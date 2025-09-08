- Дата публикации
Три самые дешевые квартиры во Львове: сколько стоят и как выглядят (фото)
Сколько стоят три самые дешевые однокомнатные квартиры во Львове.
Самая дешевая квартира во Львове на вторичном рынке стоит 19,5 тысячи долларов (806,2 тысячи гривен).
Такое объявление размещено на популярном сайте по поиску недвижимости.
За такую цену предлагают однокомнатную квартиру в общежитии в Железнодорожном районе. Ее площадь — 17,9 квадратных метров.
Владелец пишет, что вода и канализация проведены в комнату, поэтому по желанию там можно сделать собственный туалет. В квартире установлен отдельный счётчик на свет. Кухня на этаже общая.
«Соседи нормальные, конфликтов нет. Садик, школа близко, до базара 100 метров, маршрутки так же. Квартира приватизирована», — говорится в объявлении.
За 22 тысячи долларов (909,6 тысячи гривен) продается однокомнатная квартира в Лычаковском районе Львова. Она расположена на первом этаже пятиэтажного дома. Общая площадь — 18,8 квадратных метров.
В квартире выполнен свежий косметический ремонт, есть вся необходимая для жизни мебель и бытовая техника. Газа в доме нет — только электричество.
В Лычаковском районе выставлена на продажу еще одна квартира за 22 тысячи долларов. Ее площадь немного больше — 20 квадратных метров. Она расположена на первом этаже 10-этажного дома.
«Квартира находится в хорошей, уютной локации. Рядом есть все для комфортной жизни. 30 минут пешком до центра города. В квартире есть вся необходимая мебель и техника. Высокий цокольный этаж», — отмечает автор объявления.
