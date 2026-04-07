Три месяца провели на передовой: военные откровенно рассказали о ситуации на фронте

Провести три месяца на «нуле», не имея возможности даже размять ноги или в полный рост выйти из укрытия — это реальность бойцов 13-й бригады Нацгвардии «Хартия». Чтобы враг не заметил передвижений, защитники неделями «врастают» в землю, ожидая тумана или метели, чтобы наконец сменить собратьев.

О быте, где посылки прилетают дронами, а ноги забывают, как ходить — в репортаже корреспондента ТСН Юлии Бойко.

85 дней в блиндаже: история бойцов

Восемьдесят пять дней в холодном блиндаже, где каждое лишнее движение может стать фатальным. Боец под псевдонимом «Малый» вспоминает этот выход как сплошное испытание. Враг следит через тепловизоры, поэтому единственная тактика — полная неподвижность. Командиры объясняют: это сознательная стратегия. Ждут худшую погоду, чтобы провести ротацию незаметно для вражеских глаз.

«Дроны летают, они как и ночью видят, так и днем. Стараемся меньше движений делать по дорогам, по посадкам. Почему так долго ждем непогоды? Туманы, дожди, снег. И тогда только ребят заводим или выводим», — говорит «Кубинец», главный сержант роты бригады «Хартия».

Оккупанты пытались выбить защитников не только снарядами, но и газом.

«Дрон залетел прямо по входу, а там газ как раз такой — дымовуха, перемешанная с каким-то газом. В противогазе сидишь и даже рук не видишь», — вспоминает «Малый».

Новый год с ананасами и котом

Разведчик «Академик» встретил на позициях Новый 2026-й год. Говорит, раньше не поверил бы, что сможет выдержать 23-градусный мороз в таких условиях. Но человек приспосабливается ко всему. Благодаря доставке дронами, даже на «нуле» под обстрелами у бойцов был праздник.

«Несмотря на то, что моя позиция была расположена на переднем краю, у меня в блиндаже были энергетики, сладости, консервированные ананасы. В этом плане мы были хорошо обеспечены», — говорит «Академик», разведчик-радиотелеграфист.

Компанию бойцам составил найденыш-кот. Четвероногий не только спасал от мышей, но и стал главным антидепрессантом. Когда пришло время выходить, кота пришлось оставить следующей смене — пушистик настолько отъелся, что нести его 15 километров по грязи было просто невмоготу. Побратимам оставили подробную «инструкцию по эксплуатации» кота: что любит есть и как с ним играть.

Самое трудное — это путь назад. После месяцев в тесном пространстве, где передвигаться можно только на корточках или на коленях, мышцы атрофируются.

Несмотря на истощение и необходимость длительной реабилитации, бойцы «Хартии» говорят: готовы снова врастать в землю, чтобы враг не продвинулся ни на метр.

