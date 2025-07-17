Три сердца за трое суток: во Львове 20-летний пациент получил уникальный шанс на жизнь

Во Львове спасли 20-летнего пациента / © Pixabay

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Во Львове врачи провели уникальную операцию по двойной трансплантации сердца. 20-летний пациент пережил две пересадки подряд. Сначала отказало его собственное сердце, а донорское не прижилось. И всего за двое суток удалось найти третье сердце — его пересадили успешно.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Марички Кужик.

20-летний Виталий только недавно начал подниматься с постели — после длительной борьбы за жизнь. В его груди новое сердце, потому что родное буквально останавливалось.

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Парень не подозревал, что имеет врожденный порок сердца. Вирусная инфекция, которую перенес полгода назад, запустила болезнь — дилатационную кардиомиопатию. Начались сложные нарушения ритма сердца, орган начал раздуваться, как шар и не мог перекачивать кровь.

Парень в больнице / © ТСН

«Нам сказали что надо поставить на сердце дефибриллятор, это защита от внезапной остановки сердца, если сердце остановится, то дефибриллятор заведет», — говорит мама парня Ирина Дац.

Аппарат установили в другой больнице. Однако как оказалось — неисправный. Вместо того, чтобы спасать — поражал током. А когда врачи пытались вытащить дефибриллятор, то досталось даже кардиохирургу.

В Больницу Святого Пантелеймона парня доставили в критическом состоянии. Единственный шанс на спасение — трансплантация. Пока ждали донорское сердце — Виталия подключили к аппарату, который полностью заменяет работу органа.

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«И уже фактически на считанные дни шел отсчет, чтобы спасти этого молодого парня. Он сейчас находится на вспомогательном приборе — это ЭКМО. Его сердце уже настолько ослаблено, что вообще даже с помощью медикаментов не может работать», — говорит руководитель Центра сердца и сосудов Первого территориального медицинского объединения г. Львова Роман Домашич.

Через неделю появилось донорское сердце. Но орган не прижился — уже через час после пересадки сердце снова остановилось. А Виталия вернули на искусственную поддержку. Шансов было мало, говорят медики.

«Это было спровоцированное сердце, которое имело фракцию около 40. Такие сердца, как правило, пересаживаются только таким критическим пациентам. Или вообще не пересаживаются, не рассматриваются. Но поскольку у нас времени не было, мы попытались рискнуть», — говорит Роман Домашич.

Второе донорское сердце нашлось уже через 52 часа — и это чудо. На этот раз операция была успешна.

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Врачи называют это редким случаем. За несколько суток пациент пережил две трансплантации. Сейчас сердце Виталия бьется стабильно. Парень мечтает вернуться к активной жизни. А мама благодарна медикам и семьям доноров, которые несмотря на собственную боль, дали шанс на жизнь ее сыну.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ОКАЗЫВАЕТСЯ ТАКОЕ ВОЗМОЖНО! УНИКАЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ ПО ДВОЙНОЙ ПЕРЕСАДКЕ СЕРДЦА В ЛЬВОВЕ!