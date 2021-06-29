Три по двести: самый умный выпускник этого года рассказал, как достиг высоких результатов

Три по двести: самый умный выпускник этого года рассказал, как достиг высоких результатов

За высокие результаты на ВНО в этом году впервые начнут выдавать президентскую стипендию.

Один на всю страну. В этом году только одному выпускнику удалось написать ВНО по трем предметам на 200 баллов. И это ученик из Киева. Денис Кинзерский выпускник столичного физмат лицея, на 200 написал математику, химию и биологию. И за такие достижения Денису заплатят. В этом году за высокие результаты ВНО ученикам будут платить президентскую стипендию.

О том, сколько это, кому ее точно дадут и куда эти деньги планирует потратить отличник Денис — 29 июня говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Столичный физмат лицей. Класс биологии. Это кабинет, в котором учился самый умный выпускник этого года.

У Дениса Кинзерского ВНО по математике — 200, по биологии — 200, по химии — 200. Украинский написал на 196. Что единственный на всю страну получил три по двести — парень не знает, как и реагировать. Его же учительница нарадоваться не может.

Радуется за своего ученика и классная руководительница, а заодно учительница по биологии. Что по этому предмету у Дениса будет 200, она и не сомневалась. А вот — математикой впечатлил. Ведь в школе на максимум не вытягивал.

Достичь высоких результатов, говорит, удалось благодаря хорошим учителям в лицее. А еще немного обратился и к репетиторам.

Ну, и по биологии еще прошел онлайн курс.

Знания по биологии планирует углублять и дальше. Хочет поступить в университет Шевченко в институт высоких технологий.

За высокие результаты на ВНО в этом году впервые начнут выдавать президентскую стипендию.

Согласно указу награждать деньгами будут за самые вісокие баллы по ВНО — тех, кто закончил школу, постоянно проживает в Украине и зачислен в отечественный вуз. Стипендии будут выплачивать ежемесячно в течение года, по 10 000 гривен.

Куда потратить президентскую стипендию уже могут подумать и те, кто набрал по двум предметам по 200 баллов. Таких на всю страну двадцать семь. Среди них Виктория — у которой 200 по математике и химии. А еще Ирина. У нее 200 по английскому и математике. Ее же уже зачислил немецкий вуз.

Президентскую стипендию за высокие результаты ВНО, согласно постановлению правительства, назначать будут не более 270-ти участникам тестирования. Пока максимальные 200 получили более полутысячи тестировщиков. Но эта цифра может возрасти. Сегодня стартовала дополнительная сессия ВНО.

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