Три лета и климат, как в тропиках: синоптики шокировали прогнозом погоды на июнь

Синоптики рассказали о прогнозе погоды в июне / © Associated Press

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По календарю вот-вот начнется лето - самое продолжительное время года. Оно имеет аж 92 дня, на день больше, чем осень или весна и — в нынешнем не високосном году — на два дня больше, чем зима. Но кроме календарного лета, есть еще два лета: метеорологическое и астрономическое.

Метеорологическое лето наступает, когда среднесуточная температура воздуха превышает +15 градусов. По информации специалистов Украинского Гидрометцентра, в этом году в большинстве регионов Украины метеорологическое лето наступило 21 мая. Это на три дня позже чем в прошлом году. Метеорологическая весна длилась 82 дня, с 28 февраля по 20 мая, в прошлом году она была 115 дней, то есть началась еще в январе.

Астрономическое лето еще впереди, оно начнется в день летнего солнцестояния. Напомним: в этот день в северном полушарии, в котором расположена Украина, солнце находится в самой южной точке своего движения. День тогда самый длинный, а ночь самая короткая, в дальнейшем дни начинают уменьшаться, а ночи увеличиваться. В 2025 году летнее солнцестояние или солнцеворот выпадает на 20 июня, самый длинный день в Украине длится 16 часов 27 минут.

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Какая погода ждет нас в июне, выяснил ТСН.ua. Мы традиционно сравнили долгосрочный прогноз Укргидрометцентра и обобщенный прогноз двух популярных метеосайтов: meteofor и meteo.ua.

Укргидрометцентр: Луна с капризами, но без аномалий

Укргидрометцентр сообщил, что июнь будет намного теплее мая. Средняя месячная температура воздуха предполагается 19-23 градуса тепла, в горных районах +15-16, что на 1,5-2 градуса выше нормы. И на 6-8 градусов теплее, чем было в этом году в мае.

Месячное количество осадков ожидается 45-82 мм, в Карпатах и местами на Прикарпатье 103-152 мм, что в пределах нормы и несколько меньше, чем в мае, который оказался не только холодным, но и дождливым.

Как рассказала нам начальница отдела метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, лето начнется неустойчивой погодой, с дождями и колебанием температуры. В первую неделю июня не потеплеет выше +24-25 градусов. Ближе к середине месяца осадки прекратятся, а температура повысится.

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«Июнь характерен капризной погодой, частыми дождями с грозами и градом, — говорит Наталья Голеня, — Этим он отличается от июля и августа с их длительными жаркими периодами. Нынешний июнь прогнозируется не очень жарким, пока расчеты не показывают, что погода может быть аномально жаркой, первая неделя июня вообще окажется комфортной по температуре. В дальнейшем она повысится до +28-30 градусов, больше всего на юге и востоке, меньше всего — на западе страны».

По данным многолетних наблюдений, абсолютный минимум температуры воздуха в июне в большинстве областей составляет 1 градус тепла. Но в северных, восточных областях, в Днепропетровской, которая относится к центральным, и в горных районах в июне было зафиксировано от 0,3 до 3,4 градусов мороза, в Карпатах — 5 градусов мороза.

Абсолютный максимум температуры в июне — 39,8 градусов тепла. Такая температура была в Одесской, Херсонской, Харьковской и Луганской областях, в Карпатах и горах Крыма — 33 градуса тепла.

В мае самый большой мороз был минус 10 градусов, а самая высокая плюсовая температура — 39 градусов тепла.

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Погодные сайты: Будет мокро и тепло

Обобщенный прогноз погодных сайтов показывает, что нынешний июнь в Украине — месяц «мокрый». Дожди будут идти часто, за исключением южных областей. Будет тепло, иногда даже жарко, но 30-градусной жары не почувствуем.

