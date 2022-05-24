Три месяца войны: какие свои земли Украина уже героически отвоевала у Путина и что будет дальше

Три месяца войны: какие свои земли Украина уже героически отвоевала у Путина и что будет дальше

24 февраля 2022 около 5 утра жизни миллионов украинцев изменилось — независимая страна, в которой царила мирная жизнь, подверглась полномасштабному нападению страны-агрессора во главе с диктатором Владимиром Путиным.

Три месяца назад украинцы проснулись от раздавшихся по всей стране взрывов и звонков родных — Россия начала так называемую "спецоперацию" и выпустила крылатые и баллистические ракеты по аэродромам, военным штабам и складам в Киеве, Харькове, Луцке, Ивано-Франковске, Днепре, Васильков. Взрывы звучали в городках под Киевом, где потом оккупанты совершали чрезвычайно жестокие зверства в отношении мирных людей, в Одессе и на подконтрольной Украине территориях Донбасса и Луганщины. В то утро никто не мог поверить, что полномасштабная война возможна.

Как начиналось полномасштабное вторжение путинской армии в Украину и каких успехов добились ВСУ за три месяца мужественной борьбы, говорится в сюжете "Сніданку з 1+1".

Подготовка Украины

Несмотря на коварное и неожиданное для многих украинцев нападение РФ, высшее руководство государства было готово к атаке агрессора.

Признаком того, что Украина начала готовиться, говорит военный эксперт Сергей Згурец, были учения "Заметіль-2022", где за несколько недель до начала широкомасштабного нападения РФ, военные провели тренировки, которые помогли, в частности, передислоцировать нашу авиацию на другие аэродромы и обеспечили определенное домобилизацию.

Путин планировал за три дня взять украинскую столицу и развернуть свой триколор во всех украинских областях, но потерпел неудачу — в замен получил большое сопротивление граждан.

Достижения Украины в войне с РФ

Украинским защитникам удалось отбить оккупантов от Киева, Чернигова, Сум; воины заставили путинскую армию отойти за нашу границу.

За эти три месяца войны в Украине армия РФ, о которой кремлевская пропаганда годами создавала культ одной из "сильнейших", понесла рекордные потери. По состоянию на 24 мая общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составили более 29,3 тысяч человек. Российская армия не только деморализована, но и ежедневно теряет много техники и военных, которых сама РФ не хочет забирать с поля боя и лжет об их смерти.

Так, за три месяца амбиции Путина уменьшились от захвата Киева и половины Украины до наступления в зоне Изюма. В то же время ВСУ доформировали отряды терробороны, а на временно оккупированных территориях начали работать силы сопротивления и довольно успешно.

В Херсонской области и других регионах, где оккупанты пытаются контролировать украинскую территорию, происходят загадочные случаи с армией РФ: исчезают их офицеры и солдаты, происходят ситуации, когда поезда идут под откос.

А еще у Украины есть мощная и однозначная поддержка всего цивилизованного мира. Через три месяца западные партнеры значительно расширили санкции против РФ, увеличили гуманитарную поддержку и поставки оружия, а США подписали исторический "Ленд-лиз".

Что будет дальше?

По мнению украинского журналиста и военного эксперта Сергея Згурца, Украину ждет большое сражение за Донбасс. Сейчас российские силы на востоке Украины иссякают, а вот ВСУ вскоре получит тяжелое вооружение от партнеров. Ожидается, что война в ближайшее время может перейти в менее активную стадию.

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"Враг скоро будет не готов вести боевые действия, а мы еще не готовы. И вот эта пауза может длиться несколько месяцев. К концу лета мы можем выйти на следующий этап боевых действий, связанных с вытеснением врага с нашей территории", — говорит. эксперт.

Три месяца войны показали мощь Вооруженных сил Украины и сплоченность украинского народа, ставшего символом несокрушимости и непокорности для всего цивилизованного мира.

Как сообщалось, министр обороны Великобритании заявил, что Путин не сможет добиться успеха в Украине, потому что его армию разобьют ВСУ.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что Украина может выиграть войну, которую начала и варварски ведет РФ.

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