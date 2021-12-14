Три квартиры нуждаются в ремонте, пострадавшие до сих пор в больнице — последствия взрыва газа во Львове

Три квартиры нуждаются в ремонте, пострадавшие до сих пор в больнице — последствия взрыва газа во Львове

Трем семьям, потерявшим жилье, городские власти предложили временное пристанище, но этим предложением пока никто не воспользовался.

Пострадавшие в результате взрыва газа, прогремевшего 13 декабря в доме по улице Замарстыновской во Львове, до сих пор находятся в больнице. В самом тяжелом состоянии – владелица квартиры, где взорвалась неисправная газовая колонка. У нее ожоги всего тела. Госпитализированы также ее племянник и надышавшийся дымом сосед.

О причинах и последствиях взрыва в многоквартирном доме говорится в сюжете ТСН.19:30.

Квартира, в которой накануне раздался громкий взрыв, превратилась в руины. Одной стены - между коридором и кухней - больше нет, она обвалилась.

Хозяин квартиры Игорь Бевшко просматривает обгоревшие вещи, которые его жена выбрасывала из окна во время пожара. Надеется найти хоть какие-нибудь документы.

Взрыв в квартире произошел за считанные минуты до его прихода. Игорь возвращался с работы домой и только повернул во двор, как раздался взрыв. Его жене не повезло больше всего – у нее ожоги 25% тела. "На кухне пила чай и колонка бахнула", — говорит она, сетуя, что ничего не успела забрать из охваченной огнем квартиры, поэтому и документы, и деньги, и телефон — все сгорело.

Пострадал в пожаре также племянник хозяина — ему обожгло руки и лицо. Говорит, что газовую колонку недавно ремонтировал мастер, и он, когда ее включал, соблюдал все рекомендации. Но вдруг пламя пошло вниз и раздался взрыв.

По старым перекрытиям огонь мгновенно распространился вверх.

“У меня вся мебель подпрыгнула в квартире и я вместе с ней. Сразу выбежала на балкон и здесь уже было пламя, очень быстро горело”, — рассказывала одна из жительниц дома Настя Ярема.

Эксперты установили, что взрыв произошел именно из-за неисправности в газовой колонке. Соседи говорят, что владельцы квартиры ее часто ремонтировали, но газовый прибор уже давно нужно было поменять на новый.

От взрыва в подъезде из тринадцати квартир пострадало три. Та, где произошел взрыв, полностью разрушена. Пламя повредило и жилище этажом выше – там сгорела перегородка между комнатами. Квартиру снизу во время тушения сильно залило водой.

В мэрии сообщили, что трем пострадавшим семьям было предложено временное жилье. Но этим предложением никто пока не воспользовался.

Эксперты также установили, что несущие конструкции дома целы, поєтому сносить его не будут. Уже завтра обещают приступить к ремонтным работам. Деньги на это выделяют из резервного фонда.

Завершить ремонт хотят через месяц. Свет в доме уже включили, вот-вот должны возобновить и газоснабжение.

Взрыв во Львове: трое пострадавших в больнице, владелица квартиры в самом тяжелом состоянии в

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