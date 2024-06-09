Три сценария окончания войны в Украине: какой самый реалистичный

Путин считал, что захватит Украину за несколько дней, то есть он переоценил себя и недооценил ВСУ.

Журналисты американского журнала Foreign Policy вместе с известным в США экспертом проанализировали, когда и чем может закончиться война в Украине.

Какие три сценария могут ждать Украины уже в ближайшие годы, на какие риски должна уже вскоре пойти Украина и почему в США хотят новое контрнаступление ВСУ – смотрите в эксклюзиве TSN.ua.

Известный американский международный эксперт директор стратегической программы в Defense Priorities, почетный профессор Городского колледжа Нью-Йорка и старший научный сотрудник Колумбийского университета Раджан Менон сделал громкий прогноз войны в Украине. По его убеждению, существует три сценария окончания войны в Украине.

Первый сценарий

Россия все еще может добиться существенных успехов на фронте, переломить ВСУ и поставить Украине ультиматум. Тогда Путин точно выдвинут несколько требований, среди них самые важные: оставить за РФ захваченные украинские территории, а также вернуть остальную территорию Украины в свою орбиту влияния. О полной оккупации вряд ли речь идет, однако тогда Украина рискует превратиться в Беларусь – страну без собственной позиции, боеспособной армии и суверенитета.

Чтобы убедить мир реализовать именно этот сценарий, Путин активно продвигает "собственный мир" и, к сожалению, находит единичных единомышленников даже в Западном мире.

"Сторонники соглашения с Путиным, кажется, уверены, что могут предусмотреть развязку войны: победа России — скажем, контроль над Донбассом, Херсоном и Запорожьем — и подчинение Украины. Однако такие верные утверждения не имеют доказательной базы. Никто не может быть уверен, чем закончится эта война, и прогнозисты должны быть скромнее, учитывая, что почти все прогнозы по-прежнему оказались неверными", — считает эксперт.

И здесь эксперт делает важное замечание. Подобные прогнозы, хоть и нельзя исключать, но они еще не сбывались за эту войну. Все помнят, как на Западе на полном серьезе обсуждали "Киев за 3 дня". Но ведь страна обороняется и довольно успешно. Скептики в США и Европе кричат, что ВСУ не имеют шанса: только за 2024 год потеряли Авдеевку, а у россиян есть успехи на Донбассе. Но это только полуправда, говорит эксперт. Все это произошло при условии огромного преимущества врага в артиллерии и боеприпасах из-за задержки помощи США. Как только Конгресс наконец-то согласовал 61 миллиард помощи Украине, ситуация на фронте выровнялась. А теперь ВСУ наносят безумные потери врагу по всему фронту.

Самая яркая статистика в Харьковской области, куда оккупанты поперли 10 мая. За май Россия потеряла более 38 тысяч бойцов мертвыми и ранеными. А это почти на 10 тысяч больше, чем в декабре 2023-го или в феврале 2024-го — в дни самых ожесточенных боев за Авдеевку.

Россия проиграет – такими темпами враг не просто выдохнется, ему потребуется новая мобилизация. Та же ситуация и с техникой. Они нетерпеливо бросают в мясные штурмы все новые и новые силы, достигая лишь малых тактических целей или вообще не преуспевая.

Раджан Менон считает, что многие в мире только обращают внимание на проблемы Украины: мобилизацию, нехватку оружия, ПВО, дальнобойных средств поражения и т.д., но как будто вообще не учитывают то, что потеряли и продолжают терять РФ. Эксперт убежден: идти на путинский мир нельзя, потому что это только блеф.

"Призывы к мирным переговорам имеют еще один недостаток. Они перечисляют проблемы, с которыми сталкиваются украинские Вооруженные силы — есть на что указать, — но опускают любое упоминание о российских", — говорит эксперт.

Геолокационные данные показывают, что Россия потеряла около 16 000 единиц техники, в том числе более 3 000 танков, а также более 5 000 БТРов и БМП. Кроме того, треть кораблей и подлодок Черноморского флота была повреждена или уничтожена. Было много дискуссий о количестве жертв этой войны.

По данным Министерства обороны Великобритании, общее число погибших и раненых военных России составляет 465 тысяч. Но даже если подлинное количество составляет лишь одну треть от этого, потери России против гораздо более слабого противника все равно остаются значительными.

В 2024 году оборонный бюджет РФ вырос на 70%, а расходы на оборонку составили почти 7% ВВП страны.

Второй сценарий

Второй сценарий – наиболее благоприятный для Украины, но требует от Киева жестких решений и активных действий. Чтобы удержать фокус на себе со стороны Запада и дальше получать военную помощь, Украине нужны победы. Киеву нужно задуматься о новом контрнаступлении.

"Было бы глупо спешить с переговорами, прежде чем увидеть, какое изменение будет иметь введение дополнительного оружия, сможет ли российская армия поддерживать текущий темп, когда у Украины будет больше огневой мощи, и насколько успешным окажется план Украины. Если Украина, подкрепленная дополнительными войсками и вооружением, отразит больше территории — даже если достижения будут значительно меньше амбициозных целей Зеленского — и Путин поймет, что его армия не сможет достичь дополнительных достижений, Украина будет иметь больше рычагов влияния, чем она имеет сейчас для формирования политического урегулирования", — считает эксперт.

Третий сценарий

Есть и другой сценарий, так сказать "не вашим, не нашим". Если Украине не удастся выбить врага за границу, или отбить часть временно оккупированной земли и поставить Путина под угрозу потерять еще больше, а Россия так и не сможет прорвать оборону ВСУ, сторонам придется договариваться.

"Война заходит в тупик, из которого оба противника считают, что из него невозможно выйти, но у Путина достаточно рычагов влияния, чтобы обеспечить нейтралитет Украины. Киев использует собственную переговорную силу, чтобы настаивать на вооруженном нейтралитете, который дал бы ему свободу тренировать свои вооруженные силы в западных странах, оснащать свою армию западным оружием и таким образом оставаться вне сферы влияния России", — отметил он.

Хотя другие сценарии, конечно, возможны, эти, за исключением первого, имеют общую черту: они требуют, чтобы Украина укрепила свою переговорную силу, прекратив российский импульс, развернув собственное контрнаступление и вернув себе больше территории.

Для этого нужно время, которое у Украины сейчас: западное вооружение только начало поступать на фронт, и его объемы увеличатся в ближайшие месяцы. Россия и Украина могут со временем провести переговоры о политическом урегулировании. Но пока не пора их начинать.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТРИ СЦЕНАРИИ ЗАВЕРШЕНИЯ ВОЙНЫ В УКРАИНЕ!

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