трех лет в российской неволе, куда он попал, защищая Мариуполь, он не только вернулся домой на Пасху, но и нашел любовь и записал песню, которую написал и выучил наизусть в застенках врага.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Алины Лисовой.

«Сны я контролировать не могу»: реабилитация и воспоминания

Владислав дома уже восемь месяцев. За это время он успел многое: прошел физическую реабилитацию, немного восстановился эмоционально, но прошлое до сих пор напоминает о себе.

«Пытаюсь все забыть, но сны я, к сожалению, не могу контролировать. Пару раз в неделю приходят воспоминания из Мариуполя или из плена»,- признается 25-летний нацгвардеец.

Однако сейчас в его квартире уже стоит елка — впервые за четыре года Владислав будет встречать Новый год в свободной Украине, в семейном кругу.

Музыка как броня: 16 песен без единого листа бумаги

История творчества Владислава в плену впечатляет. Не имея возможности писать на бумаге, он создавал музыку в голове. Так родилось 16 композиций. Слова каждой он зазубривал, а мелодию напевал собратьям, чтобы не сойти с ума от окружающего ужаса.

«Когда было трудно, я сам себе в голове пел — это был стимул не сдаваться»,- вспоминает боец.

Первую песню он посвятил самому дорогому человеку — маме, которая не пропустила ни одного митинга в поддержку пленных Мариупольского гарнизона. Сразу после возвращения Владислав выполнил обещание — пошел на студию и записал этот трек как подарок маме на день рождения.

Новое чудо: свадьба на вершине горы

Если во время первого интервью ТСН Владислав улыбался только вспоминая маму и музыку, то сегодня его глаза светятся, когда он говорит об Ирине. Со своей избранницей он познакомился уже после плена. Девушка стала для него опорой в самые тяжелые моменты реабилитации.

Предложение Владислав сделал так же решительно, как защищал страну. Во время отпуска пара поехала в Карпаты, и именно там, на вершине горы во время прогулки на квадроциклах, он попросил Ирину стать его женой. «Я ее очень сильно люблю, это моя звездочка. Наверное, так звезды сложились, чтобы мы познакомились»,- делится счастьем нацгвардеец.

Планы на будущее

Сегодня Владислав полон оптимизма. Друзья уже создали музыкальную студию и ждут его, чтобы превратить остальные его «пленных» песен в полноценные записи.

