Три "Запорожцы" поедут представлять Украину на престижном ралли в Монтекарло

Три "Запорожцы" поедут представлять Украину на престижном ралли в Монтекарло

Сегодня в Киеве состоялся ретро-автопробег ЗАЗов.

Полсотни ретро-автомобилей отечественного производства "Запорожцев" промчались сегодня по улицам Киева, а затем устроили бесплатную выставку. Прославленные "горбатые", "мыльницы" и "ушастые" можно было не только рассмотреть, но и устроить им тест-драйв.

Об этом говорится в ТСН.19.30.

Владелец первой модели "Запорожца" бережет свое авто. «Машина, которая на каждый день, стоит на улице, а эта машина стоит в сухом, теплом гараже", - говорит водитель.

Авто в 1965 году, а родное все. Мотор пришлось ремонтировать дольше, искали детали. И хотя не дешево бывает, но не жалуется никто. Колонна из пригорода отправляются в столицу.

Сейчас увидеть таких на улице большая редкость. А в таком количестве и вовсе редкость. Поэтому внимание прохожих ЗАЗы привлекают мгновенно.

Чтобы охлаждать двигатель, который через размещение не спереди, всегда был поводом для шуток. «Так как нам положили запасной мотор, а основной не дали, посмотрите на запасной», — шутит владелец.

1 и 2 объемом у "мыльницы" с 80-х. А в первых был 0,7 — 0,9 литра, достаточно экономный. «Автомобиль для души, и для "золотых ручек" чтобы уметь вовремя отремонтировать», — убеждают водители.

У некоторых на это целые годы идут. «Едет идеально, лет 8 доводил до идеала и тормоза, и подвеску и трансмиссию. В городе вообще можно издеваться над иномарками, потому что маленький, пролезет, где хочешь», — говорит водитель Олег.

Новости Украины: полсотни ретро-автомобилей отечественного производства промчались по улицам Киева

Сейчас собралось полсотни ретро-автомобилей и со всей Украины. Трое из них впервые в истории еще и будут представлять нас на престижном ралли в Европе, в Монтекарло.

«Они не знали, что в Украине существовал завод, который производил такие замечательные автомобили. Их это заинтересовало», — убеждает вице-президент "Возрождение киевского клуба автомобилистов" Роман Щипков.

Отбор прошла и "мыльница" и "горбатый", сохранившие родные моторы и обшивку. Добавить позволяют только фары и изменить сиденья, и все, вперед, к Монтекарло.

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