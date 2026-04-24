Три плана Путина на 2026 год: эксперт о дедлайнах Кремля и сколько еще может продолжаться война

Эксперт рассказал о планах Путина и объяснил сколько еще может продолжаться война

Украину ждет сложная весна и лето 2026 года. Об этом отмечают аналитики и политики разного уровня. Непросто будет как на фронте, так и на дипломатической арене по поводу остановки войны.

Чего следует ожидать и на что рассчитывать, TСН.ua рассказал военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке, заместитель начальника Генштаба (2006–2010 гг.) Игорь Романенко.

Война в Украине: две концепции наступления РФ

По мнению эксперта, уже сейчас началась наступательная весенне-летняя кампания РФ на фронте. Наступательные действия врага преследуют цель реализации двух концепций.

«Первая это — захват четырех областей Украины в рамках незаконно измененной конституции РФ. Вторая — формирование буферных и санитарных зон, к которым Путин добавил еще и зоны безопасности. Все это противник может реализовать только при добавлении дополнительных ресурсов, прежде всего личного состава, а с этим у россиян есть значительные проблемы», — рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко.

Из четырех областей россиянам удалось захватить только Луганскую, хотя наши военные еще продолжают удерживать определенный процент территории области. А враг в который раз рапортует о ее окончательном захвате.

Что происходит на фронте: Херсон, Днепр и Запорожье

«На Херсонское направление у россиян не хватает ресурса, и это очевидно, учитывая интенсивность ведущихся там боев. Что касается Днепропетровской и Запорожской областей, то в степной зоне противнику проще было продвигаться вперед, и они продвигались. Но наши войска за первый квартал этого года организовали проведение контратак и отбили часть захваченных населенных пунктов на Днепропетровщине», — рассказывает генерал-лейтенант.

Относительно аппетитов Путина, то он стремится захватить Запорожье и область.

«Об этом свидетельствует даже то, что противник снимал ресурсы с важного Покровского направления и перебрасывал их на Запорожское. Благодаря этому им удалось захватить Гуляйполе. Но наступление противника там было остановлено нашими штурмовыми полками. Ореховское направление стабилизировано: наши отразили Степногорск и остановили продвижение боевых действий», — рассказывает Игорь Романенко.

Приоритет — Донетчина: битва за города-крепости

Приоритетным направлением для Путина, по словам эксперта, остается Донецкая область. Россиянам удалось захватить Покровск и Мирноград, но с февраля продолжаются бои на севере этих городов за населенные пункты Родинское и Гришино, являвшиеся центрами логистического обеспечения наших группировок войск.

«Если противнику удастся окончательно захватить эти населенные пункты, то это позволит россиянам переключиться на Константиновку и Дружковку, а затем на север к более мощным городам-крепостям — Славянск и Краматорск. Константиновка уже окружена с трех сторон, а в ее окрестностях продолжаются ожесточенные бои, применяется артиллерия и авиация, а дроны разбивают город. Фактически он превращается во второй Покровск. Что касается Дружковки, то ее расположение менее удобно для обороны, потому что населенный пункт находится, условно говоря, „в яме“. Так что ключевой для обороны остается Константиновка, и здесь только вопрос времени, сколько смогут удерживать ее наши воины», — объясняет генерал-лейтенант.

Россияне ведут подготовительные бои от уже захваченного Северска до Лимана и Ямполя, чтобы в дальнейшем продвигаться с северо-восточного направления на Славянск и Краматорск.

«Известно, что Путин ставит задачу взять эти города до конца года, а с ними всю Донецкую область. Поэтому лето действительно может быть сложным на этом участке фронта, если противник, подчеркиваю, найдет для этого ресурсы. А вот сбудется ли план Путина — вопрос», — подчеркивает Игорь Романенко.

Человеческий ресурс и скрытая мобилизация в РФ

Эксперт добавляет: чтобы реализовать планы в весенне-летней кампании, россиянам нужны дополнительные ресурсы, и прежде всего люди, потому что техника и вооружение у них есть.

«С декабря прошлого года россияне теряют больше солдат, чем поставляют в войска. Такая же тенденция наблюдалась весь первый квартал 2026 года. За апрель потери россиян за сутки переваливают за 1100 человек. Если такие темпы сохранятся, то за месяц потери врага составят более 30-35 тысяч человек», — говорит военный эксперт.

Пока противнику не удается изменить ситуацию, и он теряет большое количество личного состава.

«Путин подключает к войне контрактников, готовых воевать за деньги. К сожалению, из-за войны войны на Ближнем Востоке, повлекшей рост цен на российскую нефть, РФ зарабатывает много денег. По оценкам аналитиков, в месяц они заработали на нефти более 10 миллиардов долларов. Кроме поиска наемников за деньги, путинские генералы вынуждены проводить скрытую мобилизацию. Предприятиям в РФ приходят разнарядки, сколько людей нужно отправить на фронт, а также на высшие учебные заведения — они должны предоставить определенное количество студентов, а это будущие операторы дронов. Также возможна и открытая мобилизация, но Путин на это пока не идет, потому что боится бунта в России. Именно поэтому там закрывают социальные сети, чтобы не допустить социального взрыва среди „глубинного народа“, — отмечает эксперт.

