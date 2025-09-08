Три самые дешевые квартиры во Львове: сколько стоят и как выглядят (фото)

Квартира во Львове / © ТСН

Реклама

Самая дешевая квартира во Львове на вторичном рынке стоит 19,5 тысячи долларов (806,2 тысячи гривен).

Такое объявление размещено на популярном сайте по поиску недвижимости.

За такую цену предлагают однокомнатную квартиру в общежитии в Железнодорожном районе. Ее площадь — 17,9 квадратных метров.

Реклама

Квартира во Львове

Владелец пишет, что вода и канализация проведены в комнату, поэтому по желанию там можно сделать собственный туалет. В квартире установлен отдельный счётчик на свет. Кухня на этаже общая.

«Соседи нормальные, конфликтов нет. Садик, школа близко, до базара 100 метров, маршрутки так же. Квартира приватизирована», — говорится в объявлении.

За 22 тысячи долларов (909,6 тысячи гривен) продается однокомнатная квартира в Лычаковском районе Львова. Она расположена на первом этаже пятиэтажного дома. Общая площадь — 18,8 квадратных метров.

Квартира во Львове

В квартире выполнен свежий косметический ремонт, есть вся необходимая для жизни мебель и бытовая техника. Газа в доме нет — только электричество.

Реклама

В Лычаковском районе выставлена на продажу еще одна квартира за 22 тысячи долларов. Ее площадь немного больше — 20 квадратных метров. Она расположена на первом этаже 10-этажного дома.

Квартира во Львове

«Квартира находится в хорошей, уютной локации. Рядом есть все для комфортной жизни. 30 минут пешком до центра города. В квартире есть вся необходимая мебель и техника. Высокий цокольный этаж», — отмечает автор объявления.

Квартира во Львове

Ранее мы рассказывали, что в Одессе продают квартиру у моря за 8 тысяч долларов: как выглядит жилье.