Три ожидания Украины и никаких пауз на поле боя: главное из выступления Зеленского на "Рамштайне"

Владимир Зеленский рассчитывает от встречи Контактной группы в формате "Рамштайн" объявлений о ПВО и дальнобойному оружию для Украины.

Президент Владимир Зеленский 11 октября прибыл в Брюссель с неанонсированным визитом, где впервые принял участие во встрече Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", а также во встрече министров обороны стран НАТО и заседании Совета Украина-НАТО.

ТСН.ua собрал главные заявления Владимира Зеленского из выступления на "Рамштайне" 11 октября 2023 года.

Три ожидания от "Рамштайна"

Перед встречей министров обороны стран НАТО в Брюсселе Владимир Зеленский заявил, что ожидает от заседания в формате "Рамштайн" решения по ПВО, дальнобойному оружию и артиллерии для Украины.

"Системы противовоздушной обороны, оборонительный щит. Это не просто слова, а очень конкретные вещи, и мы нуждаемся в очень конкретных географических точках нашей земли, чтобы сохранить энергетическую сеть, людей, зерно и маршруты его поставок в Африку, Азию, мира", – заявил президент.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Важно забрать оружие из российских рук! Зеленский на заседании "Рамштайна"

Без кого Россия не сможет вести войну

Президент Украины подчеркнул, что Россия не способна своими силами вести войну против нашего государства. Москва справится с помощью Ирана и Северной Кореи, поставляющих вооружение для оккупационной армии.

Владимир Зеленский также отметил, что сейчас РФ медленно, но уходит из разных ключевых точек в геополитических изломах. Ведь Кремлю не хватает своей силы.

"Тем не менее у нее все еще хватает сил, чтобы разжигать конфликты и превращать их в полномасштабные трагедии. В частности, в Израиле и на Ближнем Востоке", — добавил президент.

Украина должна выиграть зимнюю битву против террора

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина выстоит в войне против российского террора. Впрочем, важно выбить оружие из рук нашего врага.

"В чем сильные стороны России? Если честно, только в том, что они могут разрушать жизнь. Россия больше ничего не способна делать. Донор безопасности? Нет. Контрибутор развития? Нет. Политический полюс? Нет. Источник экономического роста? Нет. Террорист? Да. Единственное! Что угрожает и Украине, и многим другим нациям. Надо выбить этот инструмент из рук России – инструмент террора. Ответ – противовоздушная оборона и другие виды вооружений", — подчеркнул глава государства.

Владимир Зеленский также добавил, что Украине необходима способность наращивать экономическую деятельность, требуется адекватный экспорт зерна и ключевых продуктов.

Никаких пауз на поле боя – ВСУ определяют ход событий

Россия потеряла инициативу на поле боя и сейчас ВСУ давят, поэтому это давление нужно продолжать, не давая агрессору пауз для восстановления и изменения тактики.

"Мы сейчас находимся в особой ситуации на линии фронта, в ситуации, когда важно давить. И без пауз. Это очень важно, без пауз. Вы понимаете принципы эффективной обороны, а это – оборона, которая не оставляет врагу шанса отдохнуть, восстановиться, выбрать какую-то другую тактику…И хотя оккупанты все еще пытаются штурмовать наши позиции, хотя наша оборона и контрнаступательные действия очень сложны, это все еще Украина, это наши солдаты определяют ход событий, и Россия не может справиться с этой войной самостоятельно, вы это видите", — заявил Зеленский.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что РФ не собирается заканчивать войну и назвал цели Путина.

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