Мероприятие

Жителям запада страны — это Закарпатская, Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Черновицкая и Хмельницкая области — почти не придется зачехлять зонтики. Дождь будет то больше, то меньше, но почти каждый день. На Ивано-Франковщине — рекорд: в июне может быть 27 дней с осадками, из них почти половина — с ливнями и грозами. В остальных областях прогнозируется от 21 до 25 «мокрых» дней. Больше всего будет свирепствовать непогода в первой декаде: с 5 по 10 мая в регионе выпадут ливневые грозовые дожди. Только на Закарпатье осадки будут более умеренными, хотя 7-10 июня будет греметь и там.

Очевидно, что при такой погоде не стоит ожидать высоких температур. Их и не будет: в среднем по региону днем будет +20-24 градуса, ночью +12-17. Несколько теплее на Закарпатье: днем +24-28, ночью +16-19 градусов.

Север

В северных областях — это Волынская, Ривненская, Житомирская, Черниговская, Киевская, Сумская — погода также прогнозируется в основном дождливой. Сильные дожди с грозами и даже с градом возможны везде с 5 по 7 июня. В дальнейшем погода улучшится, и до середины месяца осадков почти не будет, за исключением Черниговщины. Здесь не только будет идти дождь, но и греметь. Природа наверстает упущенное во второй половине июня — дожди в регионе возможны ежедневно, но тихие, без грома и молний.

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На Волыни и Ривненщине первая половина июня прогнозируется теплее, чем вторая. Днем будет +22-25 градусов, ночью +12-15. Во второй половине температура снизится на 2-3 градуса. В других областях весь месяц температура будет держаться днем +23-26 градусов, ночью +15-17.

Центр

Не обойдут дожди и центральные области — это Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Полтавская и Днепропетровская. Но придут они сюда позже, чем на запад и север страны, и будут умеренными. В первую неделю июня о зонтиках и дождевиках можно будет забыть, только перед Троицей и на Троицу (7-8 мая) везде по региону пройдут сильные ливни с грозами. В дальнейшем небо снова прояснится на 7-10 дней, лишь в Винницкой области погода останется дождливой и грозовой до конца месяца. В остальные области дожди вернутся в третьей декаде, но они будут незначительными, а на Днепропетровщине - символическими.

Температура в центре страны прогнозируется комфортной: днем +24-26 градусов, ночью +16-18. Однако в Винницкой области из-за дождей будет прохладнее на 2-3 градуса, а в Днепропетровской, из-за их отсутствия, наоборот, теплее, здесь в отдельные дни термометр покажет днем +28 и выше градусов в тени.

восток

На востоке страны - это Харьковская, Донецкая и Луганская области - дождей выпадет заметно меньше, чем в других регионах. На Харьковщине они распределятся равномерно на весь месяц. Здесь 7-8 и 10-11 июня здесь возможны ливни с грозами, а в конце второй и третьей декад - умеренные и слабые дожди, в остальные дни без осадков. А вот Донбасс и Луганщина получат свою норму влаги в первой декаде июня, в дальнейшем здесь будет царить сухая и жаркая погода. Воздух постепенно прогреется от +23-25 градусов днем и 15-17 ночью до соответственно +28-29 и +18-20 градусов. В Харьковский области температура не будет выше +26 днем и +18 ночью.

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Юг

Жителям юга Украины — это Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская области и Крым — дождей в июне перепадет немного. Больше всего их прольется в Запорожской области, здесь 7-8 июня возможны даже грозы, а всего дождливых дней может быть до десятка. Интернет-синоптики обещают, что в других областях в отдельные дни с неба также будет капать, но не очень, то есть настоящим дождем это назвать сложно. А в Крыму не будет и того: здесь все запасы дождей закончатся на Троицу, 7-8 июня.

Юг в июне окажется и самым жарким регионом в Украине. О +30 днем в тени речь не идет, но температура +28-29 градусов почти весь месяц будет привычной везде, кроме Одесской области. Причина — прохладные ветры с Черного моря, которые снизят температуру воздуха на 3-4 градуса, до комфортных +24-26. Ночная температура будет держаться в пределах 16-20 градусов.

Как видим, прогнозы Укргидрометцентра и погодных сайтов похожи: июнь ожидается не жарким и со значительным количеством осадков.