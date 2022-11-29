Три возможных сценария развития войны зимой: мнение польского эксперта

Путин поставил на войну против Украины все, он будет идти до конца. Но его расчет скорее приведет к концу самого Путина, России и Беларуси, чем Украины.

В информационном пространстве появляется все больше не слишком оптимистичных статей и материалов, как это было сразу после освобождения Херсона. К примеру, что у НАТО уже нет достаточного количества оружия, которое можно передать Украине; что ситуация на востоке Украины не очень хорошая, в частности, есть огромные проблемы под Бахмутом; плюс процессы в Беларуси.

Все эти факторы, по словам директора Центра исследований современной безопасности (Краков, Польша) Михала Марека, влияют на общую оценку ситуации и возможные сценарии развития войны России против Украины зимой.

В разговоре с ТСН.ua эксперт описал три возможных сценария развития событий.

Во-первых, понятно, что нужно дождаться морозов, чтобы иметь возможность совершать активные боевые действия.

"С другой стороны, российские солдаты не подготовлены к нормальному функционированию в зимний период. Они имеют огромные проблемы с формой, логистикой. Поэтому будут иметь разнообразные проблемы со здоровьем. Речь не только о том, что они замерзнут. Многие просто умрут в окопах". И это как раз фактор, сдерживающий возможность российского наступления. То есть, можно надеяться, что прежде всего будет частичное приостановление активности россиян на некоторых участках фронта. Но не везде", — считает Михал Марек.

Во-вторых, россияне будут продолжать наступление на Бахмут.

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"На других направлениях они будут пытаться удержать линию фронта. Все это нас будет ждать где-то до середины января. Тогда увидим, какая будет погода. Потому что если россияне как-нибудь преодолеют свои логистические проблемы, если зима будет настолько сильна, что позволит проводить более активные наступательные действия," тогда развитие ситуации может измениться. Но пока на ближайший месяц может быть небольшая приостановка боевых действий и активности в некоторых направлениях", — говорит эксперт.

В-третьих, в более широкой перспективе проблемой является то, что происходит в Беларуси.

По мнению Михала Марека, либо россияне и белорусы реально готовятся к наступлению с территории Беларуси, либо это просто информационно-психологическая спецоперация, направленная на переброску украинских войск с востока и юга на границу с Беларусью.

"Если это реальная подготовка к наступлению, тогда где-то во второй половине января россияне и белорусы могут попытаться зайти в Украину. И здесь снова есть два сценария: первый – наступление на Киев, второй – на Волынь. Если это произойдет, и украинским Силам обороны удастся их остановить, а для этого не нужно так много сил, украинцы в состоянии это сделать, потому что оборонные позиции уже давно подготовлены, а россиян и белорусов там не так уж много, тогда в Беларуси начнутся очень интересные процессы", — считает эксперт.

Михаил Марек прогнозирует, что может дойти до конфликта между российскими и белорусскими солдатами на бытовом уровне. К примеру, Росгвардия и кадыровцы будут давить на белорусских солдат, что может быть очень деструктивным фактором как для Минска, так и для Москвы.

"То есть, если будет атака российских и белорусских войск с территории Беларуси, это не значит, что Украине конец. В этом есть огромный потенциал. После отражения Силами обороны Украины этого удара есть шанс, что это будет просто последний удар России, после которого россияне проиграют эту войну из-за серьезных внутренних проблем как в Беларуси, так и в самой России", — подытожил Михал Марек.

В интервью ТСН.ua бывший посол США в Украине, ныне старший научный сотрудник Brookings Institution Стивен Пайфер заявил, что после поражений в течение трех месяцев на поле боя Москва надеется удержать линию (фронта – ред.), пока будет вливать только мобилизованные войска ( хотя плохо обучены и оснащены старым оружием).

Также в интервью ТСН.ua бригадный генерал в отставке, старший научный сотрудник Центра Белфер при Гарвардской школе Кеннеди Кевин Райан заявил, что хотя население России втрое превышает Украину, что означает, что она теоретически имеет большое преимущество в потенциальных войсках, Украина мобилизовала всю страну, а Россия – нет. Россия на бумаге имеет гораздо больший запас оружия и военной техники, но Украину поддерживает промышленная сила Запада.

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