Прогноз на конец года: когда закончится война в Украине

По мнению Игоря Романенко, если такие тенденции в России будут продолжаться и дальше, плюс экономический кризис, который может начаться в начале лета, то до конца 2026 года есть вариант приостановки ведения войны.

«А именно возможен переход на отдельных направлениях к обороне или остановка ведения боевых действий. Россияне могут это аргументировать тем, что им на пятый год пора завершать СВО (специальную военную операцию), потому что это название — только пропаганда. Спецоперация была в Венесуэле, а происходящее в Украине — это широкомасштабная война», — говорит военный эксперт.

По его словам, возможен и третий вариант — это организация проявлений гибридной войны против стран северо-восточной Европы, чтобы дестабилизировать ситуацию в НАТО.

«Президент США уже и так изрядно дестабилизировал ситуацию в альянсе своими заявлениями, а Путин может еще и проверить их на прочность. Этим сейчас серьезно обеспокоены страны Балтии, активно перенимающие опыт Украины по борьбе и защите. Такие страны как Финляндия, Швеция, Норвегия, меньше Польша, могут подвергаться российской агрессии уже в этом году. Я имею в виду отдельные объекты этих стран, острова, тот же Сувальский коридор. Россияне действительно формируют такие планы», — отмечает эксперт.

Игорь Романенко подчеркивает, что три плана Путина связаны между собой, но зависят от самого главного — найдет ли Россия человеческий ресурс для их выполнения.

Тактика «зеленки», дедлайны и цели российского диктатора

Что касается ситуации на фронтах по состоянию на данный момент, то эксперт отмечает, что погодные условия способствуют противнику для возможных наступательных действий.

«Россияне накапливают силы в лесополосах и посадках. Зелень на деревьях этому способствует, потому что одно дело бить дронами по чистой местности, а другое — когда в посадке можно замаскировать солдат и технику. Поэтому возможно, что враг попытается продвигаться вперед, используя тактику малых групп. Путин ставит задачу активизировать наступление до мая под сакральную дату, чтобы захватить еще хоть что-нибудь. Максимум он отодвинет дедлайн к осени. Основная цель для российского диктатора — это Донецкая область», — говорит Игорь Романенко.

Еще два года войны и почему мало надежд на переговоры?

По словам эксперта, в случае захвата, например, Донетчины, Путин теоретически может пойти на паузу в войне, потому что нужно «расхлебывать» гору других проблем, которые есть в России.

«Но наше руководство не собирается просто так сдавать территории. Поэтому, если борьба будет продолжаться, то война может продолжаться еще этот и следующий год. Да, о возможных трехсторонних переговорах все говорят, называют разные места, но Путин стоит на своем и заявляет: „отдайте нам Донецкую область, тогда будут какие-то результаты“. А Трамп понимает, что вариант встретиться втроем без особых изменений в войне ничего не даст. Поэтому идея направить двух „великих“ дипломатов Кушнера и Виткоффа в Украину вряд ли что-нибудь изменит. Как и идея проводить референдум по сдаче территорий не даст результата. Да и наш президент вряд ли пойдет на это», — отмечает Игорь Романенко.

Эксперт подчеркивает, что вариант окончания войны возможен за счет двух факторов — силы и влияния со стороны Украины. Но если россияне соберут достаточно сил, они будут реализовывать один из упомянутых вариантов.

Воздушный террор: ракетные и дроновые удары будут продолжаться

По мнению эксперта, россияне будут продолжать массированные ракетные и дроновые обстрелы Украины, чтобы побудить нас к окончанию войны на их условиях. Воздушный террор будет продолжаться.

«Он остается как один из механизмов влияния. Целые, те же. Это Киев и важные инфраструктурные объекты в других городах. Россияне и не прекращали от зимы бить по энергетическим объектам и критической инфраструктуре. Также наносят удары по жилым домам, чтобы усилить морально-психологическое давление. Путину нужно, чтобы у нас увеличилось количество людей, которые потребуют отдать Донбасс, чтобы остановить войну. Это основная цель этих ударов — моральное истощение людей от войны», — подчеркивает эксперт.

Внутренние вызовы: мобилизация и экономика

Также, по мнению эксперта, россияне бросят значительные усилия на то, чтобы сделать невозможным или сорвать процесс мобилизации в Украине.

«Этим процессом у нас должна заниматься полиция, а не ТЦК. Если человек не обновил данные, скрывается и убегает — он нарушитель закона. Ее должна найти и задержать полиция, а не ТЦК. К сожалению, этого пока у нас менять не хотят. Поэтому нам следует не только бороться с врагом, но и выполнять остающиеся нерешенными стратегические цели: справедливая мобилизация, перевод экономики на военные рельсы и изменения законодательства к условиям ведения войны», — заключает Игорь Романенко.