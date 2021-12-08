Три года тюрьмы за четыре стога сена: на Прикарпатье посадили поджигателя и заставили заплатить 65 тыс. грн

Три года тюрьмы за четыре стога сена: на Прикарпатье посадили поджигателя и заставили заплатить 65 тыс. грн

Мужчина признался, что материальный ущерб поттерпевшей пока не возместил, потому что безработный.

В Ивано-Франковской области мужчину приговорили к трем годам лишения свободы и заставили заплатить почти 65 тыс. грн моральной и материальной компенсации, потому что он сжег четыре стога сена.

Также читайте На Днепропетровщине мать 4 детей избила гинеколога, потому что она отказалась делать аборт ее подруге

Об этом идет речь в приговоре Богородчанского районного суда Ивано-Франковской области, сообщает ТСН.ua.

Подозреваемый вину признал частично

По данным следствия, мужчина, будучи нетрезвым, намеренно сжег четыре стоги сена, принадлежавшие женщине, с братом которой у подозреваемого был конфликт.

На суде подозреваемый вину признал частично. Он рассказал, что 18 октября 2020 года в селе Гриновка распивал алкоголь со знакомыми. Около 22:00 компания разошлась. Тогда мужчина пошел домой, однако по дороге решил поджечь сено, принадлежавшее сестре мужчины, с которым у подозреваемого был конфликт. Мужчина признался, что материальный ущерб потерпевшей пока не возместил, потому что безработный.

"Указал, что он готов понести уголовную ответственность за совершенное преступление, однако просит не применять к нему наказание в виде реального лишения свободы. Гражданский иск в части материального ущерба признает частично и отрицает удовлетворение иска о возмещении морального вреда", — говорится в приговоре суда.

Потерпевшая требовала наказать поджигателя

Потерпевшая рассказала, что из-за пожара ее семья испугалась, поскольку огонь мог перекинуться на жилой дом. Подозреваемого она узнала, просмотрев камеры видеонаблюдения. Она требовала наказать мужчину и взыскать с него 34 734 грн материального ущерба и 70 тыс. грн морального.

Приговор суда

Суд признал виновным мужчину по ч. 2 ст. 194 УК Украины и приговорил его к 3 годам лишения свободы. Также мужчина должен уплатить потерпевшей 34 434 грн материального ущерба и 30 тыс. грн морального. Это решение можно обжаловать в апелляционном суде.

Читайте также: