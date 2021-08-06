Три недели "тихой дипломатии": как происходит подготовка к встрече Зеленского и Байдена

Три недели "тихой дипломатии": как происходит подготовка к встрече Зеленского и Байдена

О чем договаривались руководитель ОПУ Андрей Ермак и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время визита в Вашингтон.

В течение двух дней занимались подготовкой визита президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и руководитель Офиса президента Андрей Ермак. О том, с кем встречались украинские чиновники и что обсуждали, говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Традиционно встречи лидеров государств готовят на уровне дипломатов. Но на этот раз предварительные встречи проходили на более высоком уровне, поскольку в повестке дня переговоров Байдена и Зеленского будут вопросы, которые требуют особого внимания.

Главные встречи — с советником американского президента Байдена по вопросам безопасности Джейком Салливаном и госсекретарем США Энтони Блинкеном. Последний, встречая украинского коллегу, заверил, что США неизменно поддерживают независимость и территориальную целостность Украины.

"Мы будем говорить о каждом вызове — что можно сделать, чтобы поддержать сильную Украину, которая могла бы защитить себя от внешней агрессии. Но также — не менее важно — о продлении жизненно важных реформ, чтобы укрепить демократию и экономику ", — очертил темы будущих переговоров глава Госдепа США.

Украинские чиновники откровенно говорят, что одним из самых раздражающих вопросов будет российский газопровод "Северный поток-2", санкции относительно которого США сняли, тем самым, дав зеленый свет его достройке и вводу в эксплуатацию.

При этом, правда, США и Германия обязались защищать украинские интересы в случае, если Россия пойдет на дальнейшие агрессивные действия. Эти договоренности в украинском МИД раскритиковали.

"Некоторые вещи, наиболее принципиальные и наиболее деликатные, можно проговаривать на уровне тех людей, которые работают непосредственно с президентом Байденом и готовят его к этому визиту. Мы проговорили именно договоренности, на которые выйдут президенты", — отметил, рассказывая о последствиях визита, Дмитрий Кулеба.

По словам главы украинского МИД, следующие три недели, а именно столько времени осталось до визита Зеленского в США, будет продолжаться период тихой дипломатии — огромное количество контактов, телефонных звонков, обмен документами.

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Сути наработанных решений украинские чиновники не раскрывают. Но уверяют, что их услышали.

"У всех есть четкая позиция — прежде всего, безопасность. Общая безопасность и энергетическая безопасность нашей страны. И мы очень рады, что в этом нас поддерживают наши стратегические партнеры ", — отметил по этому поводу руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Напомним, что президент Зеленского в Вашингтоне ждут 30 августа. Он будет вторым — после канцлера Меркель — европейским лидером, которого пригласили в Белый дом после инаугурации Байдена.

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