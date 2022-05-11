Три собаки и 59 кошек: киевлянка ищет хозяев для спасенных во время войны животных

Три собаки и 59 кошек: киевлянка ищет хозяев для спасенных во время войны животных

Киевлянка Ольга Вергелес всю жизнь спасает бездомных животных, лечит и ищет новых хозяев.

Многие из них появились именно во время войны: кто-то четырехлапых подло выбросил, а кто-то не смог забрать из оккупированного дома на Киевщине. В настоящее время убежища в ее доме нашли 59 кошек, три собаки и паучиха Матильда.

Как вместе употребляется такое количество животных и как женщина успевает за всеми ухаживать — в сюжете "Сніданку з 1+1".

Ольга уже 20 лет спасает кошек и собак. Потом помогает им искать новых владельцев. Женщина работает медсестрой в местной поликлинике. Впрочем, дома начинается вторая смена. "Это постоянная уборка, постоянное лечение. Но обычно все происходит ночью, ведь днем я работаю", — делится она.

Помогает женщине с животными семья: мужч, два сына, невестки, четыре внука. "Такое количество кошек возникло именно во время войны. Некоторые из них ранены", — говорит женщина.

Впрочем, уже даже в ее доме животные испытали стресс, когда рядом упали остатки ракеты. "Животные бежали кто куда. Потом все в одну кучу сбились — и котики, и собачки. Как быть тем животным, у которых никого нет дома? А они пришли под защиту. Прибежали ко мне...", — вспоминает Ольга.

Сейчас женщина ищет хозяев для животных с помощью соцсетей. В частности, через Facebook — на странице "Пушистое счастье — в дом". Женщина верит, что когда-нибудь в доме останется только их собственный кот – Тайсон.

59 кошек, три собаки и паучиха: как Ольга Вергелес спасает бездомных животных

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