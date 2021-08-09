Три женщины тянули пять бетоносмесителей: во Франковске установили рекорд Украины

Три женщины тянули пять бетоносмесителей: во Франковске установили рекорд Украины

Машины они сдвинули с места с первой попытки.

Рекорд Украины установили в Ивано-Франковске три спортсменки. Самая сильная женщина мира, киевлянка Ольга Лящук, и харьковские атлетики Маргарита Кучина и Анна Васюк — несколько метров протащили на себе 5 бетоносмесителей.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 9 августа.

Общий вес автомобилей — почти 80 тонн. Машины они сдвинули с места с первой попытки. Достижение атлеток зафиксировал Реестр Рекордов Украины. Его эксперты говорят — аналогичного никто еще не делал не только в Украине, но и в мире.

Новости Украины: в Ивано-Франковске три спортсменки несколько метров протащили на себе 5 бетоносмесителей

Напомним, вокруг 31-летней учительницы географии из Ивано-Франковской области, альпинистки Кристины Мохнацкой, разгорелся скандал из-за ее восхождение на Эверест. Женщину обвинили во лжи в покорении высочайшей вершины мира. Сначала альпинистка отвергала эти обвинения, но впоследствии призналась, что на самом деле не дошла 15 метров до вершины. Причиной этого Мохнацкая назвала плохое самочувствие своего гида.

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